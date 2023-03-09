Харків без світла, опалення й води — Терехов

Наслідки ракетної атаки

Харків – «Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції», заявив в ефірі телемарафону міський голова Харкова.

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«У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори», сказав Терехов.

Також місто залишилось без опалення та води: «Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду».

11 із 15 російських ракет, якими обстрілювали Харківську область вночі, запустили по Харкову.

Росія вночі 9 березня здійснила масовану ракетну атаку проти України: запустила 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.