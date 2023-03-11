Зеленський ввів санкції на 50 років проти букмекерських контор

За зв'язки з Росією

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти букмекерських контор та лотерей, які мають зв’язки з Росією. До санкційного списку потрапили 287 юридичний та 120 фізичних осіб, зокрема і компанія Parimatch.

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Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»», — ідеться у повідомленні.

Санкції вводяться на 50 років та передбачають анулювання ліцензій, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші заборони.

Під санкції потрапили відомі букмекерські контори, серед них ТОВ «Букмекерська контора «Парі» (бренд Pari), ТОВ «Бетсіті» (бренд «Бетсіті»), ТОВ «Мелофон» (бренд «Мелбет»), ТОВ «Інвест Гарант» (бренд Zenit), ТОВ «СпортБет» (бренд «СпортБет») та інші.

Серед фізичних осіб під санкціями опинилися російські бізнесмени Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. До списку також увійшли бізнесмени з Вірменії, Великої Британії, Туреччини, Кіпру тощо.

Указ набрав чинності від 10 березня 2023 року.

► 23 лютого Україна запровадила санкції на 50 років проти всіх банків, які зареєстровані та розташовані в Росії.

► 24 лютого США ввели додаткові санкції проти РФ, які стосуються ключових секторів, що генерують доходи