ШЛЮБНА НЕРІВНІСТЬ

Кінцева мета — шлюб: чому Україна має запровадити цивільне партнерство, але не зупинятися на ньому

Жодних прав і дискримінація на додачу — ось реалії, у яких живуть одностатеві пари в Україні. Вони ведуть спільний побут уже багато років, але ні на що не мають права у разі найгіршого сценарію. Урегулювати це питання пропонується шляхом так званої шлюбної альтернативи — за допомогою реєстрованого партнерства. На ухвалу відповідного законопроєкту особливо чекають ЛГБТ-військові, які боронять свою Батьківщину від першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

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Історія Богдана та Максима

Богдан та Максим познайомилися у грудні 2014 року, через рік після Революції Гідності. Максим допомагав організувати правозахисну акції. Її метою було домогтися справедливого розслідування побиття студентів на Майдані. Богдан прийшов підтримати учасників демонстрації:

«Він попросив мене потримати табличку. "Богдан!" — "Максим!" Так і познайомились».

Спільна світлина Богдана та Максима, Житомир, Україна, 24 серпня, 2017 р. © Lampa.doc Фестиваль документального кіно просто неба

Чоловіки разом уже понад вісім років. Для їхньої пари питання про офіційного оформлення стосунків не стояло гостро. Насамперед тому, що в Україні це досі зробити неможливо:

Ми не відчуваємо, що нам це було потрібно. У нас наче і так все є. Ми не вважаємо себе менш вартими, і нам не потрібен був цей, по суті, папірець

Усе змінилося в лютому 2022 року, коли російські війська сунули на Україну з півночі, сходу та півдня. Пара від першого дня повномасштабного вторгнення проживає у Києві. «Ти не знаєш, що з тобою станеться, що далі буде», — розповідає Богдан нашій редакції лише через кілька годин після чергової масштабної ракетної атаки.

Нас один до одного не пустять в реанімацію, — пояснює він. — Ми не зможемо нічого один в одного успадкувати. І просто, відклавши в сторону такі факти, це в принципі дуже знецінює та принижує, коли тебе до твоєї коханої людини не пускають, не дають наблизитись. В очах суспільства ти для неї ніхто. Хоча ми разом вісім років

В умовах воєнного стану можлива й військова служба. І Богдан хотів би розраховувати на базові людські права. Його партнер Максим — переселенець першої хвилі. Він виїхав із Донбасу 2014 року і має тільки двох кровних родичок: одна перебуває в тимчасово окупованому Донецьку, інша — за кордоном. Є Богдан, але він не має жодних прав, якщо з Максимом щось трапиться:

Сподіваюся, колись, через роки, ми дійсно зможемо досягти шлюбної рівності. Але зараз просто важливо ухвалити закон про реєстроване цивільне партнерство, ураховуючи, що ми живемо у стані війни і навіть в тилу щодня з нами може щось трапитися

#ШлюбнаРівністьВДії

Наприкінці лютого на порталі «Дія» (український електронний сервіс державних послуг, — ред.) з’явилася можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу, а також обрати місце, час та формат проведення церемонії.

Чи пропустить система одностатеву пару до подання такої заяви, вирішив перевірити член моніторингової мережі правозахисного центру «Наш Світ» Віталій Царюк. «Система пропустила. Ми навіть зраділи, бо це було несподівано», — розповів він у коментарі українській редакції RFI.

Очікуючи відмови в реєстрації заявки, Віталій вирішив запустити флешмоб із хештегом #ШлюбнаРівністьВДії: «Я подумав, що це був би дієвий спосіб показати відмовами, що ця послуга потрібна і є чимало пар, які очікують на можливість реєстрації».

Новою послугою в «Дії» також скористалися Богдан та Максим, але за добу одержали прогнозовану відмову.

«Дія» є платформою, на якій представлена послуга. Там не вирішують, чию заяву пропускати далі, а чию відхиляти. Це роблять у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС). Коли реєстратор опрацьовує подання від заявників одної статі, він змушений відхиляти її відповідно до норм Сімейного кодексу України. Про це йдеться на офіційній сторінці «Дії» у фейсбуці.

Конституцією України визначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Статтею 21 Сімейного кодексу України визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

За тиждень після запровадження послуги нею скористалися 1100 пар. 764 — одержали дозвіл укласти шлюб. Решті подавачів надійшли відмови. Зокрема, відхилено 19 звернень від одностатевих пар. Про це в коментарі «Українській правді. Життя» заявив Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України.

Чому в Україні одностатеві пари досі не можуть укласти шлюб?

Торік у червні на сайті Президента України з'явилася електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. Вона набрала понад 25 тисяч підписів, потрібних для її розгляду главою держави.

У відповіді зазначається, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного або надзвичайного стану головний закон країни не може бути змінений.

У відповіді до петиції зазначено, що без відповідних поправок одностатеві шлюби в Україні не можуть бути дозволені, проте Кабмін працює над альтернативою:

Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини

Ще 2021 року Уряд затвердив план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки. У тексті документа є пункт про запровадження інституту цивільного партнерства.

