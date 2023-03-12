СБУ встановила особу військового розстріляного після слів: «Слава Україна!»

6 березня активіст Сергій Стерненко в твіттері опублікував відео розстрілу українського військовополоненого. Перед розстрілом він сказав: «Слава Україні».

Вбивство військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином.Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Омбудсмен Дмитро Лубінець направив відео розстрілу міжнародним партнерам як доказ чергового воєнного злочину Росії.

Спершу у Генштабі повідомили, що українським військовим, чий розстріл зняли на відео, був військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.