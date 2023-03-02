Російський добровольчий корпус на території Росії: що про це відомо

ПРОРИВ У БРЯНСЬКУ

2 березня трапилось те, про що так давно говорили пропагандисти: була здійснена атака на територію Росії. Проте є нюанс, зробили це не українці, а самі росіяни.

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Що це було?

Між десятою-одинадцятою ранку 2 березня на пропагандистських ресурсах почали з’являтись повідомлення, нібито українська диверсійна група дісталася території Брянської області РФ. Місцеві ЗМІ навіть звинуватили цих військових у вбивстві цивільного, поранені дитини та захопленні заручників. Щоправда, ця інформація потім змінювалась декілька разів і виявилась неправдивою.

Трохи згодом з’явились коментарі й української сторони. Зокрема, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі українським ЗМІ повідомив:

«Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу відмітити, що Україна не агрессор. Наша основна задача — оборона і захист від країни-окупанта.

Що могло відбутися на території РФ, мені нічого не відомо. Адже країна-терорист — це таке собі фактично нестабільне утворення, яке може свідомо намагатися звинувачувати Україну в усьому»

Провокацією російської влади назвав інформацію про українську ДРГ на території РФ і радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк:

«Історія про українські ДРГ в РФ — це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростання бідність. Тим часом партизанський рух у РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизан…»

Воїни Російського добровольчого корпусу © Telegram/ Русский добровольческий корпус

Трохи згодом бійці Російського добровольчого корпусу (РДГ) опублікували в телеграмі відео з місця подій та взяли на себе відповідальність за те, що відбувалось:

«Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про “українські ДРГ”, які вбили дітей, взяли заручників, але водночас спішно пішли і таке інше.

Усе це брехня кремлівських пропагандистів.

Російський добровольчий корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом».

Після публікації цього відео прокоментували події і в українській розвідці. Представник ГУР Андрій Юсов назвав це внутрішнім протистоянням між росіянами:

«Так звана Російська Федерація — абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння всередині самої РФ між громадянами самої Росії.

Це свідчить про те, що, напевно, народ Росії починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури.

Наскільки відомо, зокрема із заяви РДК, що вони воюють не проти цивільного населення, а виключно проти режиму Путіна і тих, хто йому служить».

Ця ситуація свідчить про те, що на російську територію можна входити і українське командування, принаймні на тактичному рівні, сприймає це як реальну перспективу та можливі дії, прокоментував RFI ситуацію військовий експерт Ігар Тишкевич. Він вважає ймовірними одразу два сценарії сьогоднішніх дій РДК:

Перший — це спланована акція. Якщо це частина плану, то тут варто зважати на таку річ, як наявна інформація про підготовку Росією операцій під чужим прапором. Повна аналогія з Другою чеченською війною, коли були підриви житлових будинків. І це Путін використав для ескалації і початку війни. З точки зору російських ЗМІ та повідомлень розвідки, ймовірніше, можливості таких провокацій російською стороною розглядались. І в такому разі просто марш представників добровольчого корпусу на територію РФ — це, напевно, гра на випередження. Тому що після перших акцій друга і наступні не будуть виглядати як щось дивне. І навіть якщо Росія спробує вчинити певні провокації, то це не матиме такого ефекту. Відповідно, це може бути гра на випередження. Також це могла бути власна ініціатива на низовому рівні. Але в такому разі тут питання вже до українського командування щодо контролю

Хто такі РДК?

Російський добровольчий корпус входить до складу Інтернаціонального легіону тероборони України. Цей підрозділ був сформований у серпні 2022 року.

Головна відмінність РДК від легіону «Свобода Росії» — це те, що він складається не з полонених та колишніх російських військовослужбовців, а з етнічних російських емігрантів.

Відбирає армійців до цього корпусу «Громадянська рада», яка складається з дев’ятьох представників різних регіонів РФ. За словами їхньої міжнародної секретарки Анастасії Сергеєвої, Російський добровольчий корпус «до цього дня оповитий флером таємниці» попри заяви про його існування.

Військові Російського добровольчого корпусу © Telegram/ Русский добровольческий корпус

Російський добровольчий корпус є наслідком агресивної політики Кремля, якою невдоволені дедалі більше людей, зокрема й у самій РФ. Про це в коментарі RFI розповів військовий експерт Олександр Мусієнко:

Ці люди об’єднуються, гуртуються і беруть зброю до рук, тому що іншими шляхами, вільними, демократичними, у РФ практично неможливо досягти нічого. Діє тоталітарний режим, за якого заборонено проводити акції протесту, заборонена будь-яка опозиційна політична діяльність, відсутні вільні ЗМІ. Присутня лише пропаганда, і відсутні права людей. Тому ці люди не бачать іншого шляху, як розпочати і збройну боротьбу проти путінського режиму, кремлівської влади і сьогоднішнього стану речей. І таким чином, через ситуацію в Брянську вони заявили про свої наміри та про своє існування. І так само це був заклик до небайдужих людей долучатись до їхніх лав для спільної боротьби

Що може бути далі?

Уже відомо, що російський диктатор Путін вимушений був змінити свої плани через «українську ДРГ». Зокрема, він скасував поїздку до Ставропольського краю на північному Кавказі. Також очільник Кремля заявив:

«Сьогодні здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних».

Прокоментував ситуацію і його прессекретар Пєсков:

«Невідомо, чи буде змінено статус спецоперації через атаку українських диверсантів у Брянській області».

Військові Російського добровольчого корпусу © Telegram/ Русский добровольческий корпус

Росія була абсолютно не готова до таких дій Російського добровольчого корпусу, а отже, поки просто не знає, як на це реагувати, вважає Ігар Тишкевич:

З можливих наслідків — це зміна статусу “СВО” на контртерористичну операцію або спроба назвати війну війною, а також можлива спроба притягнути союзників з ОДКБ. Але друга частина — це малоймовірно, тому що інцидент не дуже масштабний. І це буде свідчити швидше про слабкість Росії, ніж про її силу. Тому це може зіграти зворотний ефект — і Росія не отримає підтримки жодного з партнерів по ОДКБ.

З точки зору внутрішньої політики і пропаганди, так, Росія буде це використовувати для того, щоб надалі розгортати пропагандистський сценарій, збудований на страху перед поразкою у війні. І це може стати одним із таких камінців у стіні або у конструкції, яка дозволить, серед іншого, проводити наступні хвилі мобілізації