Бахмут тримається: чи зможуть російські війська захопити місто та продовжити наступ

БИТВА ЗА ДОНБАС

Російські окупанти намагаються перерізати українським військовим шляхи постачання боєприпасів і взяти їх в оточення. На околицях Бахмута — запеклі бої. Російські війська захопили східну частину міста до річки Бахмутка, знищили ключові мости.

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Українська оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, повідомляє британська розвідка. У місті та на його околицях точаться інтенсивні бої. Станом на 6 березня росіяни знищили два ключові мости, зокрема й критично важливу переправу, що з’єднує Бахмут із останнім основним маршрутом його постачання — до міста Часів Яр.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також вказують, що росіяни могли просунутися до критичних наземних комунікацій із північного сходу. Це може загрожувати шляхам відходу українських військ.

За повідомленням Генштабу, російські військові не припиняють штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти.

Оперативна обстановка навколо Бахмута, 6 березня 2023 рік. © RFI

Повідомлення про підрив мостів підтверджують в Офісі Президента та в ЗСУ. Однак там запевняють, що проблем із постачанням боєприпасів, харчів та евакуацією поранених немає.

«Сили оборони — ЗСУ, підрозділи прикордонної служби та Нацгвардії — тримають оборону в Бахмуті, туди є можливість доставити боєприпаси, продукти, ліки, забрати поранених», — повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Російські війська намагаються перерізати шляхи постачання українських військових у Бахмуті. © AP / LIBKOS

Під час Ставки Верховного головнокомандувача 6 березня вирішили продовжувати обороняти Бахмут і посилювати позиції українських військових.

Це рішення підтримали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопуних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, зараз є дві головні логістичні артерії, які забезпечують українські підрозділи в Бахмуті — це траси на Костянтинівку та Часів Яр.

«Ці дороги вже декілька місяців перебувають під вогневим контролем ворога, але поки вони фізично не перерізані. У наших сил є можливість забезпечувати підрозділи в Бахмуті. Росіяни намагаються добратися до цих трас, але, до прикладу, після захоплення Кліщіївки ще півтора місяця тому російські війська опинилися на чотирикілометровому відрізку просто посеред поля, куди дістає наша артилерія. І за цей час вони не пройшли і двох кілометрів до траси на Костянтинівку. Те саме — із трасою на Часів Яр. Звісно, загроза є, але казати, що вона критична і відбудеться саме зараз, то ні», — вважає військовий експерт.

Непросте рішення

Зараз ЗСУ зосереджені на утриманні північного флангу позаду Бахмута, щоби не були перерізані шляхи постачання. У саме місто зайшли сили спецоперацій (ССО), які навчені вести бої в умовах міської забудови. Але тиск із боку ворога просто шалений, і є ймовірність, що в разі високого ризику Генштаб дасть наказ відвести війська.

Як припускає військовий експерт Олег Жданов, відведення уже почалось: «Зазвичай ССО заводять для того, щоби прикрити відхід військ, як це було в Сєвєродонецьку. Йде дуже великий тиск із боку російських військ. Путін наказав, незважаючи на втрати, виконати завдання. Тому, я думаю, що тиск посилиться. І ми просто поступово виведемо наші війська».

У разі загрози українські підрозділи можуть вивести з Бахмута © AP / LIBKOS

Олександр Коваленко пояснює, що вихід деяких підрозділів із Бахмута радше є ротацією, аніж відступом.

«Ситуація змінюється щохвилини, але станом на зараз поки немає критичної загрози по шляхах. Відведення недоцільне. Якщо буде загроза, буде відповідний наказ», — каже він.

Росіяни далі не пройдуть

У своїх доповідях аналітики ISW зазначають, що українські війська завдають утрат російським силам, через що армія РФ буде змушена зупинитися, якщо їм вдасться захопити Бахмут.

«Після цього вони можуть спробувати відновити наступ до Костянтинівки чи Слов’янська. Та армії РФ буде складно поповнити втрати особового складу та техніки», — зазначають у зведенні.

Олег Жданов погоджується з тим, що російські війська знесилені, але він наголошує на тому, що для Росії не проблема відправити на фронт ще тисячі чи сотні тисяч людей.

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«У них із технікою проблеми, тому вони розраховують на особовий склад. Єдине, що втішає, що в нас на висотах перед Часовим Яром уже готова лінія оборони. Там уже працює наша артилерія, яка забезпечує нам коридор для забезпечення гарнізону та можливого відведення військ. Якщо ми будемо відходити, ми займаємо ці висоти й російська армія починає все спочатку», — каже військовий експерт.

Відступ української армії з Бахмута не означатиме, що відбувся перелом у війні, вважає міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, місто радше має символічне значення, ніж оперативне. Його падіння необов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку бойових дій.

І це тількі перші оборонні рубежі, які треба подолати росіянам. Якщо ворог прорветься, то наткнеться на місто, ще більш укріплене за Бахмут, каже військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко:

«Костянтинівка — ще більша фортеця, аніж Бахмут. Росіяни тут 9 місяців б’ються і не можуть його взяти, а Костянтинівка — ще більш невдалий для російських окупантів форпост українських сил».