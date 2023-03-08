8 березня в Україні: чи потрібне нам це свято та чому його хочуть скасувати

Нинішній Міжнародний жіночий день припадає на середу. Цього дня українці мали би, як і багато років до того, відпочивати, адже 8 березня — державний вихідний. Під час воєнного стану про звичний відпочинок на державні свята можна забути. Проте Міжнародний жіночий день, можливо, більше не буде вихідним, а то й зникне з календаря українських свят.

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Чому всі говорять про 8 березня

Війна спонукає до переосмислення цінностей. Українське суспільство прагне якомога далі відійти від нав’язаних Росією наративів, відмовившись від радянського та російського контенту, культури та свят, які колись були спільними. 23 лютого вже відійшло в минуле, тож зараз українські депутати вирішили остаточно визначити, чи потрібен Міжнародний жіночий день.

8 березня для багатьох марковане як радянське свято, пояснює експертка з недискримінації, консультантка і тренерка з гендерної рівності Ольга Попадинець. Оскільки зараз більшість не хоче мати нічого спільного із радянськими наративами, то реакція очевидна: не розбиратися, що означає це свято, а прибрати його.

13 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9009 , яким запропоновано скасувати святкування Міжнародного жіночого дня, натомість запровадити День української жінки 25 лютого — у день народження Лесі Українки.

Уже за кілька днів до ВР надійшло ще кілька альтернативних законопроєктів: наприклад, скасувати свято, назвати 8 березня Днем весни та водночас залишити його державним вихідним, перейменувати на Міжнародний день захисту прав жінок зі збереженням вихідного.

Найбільший ажіотаж викликала саме пропозиція встановити День української жінки 25 лютого. Офіційно свято ніхто ще не затвердив, але соцмережі того дня просто вибухнули привітаннями: яскраві листівки із зображенням дівчат у віночках, доповнені підписами про красивих і сильних українських берегинь.

Вітальна листівка © Соцмережі

«Це абсолютно різного порядку речі, — наголошує Ольга Попадинець. — Для початку законотворцям варто визначитися, що і для чого ми святкуємо, на підставі чого ми робимо цей день святковим. Що ми святкуємо в День української жінки? Це незрозуміло. Але також у суспільстві не всі знають, що ми взагалі відзначаємо: не святкуємо, а саме відзначаємо — 8 березня. А це день боротьби жінок за свої права».

Якщо пропонуються настільки глобальні зміни на державному рівні, наголошує Ольга Попадинець, то потрібна потужна інформаційна підтримка, продумана комунікаційна стратегія. Заміна має зберегти ідею 8 березня.

Відпочивати або ні

На тлі суспільної дискусії про 8 березня в «Дії» запустили опитування про те, чи варто залишати цей день вихідним. Воно стало наймасовішим серед усіх 11 раніше проведених у застосунку голосувань: у ньому взяли участь 2,1 млн українців.

«У нас є ще дні, які можна прибрати з вихідних, — вважає Ольга Попадинець. — Можна пожертвувати 1 або 9 травня. Цей день має бути вихідним, бо якщо жінка хоче вийти на марш — а в нас усе більше жінок виходять на марші — вона не має перепитувати на роботі, чи можна, не має підлаштовуватися. Вона повинна мати змогу присвятити себе таким гомадянським актам, аби досягти видимості».

Марш жінок у Києві 8 березня 2021 © Марш жінок

І саме опитування, і його результати викликали значний резонанс, а суспільство розділилося на два табори: хтось цілком задоволений результатами, а хтось упевнений, що саме 8 березня залишається тим останнім якорем, який тримає нас за радянське минуле.

Свято 8 березня: за та проти

Насправді ідея відмовитися від 8 березня в Україні не є новою. 2017 року Інститут національної пам’яті за керівництва Володимира В’ятровича вже висував таку пропозицію. Тоді цю ініціативу суспільство сприйняло неоднозначно, тож вона так і не була втілена в життя.

Прихильники скасування 8 березня наводять такі аргументи:

► День жінок встановив окупаційний радянський режим із ініціативи Клари Цеткін, присвятивши річниці Лютневої революції 1917 року.

► СРСР використовував свято для пропаганди комуністичної моделі поведінки жінки і радянського погляду на її місце в суспільстві.

► Вихідний день 8 березня шкодить економіці країни.

► У розвинених країнах 8 березня є робочим днем, вихідним воно лишається тільки в пострадянських та комуністичних країнах.

Противники скасування свята та відмови від державного вихідного теж мають свої аргументи:

► 8 березня не радянське, а міжнародне свято, яке почали відзначати навіть ще до створення СРСР.

► Попри намагання радянської пропаганди спотворити ідею свята, останніми роками в Україні все частіше відзначали 8 березня саме як День боротьби за жіночі права.

► Цього дня традиційно проходять марші та мітинги, тож є сенс залишити його вихідним.

Учасниці Міжнародного жіночого конгресу. Гаага, 1915 рік © George Grantham Bain Collection/Library of Congress, Washington, D.C.

«8 березня треба обов’язково декомунізувати, — зауважує Ольга Попадинець. — Це не означає, що його потрібно скасувати. Але його варто переназвати. Зробити, наприклад, День боротьби жінок за свої права або День боротьби за жіночі права. Але важливо, щоб це було на державному рівні. Адже, на жаль, досі є люди, які про жіночі права взагалі не чули або вважають, що в Україні з цим уже все окей. Тому такий день, беззаперечно, потрібен».