Хочете допомогти нам, допоможіть Україні: як українські болгари протидіють пропаганді РФ у Болгарії

БОРОТЬБА ЗА ПРАВДУ

В Україні проживає 200 тисяч етнічних болгар: переважно на півдні Одеської й частково в Запорізькій області. Це одна з найбільших болгарських спільнот у світі. Українські болгари — активні учасники української громади, а після повномасштабного російського вторгнення — потужний голос України в Болгарії. А втім, рік тому їхні слова розчинялися в потоці симпатії Софії до Москви.

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Відкрити очі та показати реальність

«Коли мене питали: "Як ми можемо допомогти українським болгарам?», я завжди казала: "Хочете допомогти українським болгарам, допоможіть Україні!"», — розповідає українська кінорежисерка та громадська діячка з болгарським корінням Тетяна Станєва.

Завдяки активній громадянській позиції та мистецькій діяльності, спрямованій на збереження української та болгарської культури, Тетяну добре знають як в Україні, так і за її межами.

«Так сталося просто, що я стала обличчям війни для Болгарії, лідером для наших бессарабських болгар. І плюс у Києві я також представляю українських болгар на офіційному рівні», — каже кінорежисерка.

Софія, столиція Болгарії © Travel safe / Abroad

Ще до початку повномасштабного вторгнення до Тетяни почали звертатися болгарські ЗМІ. Їх цікавили настрої серед українських болгар, адже в Болгарії активно ширилася пропаганда: нібито Україна притісняє нацменшини, не дає їм вчити рідну мову. Тому, як припускали болгарські журналісти, «українські болгари чекають Путіна».

Демонстранти під час ходи з українськими прапорами. Софія, 24 лютого 2023 © AP / Valentina Petrova

«Також там були впевнені, що якщо навіть і буде якесь вторгнення, то Україну реально візьмуть за три дні. І реально перші три-чотири дні, а то й тиждень у Болгарії очікували, а що станеться.

Вони намагалися подивитися, хто переможе в цій війні, щоб знати, із ким далі дружити», — пригадує Тетяна Станєва.

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Кінорежисерка розповідає, що 24 лютого вона зустріла в Києві. Частину часу Тетяна живе у столиці, частину — у своєму рідному селі Криничне, що на півдні Одещини. У перший день повномасштабного вторгнення з нею зв’язалися ледь не всі медіа Болгарії дізнатися з перших вуст, що відбувається в Україні. Так розпочався інформаційний спротив української болгарки.

Тетяна Станєва включається в ефір болгарського телеканалу з Майдану Незалежності © Тетяна Станєва / Facebook

«Ми знаємо, що Болгарія таємно передавала зброю Україні, але донедавна вони не могли публічно про це говорити, тому що всередині в них відбувалися просто катастрофи», — каже Тетяна Станєва.

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Проти надання обзроєння Україні виступає президент Болгарії Румен Радєв. За його словами, країна має бути нейтральною. Не можуть дійти згоди щодо допомоги Києву і в парламенті. Найбільш палким противником підтримки України є лідер болгарської партії «Відродження» Костадін Костадінов.

«...(Він — ред.) має прізвисько "Копєйкін", його власне так всі і знають. Дехто може не знати, як його звати, тому що "на копєйках у Москви"», — каже Тетяна Станєва.

Тетяна Станєва показує громадянам деокуповані Бучу та Ірпінь © Тетяна Станєва / Facebook

З трибуни парламенту проросійський політик заявляв, що влада України залишила осторонь українських болгар.

«Спільнота Болгарії дуже розділена, дуже. Тобто від шалено підтримуючих до шалено агресивно налаштованих, які вірять російській пропаганді, — зазначає культурна діячка. —Українські болгари, вони як "священа корова" для Болгарії... Кожен використовує це у своїй передвиборчій компанії для свого електорату».

Історичний лист

Політична турбулентність Болгарії проявляється в частій зміні уряду. За час повномасштабної війни в Україні змінилося вже два. До першого дня роботи нового уряду, 2 жовтня, українські болгари підготували колективний лист. Його підписали понад вісімсот громадян України з болгарським корінням. Цей лист мав дуже символічне значення, зазначає Тетяна Станєва. Адже це другий лист за всю історію Болгарії від українських болгар. Перший було надіслано під час Другої світової війни. Тоді, як і зараз, представники болгарської спільноти просили допомоги в прабатьківщини:

Для нас було важливо, щоб ми зібрали основні факти, які знищують міфи. Ми їх там згадуємо, і ми декілька прохань там написали. Перше, припинить пропаганду, яка нас ображає. Припинить говорити від нашого імені, замість нас і маніпулювати нами в своїх політичних ігрищах. Захистіть нас, і надайте зброю Україні. Не зраджуйте нас. Визначтеся, хто ваші брати, — путінські "братушки" або брати по крові болгари, які потребують вашого захисту.

Українські болгари після передачі колективного листа до уряду Болгарії © Тетяна Станєва / Facebook

Цей лист був прочитаний у перший день роботи уряду. Його розіслали всім парламентським групам, президентові та Кабінету Міністрів. Тоді ж винесли на голосування пропозицію допомогти Україні зброєю. Проте Костадін Костадінов намагався всіма способами дискретувати лист. Зокрема, почав говорити, що всі вісімсот людей, які підписали листа, є держслужбовцями. Мовляв, Україна примусила їх це зробити.

