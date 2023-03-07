Вогневий рубіж: військове керівництво України вирішило посилити позиції в Бахмуті

НАЙГАРЯЧІША ТОЧКА ФРОНТУ

За продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті висловилися командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Нагадаємо, що днями аналітики Інституту вивчення війни (ISW) та британська розвідка запевняли, що ЗСУ планують відступати з міста.

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Про рішення тримати Бахмут і надалі керівники українського війська оголосили 6 березня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Напередодні в місті, яке вже кілька місяців є найгарячішою точкою фронту, учергове побував командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Оцінивши ситуацію на власні очі, він виснував, що нині напруга там сягнула найвищої точки за ввесь час протистояння.

«Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста», — зазначив Олександр⁩ Сирський.

Про те, що на Бахмутському напрямку стає все гарячіше, невпинно говорять останні кілька тижнів. З'явилася навіть інформація про те, що керівництво ЗСУ планує якщо не вивести війська з міста, то відступити з певної його частини. Зокрема, про це у своєму звіти писали аналітики Інституту вивчення війни.

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Згодом вони ж зазначили, що попри це військам РФ просунутися далі не вдасться.

Загнали себе в інформаційний капкан

Активні бої за Бахмут точаться вже вісім місяців. Росіяни зосередили тут величезний масив живої сили й техніки й атакують у режимі нон-стоп.

«Бахмут залишається епіцентром бойових дій і напрямком головного удару, де ворог сконцентрував найкращі свої тактичні групи злочинної організації "Вагнера". Тільки за цю добу на Бахмутському відтинку фронту відбулося по 306 обстрілів ствольної реактивної артилерії, 56 боєзіткнень. Один ракетний удар завдали по Бахмуту. Було вбито 244 ворога, 315 зазнали різних ступенів поранень», — розповідає про ситуацію в найгарячішій точці фронту речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Значних успіхів ані російські найманці, ані частини регулярного війська, вважає військовий експерт Роман Світан, не можуть досягти. Їхнє просування вимірюється метрами, кожен із яких вони щільно встеляють трупами власних бійців. Але знову і знову стягують під Бахмут живу силу та техніку.

«Їх зараз кілька десятків тисяч навколо Бахмута. ПВК "Вагнера" працює з півночі Бахмута. Від Парасковіївки і туди на північ — це їхній "язик" витягується. По ньому зараз буде завдано удару. Зі сходу Бахмут атакують здебільшого так звані "мобіки" ЛДНР, а південь Бахмута, район Курдюмівки і Кліщіївки, підтискають лінійні частини ВДВ російської армії. Така збірна солянка, яка намагається витиснути наш гарнізон із Бахмута. Збірна, тому що в них не вистачає потужності... просто вести бій по такій ширині фронту. Вони точково працюють. До того ж частин російської армії, які можуть виконувати штурмові дії, теж не так багато. Майже всі вони зараз до Бахмута й стягнуті», — говорить військовий експерт Роман Світан.

Євген Пригожин, власник ПВК Wagner Group записує пропагандистське відео © AP

Чому ж для росіян настільки важливе це невелике східноукраїнське місто, у якому до початку повномасштабного вторгнення проживало близько 70 тисяч людей?

Бахмутський укріплений район є цеглиною в загальній стіні української оборони, яку РФ дуже би хотілося вибити, щоб отримати хоч якийсь простір для маневрів.

«Якщо не видавити наш гарнізон з Бахмута, то вони не зможуть просуватися на північний схід, узагалі ніяк. Бахмут із часів-ярським гарнізоном — така цеглина в обороні, у 100-кілометровому фронті від Вугледара до Сіверська. І без його взяття вони просто не зможуть рушити далі на Слов'янськ, бо будуть потрапляти під фланговий удар. І зараз у них дуже погана позиція... Якщо туди підтягнути серйозні штурмові групи, вони просто відсічуть російські війська на північ від Бахмута і далі знищать уже в котлі. Якщо ж вони зараз далі почнуть просуватися, одразу будуть флангові удари, тому Бахмут для них — це такий камінь, який не можна обійти. Його можна тільки зрушити, а зрушити в них не виходить», — пояснює Світан.

