Макаров про Шевченківську премію-2023: «Бажання було чистим і прозорим, але наштовхнулося на невротичні реакції»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Скандали та відставки супроводжували нинішню Національну премію України імені Тараса Шевченка. Уперше за її історію імена лауреатів не були оголошені 9 березня. Це сталося через пропозицію доповнити наявні номінації додатковою — «За внесок у перемогу». Ініціативу схвалив Президент України, проте розкритикувала частина профільного комітету, а також суспільства. Як наслідок, голова комітету Юрій Макаров подав у відставку. Що стоїть за цим його рішенням — він розповів в інтерв’ю RFI.

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— Раніше ви повідомляли, що номінації вирішили доповнити додатковою «За внесок у перемогу» і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня. Чия це була ініціатива?

— Вона носилася в повітрі, я її озвучив. Було кілька пропозицій схожих, більш-менш оформлених, у тому числі, у розмові з моїми колегами, різними буквально. Вони висловлювали невдоволення щодо того, що цьогорічна премія фактично залишилася поза актуальністю. Тому що, за умовами положення про премію в офіційному документі, яким ми керуємося, розглядаються роботи, оприлюднені не пізніше ніж за пів року до подання. Це означало, що в нас за бортом залишається вся та неймовірна активність творчо-мистецька, яка відбулася впродовж минулого року від початку великої війни.

Бажання було нібито чистим і прозорим, але воно наштовхнулося на певні невротичні реакції в суспільстві, що, у принципі, можна пояснити. Тому що суспільство стресоване. З одного боку, у нас безпрецедентно підвищилася до горизонтальних зв'язків в українському суспільстві. Коли ніхто нікого не питає, а хто ти такий? А кого ти представляєш? Давай зберемо, там, на снайперську гвинтівку, дрон, супутник. Усе, що завгодно. З другого боку, недовіра до інституцій будь-яких в Україну підвищилась. Ідеться і про бізнес, і про громадські організації, на жаль, і про владу, звісно. Тому будь-яка пропозиція пов'язана з владою, передусім викликає скепсис або агресію.

Ви ж знаєте, що шлях у пекло вимощений добрими намірами. Мені здавалося, що ця ідея не може викликати ніякого спротиву. Виявилося, що викликала. Крім того, крім такої відчутної агресії в суспільстві, я зустрів опозицію і серед членів комітету. А члени комітету, з якими ми працювали останні чотири років, вони довели, що вони люди, які мають свою думку, вони принципові, у них є свої критерії, на них неможливо впливати з будь-якого боку, але і переконати їх так само важко. Тому, оскільки я заварив всю цю кашу, у мене не залишилось іншого вибору, як подати у відставку з почесної посади голови. Це ж не робота, а громадська активність. І сподіваюсь, що коли я випаду з цієї схеми взаємодії, можливо, буде легше дійти згоди з рештою складу.

Шевченківська премія © Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

— Тобто, ви подали у відставку через внутрішні конфлікти у самому комітеті, через дату перенесення?

— Передусім через свою ініціативу нагородити додатково людей, які відзначились останнім часом. Я поясню трохи свою думку. Сергій Жадан влаштовує концерти в Сполучених Штатах. Учора чи позавчора він був у Бостоні. У нього на три чи чотири концерти за тиждень розкупили всі квитки. Я не думаю, що в Штатах дешеві квитки. Інший приклад, коли у червні минулого року в Мадриді був саміт НАТО і туди був запрошений грати Kyiv Symphony Orchestra. Здавалося би, нічого такого особливого політичного чи актуального. Оркестр грав симфонію Березовського і мелодію Скорика. І голови держав, включно з президентом Макроном, президентом Байденом, прем'єр-міністром Джонсоном підтанцьовували під Березовського.

Мені здається, що ось такий вплив і така м'яка сила, яка переструктуровує громадську думку за кордоном, сприяє зрештою не лише в моральній підтримці, а й у тому, що західні країни посилюють свою допомогу, постачають зброю. Власне це не моя думка, це президент 9 березня, коли ми зустрічалися, сказав. Я підхопив уже. Притому, що мене важко назвати членом фан-клубу Володимира Олександровича Зеленського, із яким ми знайомі понад 25 років. Я, можливо, не лояльний до якихось окремих постатей, але я безумовно лояльний до інституції та інституту президента. Тому, власне, так легко нібито на першому етапі порозумілися.

