СБУ встановила особу військового розстріляного після слів: «Слава Україна!»
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Слідчі СБУ встановили, що український військовополонений, страту якого російські окупанти зняли на відео, був Олександр Мацієвський — снайпер 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області .
Остаточно підтвердити дані загиблого військового вдалося після комплексу слідчих дій: спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському:
«Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні та за його "Слава Україні!»
6 березня активіст Сергій Стерненко в твіттері опублікував відео розстрілу українського військовополоненого. Перед розстрілом він сказав: «Слава Україні».
Вбивство військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином.Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.
Омбудсмен Дмитро Лубінець направив відео розстрілу міжнародним партнерам як доказ чергового воєнного злочину Росії.
Спершу у Генштабі повідомили, що українським військовим, чий розстріл зняли на відео, був військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.