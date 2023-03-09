Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів»

Ракетна атака

Протиповітряна оборона збила 34 крилаті ракети (загалом їх було запущено 48 одиниць) та чотири дрони. Вісім Х-31П та X-59 до цілей не долетіли.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

З літаків запустили :

► 28 крилатих ракет Х-101/Х-555;

► 6 крилатих ракет X-22;

►6 крилатих ракет Х-47 «Кинджал»;

► 8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

Ще 13 пусків ракет були з систем С-300.

З Чорного моря Росія здійснила 20 пусків крилатих ракет «Калібр». Також було вісім пусків іранських дронів.

Повітряні сили наголошують, що у Збройних силах України немає засобів, здатних знищувати ракети Х-22, Х-47 "Кинджал" та С-300.

Росія здійснила масовану ракетну атаку проти України в ніч на 9 березня. Повітряна тривога тривала майже 7 годин. П'ятеро людей загинули на Львівщині, загиблий і двоє поранених на Дніпропетровщині, двоє поранених у Києві.

Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька АЕС.