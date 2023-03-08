Відео з розстрілом українського військовополоненого, ймовірно, справжнє — ООН

Попередній висновок ООН

Водночас в управлінні ООН з прав людини закликають дочекатись остаточних результатів незалежного розслідування.

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«Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата не під час бою, вочевидь, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім», заявила речниця управління.

Цей злочин поповнює і без того довгий перелік звірств, скоєних в Україні росіянами: розстріли військових і мирного населення, зґвалтування, депортація та катування.

Українська прокуратура відкрила понад 71 тисячу справ проти російських окупантів.

За попередніми даними, розстріляний солдат — Тимофій Миколайович Шадура, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади, він вважається зниклим безвісти з 3 лютого після бойових дій у районі Бахмута.

6 березня український активіст Сергій Стерненко.опублікував відео, на якому, ймовірно, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні».

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що винних у скоєнні воєнного злочину знайдуть і покарають.