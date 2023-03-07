Під Бахмутом загинув комбат 67 бригади «Да Вінчі» — Дмитро Коцюбайло
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Про це у зверненні повідомив президент України. «Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість — Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", — сказав Володимир Зеленський.
Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині.
Пішов захищати Україну з початку російсько-української війни. У 2014-му році командував взводом добровольців, зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт. За рік уже командував добровольчою ротою.
У 2016-му був призначений командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, згодом переформатована в батальйон.
30 листопада 2021 року отримав «Золоту Зірку» і звання Героя України.