Витяг з положень Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки © RFI

7 березня заступниця міністра юстиції України з європейської інтеграції Валерія Коломієць повідомила, що Мін'юст працює над відповідним законопроєктом і планує його подати до Парламенту до кінця цього року. Оскільки документ ще не написаний, відомі лише деякі його положення. Наприклад, що інститут реєстрованого цивільного партнерства пропонується запровадити лише для одностатевих пар.

Того ж 7 березня народна депутатка України Інна Совсун (членкиня депутатської фракції «Голос»), оголосила про внесення на розгляд Верховної Ради вже готового законопроєкту про реєстроване партнерство. Його принципова відміність у тому, що свої стосунки у такий спосіб зможуть оформити абсолютно всі українці: військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари:

Реєстрованим партнерством є зареєстрований в порядку, визначеному цим Законом, добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки

Цей законопроєкт був написаний у тісній співпраці з організаціями, які захищають права ЛГБТІК+. І він відображає їхні побажання.

ЛГБТ — акронім, який виник в англійській мові для позначення лесбійок (Lesbian), геїв (Gay), бісексуальних (Bisexual) і трансґендерних людей (Transgender). Він покликаний підкреслити різноманітність сексуальності та ґендерних ідентичностей у різних культурах і позначає гомосексуальних, бісексуальних і трансґендерних людей як спільноту. ЛГБТІК+ — розширений акронім, що враховує також інтерсекс та людей, які ідентифікують себе як квір (queer).

Питання, які врегульовує законопроєкт про реєстроване партнерство © RFI

Найбільше очікують ухвали цього документа, зокрема, військовослужбовці. Про це в коментарі українській редакції RFI розповіла авторка законопроєкту Інна Совсун:

У нас є багато людей, які перебувають в одностатевих стосунках, які воюють на фронті. І для них дуже болісним є факт усвідомлення того, що вони не можуть офіційно оформити стосунки з коханою людиною. І у випадку, якщо раптом з ними щось трапиться, то кохана людина не зможе, наприклад, приймати за них медичні рішення. Або якщо трапиться найгірше і вони загинуть, то кохана людина не зможе приймати рішення про поховання. До прикладу. Тобто, є дуже багато речей, які роблять це питання більш нагальним для того, аби захистити тих, хто захищає нас

Законопроєкт містить 29 статей та передбачає зміни до десятків законодавчих актів. За оптимістичним прогнозом, на його ухвалу знадобиться кілька місяців. Це за умови, що буде політична сміливість, а не перепони, наголошує законодавиця:

Поки що моє загальне враження, що наш парламент є трохи консервативнішим, ніж саме українське суспільство. І поки що, я думаю, що якби законопроєкт винесли (на голосування, — ред.) завтра, то, скорше за все, він не був би підтриманий. Тому тут ще необхідно провести всередині парламенту адвокаційні заходи для того, аби переконати більшість підтримати цей законопроєкт

Попри це, уже 10 народних обранців поставили свій підпис під цим законопроєктом. Це означає, що вони стануть його співавторами. Процедура підписання триватиме до суботи. Документ, зауважує Інна Совсун, буде офіційно зареєстровано опісля:

Дуже багато від кого я чую, що я зараз не підпишу, але коли буде голосування в залі, то я проголосую. Це позиція, яку я чую дуже часто. Звичайно, що є ті, хто агресивно проти, але з ними ми зараз в пряму комунікацію не вступали, тому що ми розуміли, що вони в принципі не підпишуть законопроєкт і з ними треба буде працювати пізніше, коли буде йтися про те, аби, власне, голосувати за цей законопроєкт

Додатковий тиск на парламентарів чинить і суспільство. За результатами дослідження «Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України», 56% українців погоджуються чи радше погоджуються з тим, що ЛГБТ-люди повинні мати право на цивільне партнерство. Опитування проведене американським Національним демократичним інститутом з 4 до 16 січня. Результати були оприлюднені наприкінці лютого.

Навесні 2022 року лише 23,6% українців підтримували запровадження реєстрованого партнерства для одностатевих пар. Привернути увагу до проблеми дискримінації спільноти ЛГБТІК+, зокрема, допомагають акції та флешмоби, як-от #ШлюбнаРівністьВДії. Такої думки член моніторингової мережі правозахисного центру «Наш Світ» Віталій Царюк. За його словами, пошуки альтернатив шлюбу на кшталт реєстрованого партнерства є показником, що суспільство розділяє важливість прав для всіх громадян.

На початку минулого листопада комунікаційниця Лєда Космачевська опублікувала в соцмережі допис про те, що на тлі війни вона вирішила укласти шлюб зі своїм другом, який має довготривалі стосунки з іншим чоловіком. Її історія стала вірусною і спричинила важливу дискусію в мережі.

