Ситуація з правами жінок в Україні покращилась, але проблем ще багато — правозахисниця

ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК

За останні роки стало помітно більше жінок на керівних посадах. ВРУ скасувала перелік 450 заборонених для них професій, а з 2018 року вони можуть обіймати бойові посади в ЗСУ нарівні з чоловіками. Та все ж залишається чимало проблем, які потребують розв'язання. Про утиски прав жінок, уплив війни на цю сферу, оплату праці та потребу зберегти 8 березня вихідним — в інтерв'ю RFI розповіла українська гендерна експертка, правозахисниця та заступниця голови Центру «Жіночі перспективи» Марта Чумало.

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— Ви виступаєте проти скасування 8 березня як державного свята, чому?

— Тому що скасування святкового дня відбере в багатьох жінок можливість виходити на марші, які організовуються саме у вихідний день, 8 березня. Звичайно, вони і далі відбуватимуться, навіть якщо вихідний скасують, але багато жінок не зможуть взяти участь у цих заходах. Бо я не уявляю, як, наприклад, вчительки будуть виходити на марші під час навчального процесу.

Щороку тисячі жінок виходять на марші в різних містах України, ця традиція зберігається вже понад 10 років. Але зараз уже другій рік, як марші та різні мітинги заборонені. У цьому році наш марш також не відбудеться.

Марш за права жінок у Києві, 2021 рік. © facebook.com / marshzhinok

— Як війна вплинула на боротьбу за права жінок?

— Війна загострює та підсилює наші гендерні ролі, коли є великий запит на маскулінність та роль чоловіків, які мають захищати, бути сильними, мужніми та войовничими. А роль жінки — розуміти, співчувати, допомагати, підтримувати, нехтувати своїми потребами й тому подібне. І це такий загальний суспільний дискурс.

Є випадки, на щастя, поодинокі, коли повертаючись із війни, чоловік вдається до домашнього насильства. От у Києві був випадок, військовий повернувся з війни,. Він був багато разів контужений та має проблеми психологічного характеру і, думаю, психічного теж. У нього почалися галюцинації. У своїй дружині він бачив сепаратиста та напав на неї з ножем. Вона викликала поліцію, які, своєю чергою, почали наче виправдовувати чоловіка. Казати, що він же герой, тому що віддав своє здоров’я за державу, що його мають розуміти, а жінка має потерпіти, поки він відійде від своєї проблеми.

Це абсолютне усунення від відповідальності та небажання захистити жінку та дітей від порушення їх прав. І це лише краплинки того моря, яке ми будемо мати після масової демобілізації. І я думаю, що це море може нас накрити. Війна суттєво загострює проблему домашнього насильства. Ми це вже бачили в 2014 році, але це були квіточки, ягідки будуть пізніше.

— Чи держава щось робить, аби нас не захлиснула ця проблема?

— Найголовніше, треба усвідомити, що така небезпека є, та почати думати, у який спосіб ми можемо цю проблему попередити та вирішити. Я можу назвати кілька напрямків, у яких необхідна участь держави вже негайно. По-перше, необхідно зробити дієві кроки в бік доступності та збільшення ефективності послуг психіатрії. Тому що ми будемо мати значне зростання людей із психічними розладами. Дуже багато з них будуть супроводжуватися підвищенням агресивної поведінки, це, зокрема, і домашнє насильство, але не тільки.

Зараз допомогти людині з госпіталізацією в психіатричну лікарню — це щось з області фантастики. Психіатричні заклади переповнені. Іноді вдається госпіталізувати на декілька тижнів, але це неповне лікування, його недостатньо.

По-друге, важливо розуміти, що ті програми реабілітації ветеранів та військовослужбовців, які зараз розробляються, мають містити суттєві та якісні профілактичні компоненти щодо домашнього насильства. Наразі цього немає, а дуже важливо, щоб держава в це включилась також.

По-третє, притулки для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Багато з них були виділені для проживання внутрішньо переміщених осіб, що дуже важливо. Але постраждалі від домашнього насилля жінки тепер не мають безпечного місця, куди вони можуть піти.

Тобто, є багато проблем, у вирішенні яких гостро необхідна увага та включення держави. На жаль, наша держава чомусь не включається або включається неефективно. І те, що ми зараз затягуємо з вирішенням цих питань, може нас догнати досить суттєвою проблемою.

