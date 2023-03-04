Україні потрібно 250 тисяч снарядів щомісяця — запит Резнікова до ЄС

ПОТРЕБИ ФРОНТУ

Про це повідомляє Financial Times. Як зазначають, у розпорядженні видання опинився лист українського Міністра оборони зі зверненням до європейських колег.

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Повідомляють, зо Олексій Резніков закликав представників країн-учасниць Європейського Союзу постачати Україні принаймні 250 тисяч артснарядів на місяць.

У листі йдеться про те, що українські Збройні Сили зараз мають критичну нестачу боєприпасів, що обмежує їх просування на полі бою. Резніков наголосив, що нині ЗСУ вистрілюють тільки 25% снарядів від тієї кількості, яку могли би застосовувати — усе через брак постачання.

За його словами, для успішного виконання бойових завдань, українським військовим необхідно збільшити цей показник принаймні до 60% — а це 356 400 снарядів на місяць.

Міністр оборони України Олексій Резніков © Міноборони України

«Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць», — йдеться у зверненні.

🔻 3 травня повідомили, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро

🔻 1 травня повідомлялося, що Єврокомісія планує збільшити виробництво боєприпасів у Європі для України та країн ЄС.