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна переживає шлюбний бум. Якщо за половину 2021 року було зареєстровано понад 86 тисяч сімей, то лише за два місяці війни з’явилось 40 тисяч нових родин. І це лише різностатеві пари. «Потреба ЛГБТ-людей в укладанні офіційного шлюбу зросла пропорційно з гетеросексуальними людьми, проте можливості для реалізації цієї потреби як не було, так і не стало», — наголошує член моніторингової мережі правозахисного центру «Наш Світ» Віталій Царюк.

Особисто для мене, — зауважує він, — "цивільне партнерство" — перехідна ланка до шлюбної рівності. Не можна розглядати партнерства як альтернативу, бо: а) партнерства не враховують деякі права в адміністративно-кримінальній і податковій сферах, а також права на устновлення і опіку над дітьми; б) якщо розглядати партнерства як кінцеву мету, це підкреслить зверхність суспільства щодо ЛГБТ-спільноти, ніби їм дозволили "недошлюб", а "правильний" шлюб все ще тільки для різностатевих пар

Запропонований Інною Совсун законопроєкт дійсно не покриває права партнерів в адміністративно-кримінальній та податковій сферах. Це питання буде врегульоване окремими документами, як того вимагають законодавчі процедури. «На певний період» також відкладено питання усиновлення. Наразі його вирішувати не планують.

Стаття 3. Сім'я

У третій статті Сімейного кодексу України зазначено, що «сім'я є первинним та основним осередком суспільства». Це визначення з'явилося разом із зародженням комуністичної ідеології. Адвокат, керівник судової практики АФ «Грамацький і Партнери» Андрій Трембіч називає нонсенсом той факт, що таке формулювання міститься в офіційному документі незалежної України, ухваленому на початку нульових:

У нас викривлене розуміння інституту сім'ї на рівні Сімейного кодексу, де поняття сім'ї визначається як " первісний осередок суспільства" . До чого тут взагалі суспільство? Далі, за критеріями в цьому визначенні Сімейного кодексу, йдеться, що сім'ю складають особи, які пов'язані спільним побутом... Для отримання ознак сім'ї, сімейних відносин важливо, щоб вони вели спільний побут: готували вранці яєчню, прибрали у хаті, вели спільний побут, що би не входило в значення цього слова

У ХІХ столітті у багатьох європейських державах можна було офіційно розірвати шлюб за відсутності статевих відносин, адже сім'я тоді створювалася саме для дітонародження. З цієї ж причини тоді виникало питання невизнання одностатевих шлюбів. У сучасній Україні питання сексуальних відносин виведене за межі правового регулювання. Як зауважує адвокат, згідно з Кодексом, ведення спільного побуту достатньо, щоб вважати двох людей сім'єю. Тож визнати одностатеву пару родиною не мало би бути проблемою.

Ілюстрація Максима Філіпенка © Instagram / @maksymdraws

На думку Андрія Трембіча, питання одностатевих шлюбів важко називати правовим, бо насамперед воно політичне, антропологічне, культурно-історичне, філософське, релігійне. А саме тому союзи людей однієї статі спричиняють палкі дискусії як в ЄС, так і в США. Консенсусу немає.

У 16 країнах світу офіційно дозволені одностатеві шлюби, зокрема й у Франції. Ще 28 країн створили інститути реєстрованого партнерства. Чи стане Україна 29-ю в цьому переліку? На думку Андрія Трембіча, сумнівно:

Я не вважаю нашу державу надто консервативною, але вбачаю її дуже гомофобною. Коли в нас для підписання Угоди про асоціацію з ЄС треба було в кодекс законів про працю внести в перелік підстав для захисту від дискримінації сексуальну орієнтацію, то проти цього були бійки. Людей просто вмовляли. Тоді владна партія просто ходила і вмовляла депутатів голосувати, бо ніхто не хотів

Зрештою, ці зміни були ухвалені, але не з першої спроби. Така ж доля, як вважає Трембіч, може спіткати і законопроєкт про інститут реєстрованого партнерства. З юридичної точки зору, такий формат оформлення стосунків не є ідеальним, адже він все ще не дає парі всіх правових переваг, які має подружжя:

У Кримінально-процесуальному кодексі в переліку близьких родичів, які можуть відвідувати підозрюваного, обвинуваченого, у переліку близьких родичів немає "партнера" . Якби в цьому переліку був партнер, то він мав би ті самі права, що і подружжя в кримінальному процесі

Якщо ж говорити про права військовослужбовців, то наразі інформацію про місце його перебування, про його долю, та навіть про його смерть можуть отримати лише найближчі родичі. Партнери до цього переліку не входять, продовжує Андрій Трембіч:

Якщо людина самотня, у неї немає більше родичів і є лише неофіційно зареєстрований партнер, — він не є подружжям. Він не має права офіційно звертатися та отримувати будь-яку інформацію

У приватному праві більшість питань пара однієї статі може вирішити за допомогою укладення контрактів. Але це не працює в площині публічного права. Отож, аби вирішити проблему контактів з державою, а також адміністративні, фіскальні, податкові і кримінально-процесуальні питання, деякі представники ЛГБТ-спільноти йдуть на фіктивний шлюб.