Будівля парламенту Болгарії © AP / Valentina Petrova

«Кожний підпис абсолютно підтверджений, ми робили Google-форму. Тобто є зворотний зв'язок абсолютно з кожним підписантом, щоб довести, що це не так. Але право на відповідь мені не дали, а він це сказав із парламентської трибуни», — обурюється активістка.

Мовна маніпуляція

За кілька днів після цього парламент призначив Костандінова головою комітету болгар за кордоном. Розпочавши роботу на новій посаді, проросійський політик укотре з трибуни парламенту заявив, що «Україна забороняє болгарам вчити болгарську мову». Болгарський портал фактчекінгу попросив Тетяну довести, що це зовсім не так.

«Я зробила офіційний запит в Болградський район (адміністративний район на півдні Одещини, де компактно проживає найбільша кількість українських болгар, — ред.), мені надали дані. Окрім того, я буквально відразу передала фактчекінгу фотографії моєї дитини, яка є ученицею восьмого класу (села Криничне Болградськго району — ред.). Вона сфотографувала свої підручники, зошити, щоденник, де чітко було видно в щоденнику, що двічі на тиждень у звичайній програмі загальноосвітньої школи є болгарська мова і література. І що підручник, за яким вони вчаться, спеціально розроблений Міністерством освіти України для українських болгар і надрукований на Буковині», — розповідає Тетяна.

Підручники для вивчення болгарської мови в українських школах © Тетяна Станєва / Facebook

Обурені дезінформацією проросійських політиків, українські болгари писали коментарі під постом Тетяни у фейсбуці. Вони зазначили, що в місцях компактного проживання болгар у школах викладається болгарська мова, що відображено навіть у шкільному атестаті. Крім того, працюють недільні школи, де діти мають змогу вивчати болгарську мову та традиції. А ще в кількох університетах Одеської та Запорізької областей готують вчителів болгарської мови та літератури.

Чого не можна сказати про Росію, якій так симпатизує частина Болгарії. В окупованій частині Запорізької області: Бердянську, Приморську, Приазовському, Мелітополі, де мешкає приблизно 60 тисяч етнічних болгар, — умов для вивчення рідної мови РФ не створює.

«Тільки російська мова, усі інші підручники викидують, спалюють, нічого не залишають», — зазначає голова Запорізького обласного товариства болгарської культури Василь Мітков.

І додає, що за Радянського Союзу українські болгари також не мали можливості вивчати рідну мову. Це стало можливим лише в незалежній Україні:

Почали організовуватися школи, відроджуватися традиції, звичаї. Є відповідна постанова уряду ще від 93-го року. Вона фінансує всі ці програми, недільні школи. У нас в самому регіоні є українсько-болгарський ліцей, який знаходиться в місті Приморську. Там вивчалася і наша болгарська мова. Це була база, де збиралися всі з Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської області... Болгари, які бажають продовжити навчання в Болгарії

Зустріч Запорізького обласного товариства болгарської культури © Василь Мітков / Facebook

Софія регулярно відправляла до України також і своїх вчителів, зазначає голова Запорізького товариства. З початком повномасштабної війни вони не приїжджають.

Рік тому з окупованої частини Запорізької області до Болгарії вдалося евакуювати частину місцевих мешканців, які є представниками різних національностей, розповідає Василь Мітков. Зараз же, за його словами, виїхати з окупованої території майже неможливо: «Зараз одна проблема взаємодії з цими окупантами, агресорами, які нав'язують свої правила ведення життя. Диктаторські, природно. Обмежують усі права та свободи людські. Загалом нестерпні створюють умови. І люди не можуть звідти виїхати».

Троянський кінь у Євросоюзі

За рік думка болгар повільно, але почала змінюватись у бік України, каже Тетяна Станєва. Але вирвати коріння російської пропаганди, яка культивувалась роками, зробити не так просто. Навіть через заклики братів по крові, у чиї домівки «русскій мір» приніс біль, смерть та розруху.

«Росія розглядала Болгарію як троянського коня в Євросоюзі. Російська агентура там десятиріччями вбухувала дуже багато грошей. Дуже багато зірок приїзджало російських. Російські пам’ятники, церква, вулиці, ресторан "Арбат", мережа російських магазинів "Берьозка" — і це все в центрі Софії, у столиці. Наскільки великою є присутність Росії в Болгарії», — каже культурна діячка.

Російський магазин у столиці Болгарії © themall.bg

Уже 2 квітня в Болгарії відбудуться парламентські вибори, п'яті за останні два роки. Проте, за політичними прогнозами, є висока ймовірнсть, що коаліцію не сформують. Тож країна зможе поринути в чергову позачергову передвиборчу кампанію.

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А поки прабатьківщина Тетяни Станєвої перебуває в політичній турбулентності, українська кінорежисерка з болгарським корінням бореться за допомогою культури як інструмента інформаційного спротиву. Адже її батьківщині, яка потерпає від збройної агресії сусіда, потрібна допомога:

«(ГО "ОКО" запрошує із документальним фільмом «Місце сили» болгарська діаспора в Брюселі, — ред.). Ми покажемо його в посольстві Болгарії в Бельгії і потім в Європарламенті. Мене запрошують з промовою, і покажемо фільм про війну. І після того ми їдемо до Цюриху також із програмою про війну і моїм фільмом. Така, власне, культурна дипломатія буде звершена у березні».