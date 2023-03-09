Удар «Кинджалами» по Україні: яку мету має Росія

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Уперше Росія використала для масованого удару по Україні велику кількість гіперзвукових ракет «Кинджал». Такий тип снаряда українські сили ППО поки збивати не можуть через його технічні характеристики. До того ж росіяни раніше заощаджували «Кинджали», бо мали їх небагато. Тож ракетна атака 9 березня може свідчити про те, що Москва змінила тактику, очікуючи ймовірного контрнаступу ЗСУ на Сході України.

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Вдалися до «Кинджалів»

Росія і раніше обстрілювала Україну гіперзвуковими ракетами, але це були точкові удари по об’єктах критичної інфраструктури. За оцінками ГУР МО, станом на листопад у РФ залишалося близько 40 «Кинджалів». Це небагато проти запасів інших типів снарядів, що й пояснювало, чому такі ракети використовували не так часто. Але під час масованої атаки в ніч на 9 березня росіяни випустили шість «Кинджалів».

Російський винищувач МіГ-31 з ракетою «Кинджал», 25 червня 2021 © AP

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Ті системи ППО, які мають на чергуванні Збройні сили України, не здатні збивати «Кинджали». Однак Україна очікує від партнерів ЗРК «Патріот», які можуть вражати такі повітряні цілі.

Це може бути однією з причин того, що Росія застосувала саме цей тип ракет, вважає військовий експерт, співдиректор військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник: «Віповідно до надходження комплексів "Патріот" буде можливість перекрити небо над найбільш критичними об’єктами. Так, це не вся Україна, але росіяни, очевидно, розуміють, що вікно можливостей, коли «Кинджали» чи інші балістичні ракети практично на 100 % досягнуть своєї цілі, скорочується».

Можливо, каже військовий експерт Олексій Гетьман, росіяни припускають, що «Патріоти» вже в Україні, і в такий спосіб перевіряли це припущення: «Якщо ж так, таким чином вони могли спрацювати на виснаження цих систем, адже пуск лише однієї ракети з "Патріот" коштує близько 3 мільйонів доларів».

Над Києвом здіймається дим після російського ракетного удару, 9 березня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Це також могла бути демонстрація сили, каже військовий експерт: «Ці ракети ми не здатні перехоплювати, а вони можуть нести ядерний заряд. Росіяни хотіли показати, що Україна вразлива до ядерної атаки».

На думку Олексія Гетьмана, навряд чи росіяни планували зруйнувати якусь важливу енергетичну інфраструктуру. Україна вже пережила зиму, і випускати «Кинджали» вартістю до 10 мільйонів доларів було би нелогічно.

Із цією тезою не погоджується керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук. Росіяни не полишають спроби зруйнувати нашу енергетичну систему, каже він, і, незважаючи на результат, уперто прагнуть досягти мети.

«Ми змогли переналаштувати свою енергетичну систему так, щоб удари росіян завдавали якомога менше шкоди. Але перед ними поставлена задача — зруйнувати нашу енергетичну систему. І вони вперто її виконують, як і виконують завдання взяти Бахмут, незважаючи на величезні втрати. Задача має бути досягнута, незалежно від того, скільки ракет вони витрачають», — зауважує Павло Лакійчук.

Зірвати контрнаступ

«Росія налякана перспективою майбутнього українського контрнаступу, який може розпочатися вже у квітні. Очевидно, що до цього моменту вони будуть намагатися завдати максимальної шкоди. Вони усвідомлюють, що їхня спроба загнати Україну в блекаут провалилася, але сьогоднішні атаки спричинили затримку в русі залізниці. Хоча це й тимчасово, але це досягнення цілей у тому, що Росія хоче перешкодити поставкам озброєння залізничним шляхам, а ще й нашкодити нашій економіці», — пояснює співдиректор військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник.

І ще одна мета — терор мирного населення. «Росіяни перейшли до нічних атак, але з військової точки зору ніяких переваг у нічних ракетних обстрілах немає. Радіолокаційні станції бачать ціль і темної пори доби, тому говорити тут про бажання пробити нашу протиповітряну оборону не можна», — вважає військовий експерт Олексій Гетьман.

Приватний будинок, зруйнований нічним ракетним обстрілом Росії в селі Золочівського району Львівської області, 9 березня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Масштаби атаки

У ніч на 9 березня повітряна тривога тривала майже 7 годин. Росія випустила по Україні 81 ракету, зокрема шість «Кинджалів». Протиповітряна оборона збила 34 крилаті ракети (загалом їх було запущено 48 одиниць) та чотири дрони.