«На нових двох»: командир ЗСУ після важкого поранення хоче повернутися на фронт

ЕКСКЛЮЗИВ

Український військовослужбовець Андрій Лисенко наїхав на міну, коли вивозив побратимів з-під обстрілу. Зараз він мріє встановити сучасний протез, аби продовжити служити. Думки родини командира розділені — одні підтримують його, інші — Росію.

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«Мене дружина спочатку не відпускала на війну, я сказав, що йду на роботу. І з роботи я вже не повернувся — ми облаштували блокпост, потім пішов до військкомату», — пригадує другий день повномасштабного вторгнення Андрій Лисенко.

Він професійний військовий, який перед походом на війну з Росією працював експедитором у Миколаєві.

Андрій Лисенко, командир роти ЗСУ © Андрій Лисенко

Андрій потрапив до тероборони, а незабаром як офіцер — до зенітного дивізіону.

Його підрозділ боронив південь у найважчі перші місяці весни. Коли оточення або захоплення Миколаєва здавалося вже малоймовірними, Андрій відправився воювати на Донбас.

У пащі «крокодила»

«Дуже пекельні бойові дії. Нас три доби крили так, що ми голови не могли підняти. Палили все. Тільки на третій день було 20 хвилин перерви. Артилерія, танки, фосфором нас палили», — розповідає військовий.

Андрій став командиром роти у новосформованому батальйоні. Після Донбасу у військових була невеличка перерва на навчання і злагодження, потім вони повернулися на війну. Серпень став для Андрія місяцем найбільшого випробовування – його рота тримала оборону одного з флангів у Мар’їнці Донецької області.

Відео, зняте 19 лютого 2023 року безпілотником. Після вторгнення РФ у 2022 році в Мар’їнці не залишилось жодної цілої будівлі. © AP

«Росіяни намагалися прорватися, був стрілецький бій. В мене хлопці молодці – відпрацювали та забрали навіть радіостанцію. Це “спецура” якась заходила, з ферми постійно намагались пролізти», — згадує Андрій.

У ландшафті Мар’янки була одна дуже незручна для українських сил особливість — терикони, з яких російські солдати добре бачили рух військ.

Один з териконів у ЗСУ називали «крокодилом», бо місцевість, якщо дивитися на мапі, має схожість з головою рептилії.

«Тільки-но якась техніка їде, танки вже по нам гасили. Танк бив за кілометрів 5-6, ти його не бачиш. Я досі боюся танків, коли чую і не бачу. Артилерію ти чуєш, у тебе там є 40 секунд, розумієш, куди воно полетить та можеш заховатися. Танк — така штука, що в тебе немає часу. Там постріл і одразу прильот», — ділиться Андрій.

Російський танк стріляє у Мар'їнці. Відео зняте 19 лютого 2023 року з повітря безпілотником. © AP

В один з днів служби під Мар’янкою він розвозив усе необхідно по позиціях. Це не робота командира, пояснює чоловік, але він хотів особисто переконатися, що його побратими забезпечені. Їхавши до однієї з позицій, Андрій з командою потрапили під обстріл.

Перечекавши у посадці, вирішили рухатись далі, але полем, щоб не потрапити під танковий обстріл.

«Якщо б я виїхав на асфальтовану дорогу, по нам би одразу відпрацював би танк. Прийняли рішення їхати ліворуч. І тут вибух. Я пам’ятаю, що моє тіло лежить на землі, ноги в машині, двері відкриті. Ліву ногу я дістав, а праву не міг, була зажата. Хлопці допомогли. Я розумію, що ліву ногу просто в пакет склали, вона лише на шкірі трималась», — розповідає Андрій.

Автівка, у якій перебував Андрій з товаришами по службі. Серпень, 2022 рік. © Андрій Лисенко

Спершу через шок чоловік не відчував болю, але розумів, що майже втратив ногу. Через це промайнула думка про суїцид. Товариші не дали йому зброю, натомість почали підтримувати.

Андрія відвезли до Курахового, де відрізали ліву ногу. До тями він прийшов вже у Дніпрі.

З часом командир зрозумів, що він прийняв удар на себе, адже інші пасажири не зазнали важких травм.

«Мені казали, ти народився не у сорочці, а у кольчузі. Потім, коли я дивився фотографії, розумів, що все могло бути гірше. Скільки після цього випадків читав, що просто «Урал» наїжджає на протитанкову міну, і ніхто не залишається живим», — каже Андрій.

Розмова на 40 секунд

Андрій — етнічний росіянин, але з дитинства живе в Україні, володіє мовою і ідентифікує себе українцем.

