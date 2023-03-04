Українські війська можуть готувати відхід із частини Бахмута — ISW

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Вид на Бахмут з висоти

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українське командування може готувати контрольований відвід сил із частини міста Бахмут, де вже кілька місяців точаться запеклі бої.

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Війська РФ намагаються захопити Бахмут ще від травня 2022 року. В останні місяці їхні щоденні втрати живої сили значно зросли, проте атаки не припиняються. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, командування ЗСУ може відвести бійців із частини території міста, задля збереження особового складу.

«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута», — йдеться у звіті ISW.

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Аби захопити місто, росіяни стягнули на цю ділянку значну кількість регулярних військ та найбільш підготовлені частини ПВК «Вагнер».

«Регулярна російська армія та сили "групи Вагнера" просунулися далі в північні передмістя міста, які зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків», — пише розвідка.

Натомість, зазначають, що українські сили підірвали два мости у районі Бахмута на Донеччині. Припускають, що це зробили для того, щоб перерізати росіянам потенційні шляхи для відступу.

🔻 2 березня британська розвідка зазначила, що весняна відлига може дати перевагу ЗСУ

🔻 У зведенні зранку Генштабу писали, що російські війська продовжують штурмувати Бахмут, та ЗСУ відбивають атаки.

🔻 28 лютого економічний радник президента України Олександр Роднянський в інтерв'ю CNN зазначив, що поки що ЗСУ утримують місто, та у разі необхідності відступять.

🔻 Того ж дня у міноборони України заявили, що до міста було відправлене підкріплення.