Український військовослужбовець веде БТР до передових позицій поблизу Бахмута, Україна © AP / Evgeniy Maloletka

Захоплення Бахмута і можливість атакувати міста та селища, які він зараз прикриває, не дали би Москві якоїсь кардинальної переваги. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю «Ройтерз».

«Місто Бахмут має більше символічне, ніж оперативне значення. І його падіння необов'язково означатиме, що Москва повернула собі ініціативу у війні», — йдеться в матеріалі.

Краєвид Бахмута — міста, де точаться найзапекліші бої з російськими військами, Донецька область, Україна © AP / Yevhen Titov

Колосальні втрати заради незначного результату? Саме так і є, вважає військовий експерт Роман Світан. Російські сили загалом і ПВК «Вагнера» зокрема зараз не можуть собі дозволити відступити на цьому напрямку. І справа тут не тільки в наказах керівництва чи воєнній потребі.

«Тут навіть не символізм у чистому вигляді. Це так званий інформаційний капкан. Бахмут останні кілька місяців піарили дуже довго. Вони (росіяни — ред.) вже його кілька разів взяли в інформаційному полі, а він досі не взятий. Тому їм діватися просто нікуди в інформаційному полі. Це краще застрелитися, аніж визнати свою поразку. Тому якраз ось цей капкан інформаційний їх і утримує в районі Бахмута. Вони би вже давним-давно його кинули, але просто вже не можуть. Якраз цим користуються наші війська, утримують їх і перемелюють. Адже росіянам доводиться постійно виходити на штурми Бахмута», — вважає військовий експерт.

Не відступ, а ротація

Українське військове керівництво не раз наголошувало, що битви за Бахмут «до останнього» не буде, адже зберегти життя захисників України — головне завдання. Кілька днів тому на тлі повідомлень про складність ситуації на цьому напрямку з'явилася інформація про підготовку можливого відступу.

На блокпосту в українському Бахмуті видно знищену військову машину © AP / Evgeniy Maloletka

«Запобіжна руйнація мостів, ймовірно, вказує на те, що українські війська можуть спробувати перешкодити пересуванню росіян у східній частині Бахмута та обмежити потенційні шляхи просування росіян із Бахмута на захід... Якщо українське військове командування визнає за необхідне піти з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід із особливо складних ділянок східного Бахмута, судячи з українських заяв та повідомлень про дії української сторони», — написали у щоденному звіті аналітики ISW.

Припущення може робити хто завгодно і які завгодно, наголошує речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, але це жодним чином не вплине на рішення українського військового командування.

«Учора була заява Ставки, найвищого військового органа на момент війни. Верховний головнокомандувач Президент України, головнокомандувач генерал Залужний, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Сирський сказали, що бачать доцільність тримати цей населений пункт під контролем України», — зазначив Череватий.

Українські військові відпочивають після виходу з Бахмута в Часів Яр, Україна © AP / Evgeniy Maloletka

Те, що західні аналітики могли сприйняти за підготовку до відступу, — це перегрупування та ротація, вважає військовий експерт Роман Світан. Зокрема, каже він, на зміну деяким частинам, які утримували Бахмут останнім часом, прибули підрозділи Сил спеціальних операцій. Вони спеціалізуються на веденні боїв в умовах міста.

«Через місяць, коли земля підсохне, буде початок руху вже нашого, і тоді у них будуть великі проблеми на інших ділянках. Ми не будемо наступати в районі Бахмута, це безперспективно. Оптимальний варіант наступати або на Азовське узбережжя, на Запорізькому фронті, або, припустімо, на Щастя з-під Сватового, тобто на Луганському фронті. Тому місяць ще залишився в росіян якось утриматися, а далі вони будуть ухвалювати рішення. "Вагнер", припустімо, якщо так далі піде, зніметься з фронту та відійде за Сіверський Донець», — припускає військовий експерт.