Російська атака

Необхідно забезпечити швидке відновлення електропостачання — Зеленський зібрав нараду після ракетних обстрілів

Опубліковано:

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський © ОП
Автор тексту: Катерина Трифоненко

У нараді взяли участь представники РНБО, СБУ, МВС, Генштабу, військової розвідки.

Реклама

«Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ», — зазначив Зеленський.

Президент подякував за роботу силам ППО.

Раніше, коментуючи масовану ракетну атаку 9 березня, Зеленський заявив, що окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. 

Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів». Внаслідок ракетної атаки загинули шестеро людей. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке