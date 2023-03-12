Рятувала тварин з-під обстрілів: Історія зоозахисниці з Авдіївки

ІНТЕРВ'Ю RFI

Змалечку рятувала собак і котів, відкрила притулок в Авдіївці та вивозила тварин з-під обстрілів. Про зоозахисну діяльність на лінії фронту, всеукраїнську нагороду та плани на майбутнє голова громадської організації «Безпека тварин» Елеонора Крутова розповіла в інтерв’ю RFI-Україна.

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Свій перший притулок для тварин Елеонора створила ще у дитинстві. Тоді маленька дівчинка власноруч облаштувала у сараї місце, де потайки від мами плекала покинутих цуценят:

— Я тягнула додому всіх тварин: перебитих, поранених, збитих автівкою. Мама була проти, тому я ходила по сусідах та шукала для них родину. Коли кілька разів мені вдалося влаштувати тваринок, я зрозуміла, що все можливо, якщо сильно захотіти.

Елеонора з песиком © Фото з особистого архіву

Коли знайти власників не вдавалося, маленька Елеонора відносила тваринок до бабусі:

— Вона завжди мене у всьому підтримувала. Можливо, саме завдяки їй зараз я займаюся волонтерством.

Створити повноцінний притулок Елеонора вирішила у 2014 році:

— Коли почалася війна, дуже багато людей поїхали з Авдіївки та залишили своїх тварин. Одного разу я йшла на роботу і побачила пораненого пса. Це був великий алабай, у якого влучив уламок від снаряда. З цього все і почалося.

Так жінка почала рятувати та лікувати покинутих тварин. Для цього орендувала будинок, де пізніше заснувала притулок для хвостиків.

Елеонора з песиками © Фото з особистого архіву

Новий етап у роботі зоозахисниці розпочався у лютому 2022 року:

— Коли розпочалася велика війна, я зрозуміла, що потрібно евакуювати мій притулок. На той момент там було 13 собак та 32 кішки, — згадує жінка. — Оскільки почали бомбити всю Україну, то всі притулки були переповнені й знайти місце десь було дуже складно.

Кілька місяців знадобилося на те, аби знайти новий дім для тваринок та перевезти їх у Дніпро. Двічі машина просто не доїжджала до притулку у стару частину Авдіївки, бо починалися потужні обстріли:

— Наприкінці травня, коли я вже встигла вивезти собак, вночі у наш притулок влучив снаряд. Всі кішки встигли вискочити тоді. На диво, жодна тваринка не постраждала, але вони дуже злякалися. Аби зібрати їх всіх, нам знадобилося три дні.

Евакуація собак з Авдіївки © Фото з особистого архіву

Після евакуації власного притулку, жінка почала вивозити інших тварин:

— До мене почали звертатися люди та просити допомоги. Тоді вже дуже багато людей поїхали з міста і залишили своїх улюбленців. І ми автівкою їздили по дворах та збирали їх, аби евакуювати.

Евакуація собак з Авдіївки © Фото з особистого архіву

Однією з найскладніших виявилася евакуація корів:

— Було важко знайти автівку, якою б можна було їх вивезти. Але ми це зробили. Вивозили по одній тварині. Зловити їх було легко, бо вони були дуже голодні й шли до людей у пошуках допомоги, — згадує зоозахисниця.

Евакуація корів з Авдіївки © Фото з особистого архіву

Кожного разу, коли Елеонора їздила до Авдіївки, рідним казала, що їде у відрядження до Львова:

— Були й сварки через це, й сльози, але вони розуміють, що я така і нічого мене не змінить. Для когось одна-дві собаки — це не багато, а для мене це врятовані життя.

Врятоване цуценя © Фото з особистого архіву

«Останнього разу на блокпості мене поліціянти вмовляли не їхати, бо дуже небезпечно там. Але в мене завжди перед очима ці покинуті тваринки».

Врятований кіт © Фото з особистого архіву

Зараз жінка разом із родиною живе у Чернівцях, тому часто їздити на Донбас не може, але продовжує волонтерити віддалено:

— Я поштою відправляю туди пігулки, корм. Збираю інформацію про потреби. В мене є помічники там, які дуже допомагають. Я б не впоралася без них! Зараз ми збираємо гроші на евакуацію двох собак. Їх потрібно відвезти до Житомира, а це дуже далеко, тому дорого.

Собаки в Авдіївці © Фото з особистого архіву

У лютому 2023 року Елеонора Крутова отримала нагороду за «Волонтерську зоозахисну діяльність» на першій Всеукраїнській зоозахисній премії від організації «Uanimals».

Церемонія нагородження © Фото з особистого архіву

У майбутньому зоозахисниця мріє повернутися в Авдіївку та створити стерилізаційний центр:

— Я хочу повернутися, бо розумію, що там крім мене нікого немає. Хто буде це робити? Там зараз залишається багато покинутих тварин, народжуються нові. Після війни там буде такий фронт роботи — це буде місто тварин, — прогнозує жінка.

Покинуті цуценята © Фото з особистого архіву