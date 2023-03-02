Апеляційний суд призначив ексголові «Нафтогазу» заставу в 229 мільйонів гривень

СПРАВА КОБОЛЄВА

Окрім того, суд зобов'язав Андрія Коболєва прибувати за першим викликом, не залишати території України, здати закордонні паспорти, сповіщати про зміну місця проживання та не спілкуватися з тими, хто проходить у справі як свідок. Термін дії цих обмежень — два місяці.

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Апеляційний суд визнав попереднє рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у справі про привласнення коштів незаконним. Детективи НАБУ вимагали, щоб Коболєва на час досудового розслідування взяли під варту, але ВАКС це клопотання не задовільнив. Згідно з ухвалою, Андрій Коболєв має внести 229 мільйонів гривень протягом п'яти днів.

Нагадаємо, ексочільникові «Нафтогазу» оголосили про підозру 19 січня 2023 року. Адже, на думку слідства, Коболєв незаконно виписав собі премію в 261 мільйон гривень.

За що гроші?

Ці кошти зазначено як винагороду за виграну в стокгольмському Арбітражному суді справу щодо контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках проти російського «Газпрому».

Штаб-квартира російської газової монополії «Газпром» у Санкт-Петербурзі © AP / Dmitri Lovetsky

«Загалом було декілька арбітражних спорів. Зокрема, "Газпром" вимагав майже 80 мільярдів доларів. У результаті він добився, що 2,1 мільярд "Нафтогаз" має виплатити "Газпрому". Тобто, нібито "Нафтогаз" мусить щось виплатити і, за рішенням суду, він ніби програв. Але ми розуміємо, що 80 мільярдів і 2,1 — це велика різниця. Тобто, це був успіх. І наступний спір у 2018 році, тут уже "Газпром" був зобов'язаний виплатити "Нафтогазу" 4,6 мільярда», — розповідає юрист «Центру протидії корупції» Вадим Валько.

Стокгольмський арбітраж © Укрінформ

Саме за другий переможний кейс і отримав нагороду Андрій Коболєв. Керівництво НАК «Нафтогаз України» проголосувало за виплату премії правлінню компанії в розмірі 1% від цієї суми.

«Вона була розбита так, що першу частину премії отримують одразу, а другу частину премії, коли гроші фізично надійдуть від "Газпрому" на рахунки "Нафтогазу". І там було питання, до речі, чого в підозрі немає, але на засіданні звучало, по другій частині, що Коболєв її отримав у банку за кордоном під гарантії "Нафтогазу". І нібито не сплатив податки з цієї суми. Підозра ж стосується виплати першої частини 10 мільйонів (у доларовому еквіваленті — ред.)», — пояснює Валько.

Гроші призначалися не тільки Коболєву, а й колективу з понад 40 людей. Вони також отримали премії, хоч і значно менші.

«10 мільйонів (у доларовому еквіваленті — ред.) — безпосередньо голові правління. До речі, за рішенням Наглядової ради, Коболєву виплатили їх із правом перерозподілу цієї суми на інших працівників. Тобто, він мав право не отримувати 10 мільйонів, а отримати, наприклад, мільйон й суму, яка залишилася, розподілити. Він таким правом не скористався... Коболєв пояснив такий великий розмір тим, що він підписував документи, він приймав ключові рішення по стратегії і він як голова безпосередньо їздив в арбітраж і давав свідчення», — говорить юрист «Центру протидії корупції».

У травні 2018 року Андрій Коболєв, обіймаючи посаду голови НАК «Нафтогаз України», видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень — першу частину премії.

Під час звільнення з компанії Андрій Коболєв отримав усі передбачені його контрактом та законодавством України виплати. Загальна сума його премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі становила 599,6 млн грн.

НАК «Нафтогаз Україна» © НАК «Нафтогаз Україна»

«Так, у 2018 році пану Коболєву було нараховано та виплачено першу частину премії в розмірі 261 млн грн. Наразі триває розгляд кримінальної справи щодо правомірності нарахування та виплати вищезгаданої першої частини премії. Ключове — премія значно перевищувала граничний показник винагороди, визначений Урядом для нього як керівника компанії, 100% акцій якої належать державі в особі Уряду України», — пише пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Премія поза законом?

На тому, що обсяг премії значно перевищив визначені законом межі наполягають і в НАБУ. Саме на цьому, власне, й ґрунтується оголошена Андрію Коболєву підозра, зазначає юрист «Центру протидії корупції» Вадим Валько.