Що стосується активностей творчих, то я лише закордонні згадав. А у нас є приклади, коли письменники, поети або актори їдуть на фронт. Не кудись там на прифронтові території, а вони зустрічаються з бійцями безпосередньо на взводному опорному пункті, в окопі. І вони підтримують бійців. Вони на щойно деокупованих територіях підтримують місцеве населення, да навіть просто люди, які або виїхали, або залишились у Києві. Мій товариш Матвій Вайсберг щодня малює якісь пронизливі та надзвичайно енергетичні роботи. За цей рік у нього відбулося двадцять п'ять виставок, остання відкрилася позавчора в Гаазі. У галереї навпроти будівлі Гаазького суду, де колись, сподіваюся, буде судовий процес над очільниками РФ.

Так що мені здалося, що відзначити цю активність, маючи такий потужний інструмент, як Шевченківську премію — це цілком природний потяг, цілком нормальний імпульс. Виявилося, що, окрім мого ентузіазму і відгуку Офісу Президента, потрібно ще дотримання процедури протоколу і таке інше. Я не логіст, але в очах моїх колег такі надзвичайні рішення підривають легітимність традиційної Шевченківської премії. Ми залишаємось кожен на своїх позиціях. Я шаную безмежно важкий характер моїх уже колишніх колег за Шевченківським комітетом, але ось така колізія склалась. І крім того, мене, звісно, передусім мене особисто, звинуватили в тому, що це пропагандистська кампанія Офісу Президента, що я прогинаюся під владу, що я куплений і все таке інше. Тому,власне, у мене був єдиний нормальний вихід для того, щоби припинити всі ці балачки — це скласти повноваження. Ось і все. Я думаю, що Шевченківська премія існуватиме і надалі. Я сподіваюся, я тішу себе думкою, що ми підняли її престиж і трохи розсудливі її такі старосвітські традиційні рамки. Ми додали туди свіжі течії та імена. Тобто, мені не соромно, геть не соромно за те, що ми робили впродовж цих років. Головне, у принципі, не зациклюватися на власних рефлексіях, а думати, як буде краще для справи.

Юрій Макаров © http://photo.yudgyn.com

— Якщо коротко, то проблема в тому, що ваші опоненти покликаються на бюрократизм, консерватизм премії і просто небажання щось змінювати? Тобто, претензія не конкретно до вашої пропозиції, а до процедури?

— Якщо загострювати, то, напевно, так. Але це ви так сформулювали. Я трішечки обережніше формулюю, тому що я просто люблю своїх колег, але, по суті, ви маєте рацію.

— Яка взагалі процедура обрання та нагородження номінантів на Шевченківську премію? Що вона дає лауреатові?

— Традиційно процедура дуже складна, продумана, вона існує роками. Лауреатам вона дає, крім загальної шани, суспільної уваги, ще і досить відчутну, принаймні за українськими масштабами, суму. Це не Гонкурівська премія, де дають 10 євро. У нас зараз 400 із чимось тисяч гривень. Це десять тисяч євро. В українських умовах це серйозна допомога. Але, звісно, не це головне. І для мене не це головне.

Коли ми відзначаємо лауреатів, то в нас є певна недорозвиненість інших способів суспільної репрезентації культури і мистецтва. У нас у дуже зародковому стані критика як така. І тому така премія дає певні орієнтири і суспільству, і творчій спільноті: от дивіться, це тренд, не бійтеся, робіть, працюйте в цьому напрямку. От у цьому пафос премії. А щодо порушення процедури, то вони мені кажуть, що премія існує ще з 1961 року, хто вам дав право щось змінювати. Знаєте, 61-го року в нас не було такої війни. Мені здається, що надзвичайні обставини дозволяють робити надзвичайні тимчасові зміни правил. Але це моя думка. Люди, які більш занурені у сувору прозу життя, у тому числі закони і правила, вважають інакше. Я їхню думку поважаю, але залишаюсь при своїй.

Юрій Макаров та цьогорічний лауреат Шевченківської премії Михайлом Назаренко. 2020 рік © Facebook/ Yuri Makarov

Лауреати цього року

Згідно з процедурою, переможців офіційно оголошують після того, як указ про нагородження, підписаний президентом, опублікували. Та цього року такий документ на сайті глави держави так і не з’явився.

Переможців частково назвав Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 11 березня, зокрема:

Катерина Калитко, поетеса, за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту «Хорея Козацька», за аудіоальбом «Пісні Української революції»;

Михайло Назаренко, літературознавець, за книгу «Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах;

Віталій Портников, журналіст і політичний коментатор, за публіцистичні статті та виступи останніх років

Ірина Цілик, режисерка, за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Не були названі переможці в номінаціях «театральне мистецтво» та «візуальні мистецтво».

Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Її вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка — 9 березня.