Його батьки інших поглядів. Вони не підтримали вибір сина піти на службу до ЗСУ та залишилися на окупованій Херсонщині. І, як каже Лисенко, знайшли спільну мову з солдатами РФ.

Російський військовий у ще недеокупованому Херсоні. 20 травня, 2022 року. © AP

Мати зателефонувала Андрію за два місяці після підриву йоно автівки на міні.

«Вона подзвонила, каже «ти де? Давай додому» і все таке. Я кажу, не повернусь, бо мій дім — Миколаїв. Розмова тривала десь 30-40 секунд. Потім ще дзвонила, я не брав слухавку. Після Нового року теж, протягом 20 хвилин постійно дзвонила, і я відповів. Розмова теж була не більше 20 секунд. Я питаю, «а що там люди кажуть, що до вас росіяни ходять?». Відповідає, «та то родичі». Кажу, «ну, якщо родичі, то валіза-вокзал-Росія», — розповідає Андрій.

Це була їхня остання розмова. Чоловік вирішив припинити спілкування з батьками назавжди. Не міг змиритися з думкою, що поки він з товаришами проливає кров, його матір з батьком приймають вдома окупантів.

«Мені потім писав племінник «дядю Андрію, як так, це ж батьки». Але я розумію, звідки це пішло. Кажу, коли мені її племінники повернуть ногу, будинок, де я жив, та Миколаїв цілим, тоді будемо розмовляти», — пояснює Лисенко.

Владислав, син Андрія Лисенка, на присязі. © Андрій Лисенко

Його діти — повна протилежність. 14-річна донька Вікторія посіла перше місце на Міжнародному конкурсі з української мови. А син Владислав — навчається на артилериста у Львові. Коли Андрій перебував там у шпиталі, вони зустрілися. Окрім сімейних розмов, чоловік дав сину військові поради.

«Це було його бажання, в артилерії він дуже-дуже грамотний, розбирається, один з найкращих на факультеті. Виконує всі нормативи на 5-6 хвилин раніше», — з гордістю каже Андрій.

Чоловік і сам хоче повернутися на передову, але потрібен дорогий протез. До того ж, невідома доля іншої ноги — поранення серйозні. Ступню потрібно буквально збирати по шматках. І це суттєво пливає на вимоги до майбутнього протезу.

Майбутній протез

На початку березня Андрій Лисенко відправився до Києва і дізнався, що повністю відновити вцілілу ногу не вийде. Проте військовий після операції зможе на неї наступати.

«У мене немає лівого коліна. Якщо поставити протез, то щоб піднятися сходами, я все одно буду опиратися на праву ногу. Піднімати, а потім підтягувати ліву. Це на тих протезах, які можна поставити зараз — механіку чи гідравліку», – пояснює Андрій.

Каже, якщо встановити механічний чи гідравлічний протез замість лівої ноги, права відчуватиме подвійне навантаження, а це постійний біль.

Чоловік не готовий до такого життя.

«У мене не буде права нога повноцінно працювати. Ступня роздроблена. Якщо мені навіть зберуть цю ногу, і я буду ходити і розуміти, що мені боляче, все одно відріжу», — ділиться Андрій.

Саме тому він хоче собі німецький біонічний протез, який можуть встановити у США. Це дозволить йому впевнено задіювати обидві ноги.

Подібний протез не боїться води та підходить для активного способу життя.

Біонічний німецький протез. © bionicsforeveryone.com

Держава не покриває такі витрати. На лікування за кордон українських військових відправляють за рахунок фондів та волонтерів.

«В США той протез, який я хочу собі поставити, коштує на 600 тисяч гривень дешевше, ніж в нас. Чого так? Наших дуже податкам обкладають», — пояснює Лисенко.

Навіть, якщо лікування забере багато часу та грошей, Андрій готовий чекати, аби стати на нові ноги. Для нього це принципове питання, адже чоловік хоче повернутися на війну. І не до штабу, а безпосередньо на поле бою.

«4-5 місяців, і я буду повертатися до збройних сил. Якщо я встигну, мені допоможуть гроші зібрати, я поставлю той протез (біонічний). Якщо ні, то поставлю гідравлічний. Я буду повертатися, це навіть не обговорюється. Я розумію, що спочатку мене не відправлять на нуль, до підрозділу. Але поки я можу виконувати обов’язки інструктора на полігоні. А потім все одно, всіма правдами-неправдами, потраплю туди, де буду більш потрібен», — підсумовує Андрій.