Згідно з рішенням українського Уряду, подібні виплати не можуть сягати більш ніж 37,48 мільйона гривень.

«Різниця між цим лімітом і тією премією, яку він отримав, — це майже 230 мільйонів гривень, 229 із копійками. По суті, це є розмір застави, який Коболєву в апеляції визначили. Це еквівалентна сума», — пояснює юрист.

Але є нюанс. Захист ексочільника «Нафтогазу» наполягає на тому, що рішення про призначення будь-яких виплат насамперед ухвалює наглядова рада НАК «Нафтогаз України». І вона це робила, консультуючись із незалежним юридичним радником, який був присутній на кожному засіданні. Окрім того, наголошують адвокати Коболєва, премії йому та чотирьом десяткам співробітників призначили й виплатили в 2017-2018 роках, задовго до урядових обмежень.

«Чи мав Коболєв право отримувати премію? Так, мав. Це було передбачено і його особистим контрактом, і колективним договором, і положенням про преміювання, яке діяло в «Нафтогазі». Друге питання, чи мав він право отримувати премію такого розміру? Ми тут дивимось на юридичні документи: що було прописано в положенні, що було прописано в постанові і чи поширювалася постанова Кабінету Міністрів, яка містила обмеження на НАК "Нафтогаз України". По суті, у цьому полягає юридичне питання, тобто конфлікт сторони захисту і сторони обвинувачення... На даний момент маємо підозру. А підозра — це обґрунтоване припущення сторони обвинувачення. Тобто, це не твердження, що Коболєв вчинив злочин. Це припущення, яке обґрунтовується певними доказами. І суд апеляційної інстанції сказав, що це припущення дійсно обґрунтоване», — говорить Вадим Валько.

Можливі наслідки справи Коболєва

На думку пані експосла США в Україні Марі Йованович, цю справу в Сполучених Штатах можуть сприйняти негативно. Про це вона повідомила в коментарі LB.ua.

«Важливо, щоб Україна, Сполучені Штати та інші країни відповідали своїм ідеалам, установам і обов’язкам. Якщо ця справа просуватиметься вперед таким чином, що підриватиме корпоративне управління та боротьбу з корупцією, я думаю, що це не буде позитивним розвитком», — цитує видання слова Марі Йованович.

З цією думкою погоджується економіст та народний депутат України ІХ скликання Ярослав Железняк.

«Колишній член наглядової ради зараз достатньо має досить високу посаду в Держдепі, тому є думка, що вона (судова справа, — ред.) буде мати негативний вплив. Сподіваюсь, не такий сильний, який вплине на підтримку України», — зазначає Ярослав Железняк.

Вищий антикорупційний суд України © Вищий антикорупційний суд України

До того ж, упевнений Железняк, ухвалене Апеляційним судом рішення щодо призначення застави в 229 мільйонів та низки обмежень для Андрія Коболєва несправедливе.

«Я вважаю, що рішення Апеляції надмірно жорстоке. Пан Коболєв захищає не свою свободу, а репутацію — він нікуди не втік. Я не розумію, чому за такої кількості корупціонерів на митниці та в інших сферах у нас вручають підозри останнім часом, на жаль, реформаторам. Я не вважаю цю підозру обґрунтованою. Це моя особиста позиція з того, що я почув під час суду, на якому був присутній... Я думаю, що і по суті справа не буде мати жодної перспективи. Ще для мене дуже дивно, чому мова йде тільки про Андрія, а не про членів наглядової ради, які більше приймали участь в ухваленні цього рішення», — говорить нардеп.

А ще, каже, є побоювання, що цей прецедент відлякає ефективних управлінців зі сфери бізнесу йти працювати в державний сектор.

«На жаль, ситуація що з Коболєвим, що з Пивоварським (ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський, якого підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад $30 млн збитків, — ред.) — це дуже поганий сигнал для адекватних людей із бізнесу йти на державні посади. Відверто кажучи, я не знаю, як зараз умовити адекватну людину залишити нормальне місце в корпоративному секторі і згодитись активно працювати, допомагати державі. Корупціонери не бояться бути посадженими, вони потім їдуть у Відень. Адекватні люди тут залишаються, і це б'є по їхній репутації так точно», — зазначає Ярослав Железняк.