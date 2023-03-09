Російська атака
Необхідно забезпечити швидке відновлення електропостачання — Зеленський зібрав нараду після ракетних обстрілів
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У нараді взяли участь представники РНБО, СБУ, МВС, Генштабу, військової розвідки.
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«Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ», — зазначив Зеленський.
Президент подякував за роботу силам ППО.
Раніше, коментуючи масовану ракетну атаку 9 березня, Зеленський заявив, що окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні.
Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів». Внаслідок ракетної атаки загинули шестеро людей.