Марш за права жінок у Києві, 2021 рік. © facebook.com / marshzhinok

— Які найпоширеніші порушення прав жінки фіксуються під час війни?

— Є цілий ряд проблем жінок на окупованих та прифронтових територіях. Треба розуміти, що там здебільшого залишаються найбільш вразливі категорії людей — літні особи, а разом із ними жінки, які їх супроводжують. Звичайно, там є цілий спектр проблем. Це й безпека, і доступ до продуктів харчування, води, ліків, це зґвалтування і катування. Це гуманітарні проблеми, які завжди за собою несе війна.

Щодо тилових територій, там також цілий спектр проблем. Наприклад, доступ до працевлаштування, адже зараз дуже скоротився ринок праці. Є проблеми з можливістю відновити втрачені документи, адже щоб оформити якісь виплати чи довести, що це ви, вимагають оригінали. Тобто, немає гнучкості підходів від держави, що також порушує права і не лише жінок.

— Зараз багато акцентують уваги на тому, що жінки воюють на фронті нарівні із чоловіками. Чи це допомагає доводити до суспільства, що жінка — це не лише домогосподарка та мати?

— Це просто ще один аргумент. Але нам не потрібні додаткові аргументи, тому що це очевидний факт. Ми живемо у ХХІ столітті, і тут нікому не потрібно доводити, що ми є рівними, що ми маємо мати однакові права та можливості скористатися цими правами. На жаль, практика така, що саме з можливостями користуватися своїми правами виникають проблеми. Власне, тому день 8 березня важливий для того, щоб звернути увагу держави на її обов’язок забезпечувати ці рівні права та можливості.

— Ви кажете, що вже не потрібно доводити комусь рівність прав чоловіків та жінок. То ви вважаєте, що в Україні вже залишилося мало людей, які мислять стереотипами щодо ролі жінки в суспільстві?

— Ні, я вважаю, що в Україні все ще багато таких людей. Але еволюція йде вперед, і я бачу, що все більше чоловіків та жінок розуміють, що немає ніяких підстав для того, щоби було різне трактування жінок та чоловіків із позиції доступу до можливостей чи прав.

— Якщо порівнювати часи РадянськогоСоюзу й зараз, наскільки ми досягли успіху у сфері захисту прав жінок?

— Я думаю, що нам вдалося суттєво просунутися. Сьогодні ми маємо закони, які захищають нас від домашнього насильства, та структури, які забезпечують нашу безпеку. Ми маємо міжнародне право, яке значно краще регулює захист. Україна є частиною міжнародної спільноти, яка вибудовує цю систему координат.

І не тільки в Україні відбулися зміни за останні роки, а й в усьому світі. І, на мою думку, не в останню чергу — це заслуга феміністичних ініціатив та організацій, зокрема, маршів, які проводяться на 8 березня. І те, що ООН відзначає цю дату та закликає всі держави світу відзначати цей день, це також досягнення того феміністичного руху, який ми маємо у світі.

Марш за права жінок у Києві, 2021 рік. © facebook.com / marshzhinok

— А які проблеми з правами жінок ще не вирішені, на вашу думку?

— Проблем ще вистачить на наше життя і на життя наших дітей, як я бачу. Ми все ще маємо значні розриви в оплаті праці жінок та чоловіків. Порушення прав у доступі до прийняття рішень, мовляв, чоловік краще знає, у доступі до власності чи бізнесу. Аналізуючи статистику, ми бачимо ці гендерні розриви. Як домашнє насильство, так і інші проблеми, які я назвала, дуже сильно живляться тими гендерними стереотипами, які все ще дуже поширені на території нашої держави.

Коли від жінки досі очікують, що вона має бути чемна, спокійна, терпляча, що вона має не зважати на свої потреби, а жити для чоловіка, дітей чи когось іншого. Це дуже шкодить тій системі, яку ми вибудовуємо, де жінка має можливість зрозуміти, чого вона хоче та має можливість реалізувати себе.

Коли якась жінка вирішує, що вона хоче займатися наукою, наприклад, а від неї очікують зовсім іншого, то цей внутрішній конфлікт відтягує її від професійної діяльності. Вона відчуває вину, що вона якась не така, не достатньо жінка. Досить часто ці звинувачення приводять її до самоізоляції або до відходу від своєї діяльності, яку вона обрала.

Власне, говорячи про це, ми закликаємо державу включатися до подолання тих стереотипів. Ми вирішуємо ці проблеми на системному рівні.