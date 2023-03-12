Рятувала тварин з-під обстрілів: Історія зоозахисниці з Авдіївки
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Змалечку рятувала собак і котів, відкрила притулок в Авдіївці та вивозила тварин з-під обстрілів. Про зоозахисну діяльність на лінії фронту, всеукраїнську нагороду та плани на майбутнє голова громадської організації «Безпека тварин» Елеонора Крутова розповіла в інтерв’ю RFI-Україна.
Свій перший притулок для тварин Елеонора створила ще у дитинстві. Тоді маленька дівчинка власноруч облаштувала у сараї місце, де потайки від мами плекала покинутих цуценят:
— Я тягнула додому всіх тварин: перебитих, поранених, збитих автівкою. Мама була проти, тому я ходила по сусідах та шукала для них родину. Коли кілька разів мені вдалося влаштувати тваринок, я зрозуміла, що все можливо, якщо сильно захотіти.
Коли знайти власників не вдавалося, маленька Елеонора відносила тваринок до бабусі:
— Вона завжди мене у всьому підтримувала. Можливо, саме завдяки їй зараз я займаюся волонтерством.
Створити повноцінний притулок Елеонора вирішила у 2014 році:
— Коли почалася війна, дуже багато людей поїхали з Авдіївки та залишили своїх тварин. Одного разу я йшла на роботу і побачила пораненого пса. Це був великий алабай, у якого влучив уламок від снаряда. З цього все і почалося.
Так жінка почала рятувати та лікувати покинутих тварин. Для цього орендувала будинок, де пізніше заснувала притулок для хвостиків.
Новий етап у роботі зоозахисниці розпочався у лютому 2022 року:
— Коли розпочалася велика війна, я зрозуміла, що потрібно евакуювати мій притулок. На той момент там було 13 собак та 32 кішки, — згадує жінка. — Оскільки почали бомбити всю Україну, то всі притулки були переповнені й знайти місце десь було дуже складно.
Кілька місяців знадобилося на те, аби знайти новий дім для тваринок та перевезти їх у Дніпро. Двічі машина просто не доїжджала до притулку у стару частину Авдіївки, бо починалися потужні обстріли:
— Наприкінці травня, коли я вже встигла вивезти собак, вночі у наш притулок влучив снаряд. Всі кішки встигли вискочити тоді. На диво, жодна тваринка не постраждала, але вони дуже злякалися. Аби зібрати їх всіх, нам знадобилося три дні.
Після евакуації власного притулку, жінка почала вивозити інших тварин:
— До мене почали звертатися люди та просити допомоги. Тоді вже дуже багато людей поїхали з міста і залишили своїх улюбленців. І ми автівкою їздили по дворах та збирали їх, аби евакуювати.
Однією з найскладніших виявилася евакуація корів:
— Було важко знайти автівку, якою б можна було їх вивезти. Але ми це зробили. Вивозили по одній тварині. Зловити їх було легко, бо вони були дуже голодні й шли до людей у пошуках допомоги, — згадує зоозахисниця.
Кожного разу, коли Елеонора їздила до Авдіївки, рідним казала, що їде у відрядження до Львова:
— Були й сварки через це, й сльози, але вони розуміють, що я така і нічого мене не змінить. Для когось одна-дві собаки — це не багато, а для мене це врятовані життя.
«Останнього разу на блокпості мене поліціянти вмовляли не їхати, бо дуже небезпечно там. Але в мене завжди перед очима ці покинуті тваринки».
Зараз жінка разом із родиною живе у Чернівцях, тому часто їздити на Донбас не може, але продовжує волонтерити віддалено:
— Я поштою відправляю туди пігулки, корм. Збираю інформацію про потреби. В мене є помічники там, які дуже допомагають. Я б не впоралася без них! Зараз ми збираємо гроші на евакуацію двох собак. Їх потрібно відвезти до Житомира, а це дуже далеко, тому дорого.
У лютому 2023 року Елеонора Крутова отримала нагороду за «Волонтерську зоозахисну діяльність» на першій Всеукраїнській зоозахисній премії від організації «Uanimals».
У майбутньому зоозахисниця мріє повернутися в Авдіївку та створити стерилізаційний центр:
— Я хочу повернутися, бо розумію, що там крім мене нікого немає. Хто буде це робити? Там зараз залишається багато покинутих тварин, народжуються нові. Після війни там буде такий фронт роботи — це буде місто тварин, — прогнозує жінка.