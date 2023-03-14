Години тортур і насилля: хлопець із Краматорська розповів про знущання окупантів

СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Із 2014 року Ілля Коваленко волонтерив у рідному Краматорську. Плів сітки для військових, організовував заходи для молоді, а також виступав на захист прав ЛГБТ-спільноти. Свій ранок 24 лютого хлопець не запам'ятав, проте майже посекундно пам’ятає все, що було після.

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У ніч з 4 на 5 квітня рідну школу Іллі розбомбили. Тоді родина хлопця вирішила їхати з міста. 8 квітня вони прийшли на вокзал чекати евакуаційного потяга. Саме цього дня залізничний вокзал у Краматорську обстріляли російські війська. Родину врятувало те, що в момент обстрілу вони були неподалік основної будівлі вокзалу.

Ми відразу почали бігти, — згадує Ілля. — Нам доводилося перестрибувати через трупи та поранених. Ці всі крики, цей жах я не забуду ніколи

Вокзал, Краматорськ, Україна, 8 квітня 2022 рік © AP / Andriy Andriyenko

Після цього вирішили їхати з міста автівкою:

— Я знайшов перевізника, і 10 квітня ми вирушили до Дніпра. Коли ми їхали, водій почав отримувати повідомлення про можливі обстріли, тому вирішив поїхати не основною дорогою.

Так, розповідає Ілля, родина наткнулася на блокпост росіян поблизу Ізюма:

— Вони почали перевіряти мій телефон та натрапили на фото з українським прапором. Також побачили додаток для ЛГБТ-знайомств.

Фото Іллі з українським прапором © Фото з особистого архіву

Після цього військові кілька годин жорстоко били хлопця, знущалися з нього та гвалтували.

Від смерті, як згадує Ілля, його врятував обстріл: «Вони злякалися та кинули мене. Так я зміг відповзти до автівки, де весь цей час чекала моя родина. Як тільки я заповз до салону, водій дав газу і ми поїхали».

До правоохоронців хлопець не наважувався звертатися майже місяць. Потому на початку травня все ж таки розповів свою історію адвокатові та лікарям.

Знайти справді хорошого психолога Ілля зміг лише у грудні. До того він намагався впоратися з проблемою самостійно, але безрезультатно: «Було дуже важко. Це постійні флешбеки (мимовільні спогади — ред.), дисоціації (захисний механізм психіки, вилучення себе зі стресової ситуації — ред.). Зараз стан покращується, але я щотижня відвідую психолога, аби це повністю стабілізувати».

Після роботи зі спеціалістом юнак знайшов сили розповісти свою історію. Ілля також заснував благодійний фонд «П’ятий кут» для допомоги чоловікам, які постраждали від насилля:

— Річ у тім, що організацій, які допомагають жінкам та дітям дуже багато, а для чоловіків немає нічого взагалі. Коли я почав шукати допомогу для себе, майже всюди мені відмовляли, бо я чоловік. І зараз я хочу це змінити, я хочу, аби й чоловіки могли отримати кваліфікаційну допомогу після насилля.

Наразі у фонді Іллі працює кілька психологів та адвокат. Він планує залучити ще й медиків, щоби мати змогу надавати не лише психологічну, але й фізичну допомогу.

Ілля на заході у Краматорську © Фото з особистого архіву

З 2014 року волонтерство займало велику частину мого життя. І зараз я розумію, — каже Ілля, — що маю допомагати таким же потерпілим, як і я. Зараз ми створюємо мобільні групи, які будуть їздити на деокуповані території, аби допомагати чоловікам там. Будемо проводити як групову допомогу, так і індивідуальну

За словами Іллі, чоловікам говорити про насилля дуже важко: «Вони бояться розголошення та подальшого цькування. Наразі в Україні існує сафарі на людей, які належать до ЛГБТ-спільноти. І мене били через це, але я знаю, що тепер буде ще гірше, бо я почав розповідати про це публічно».

Зараз, говорить Ілля, здебільшого він відчуває підтримку від людей.

З цієї ситуації я навіть зміг винести щось позитивне. — пояснює Ілля. — І позитивне – це те, що я можу допомагати людям

На думку юнака, після закінчення війни робота «П’ятого кута» буде вкрай потрібною:

— Після деокупації всіх територій роботи буде ще більше. На десятиріччя вперед. Мені важко уявити ці цифри, скільки людей постраждали на Донеччині та Луганщині за ці дев’ять років.

Ілля у Краматорську © Фото з особистого архіву

За інформацією Офісу Генерального прокурора України, від початку повномасштабного вторгнення було задокументовано 171 факт сексуального насильства, зокрема щодо 39 чоловіків. Реальна кількість таких злочинів, наголошують в установі, набагато більша.

В Україні працює чат-бот для постраждалих від сексуального насильства в умовах війни @survivors_support_bot.

Програма розповідає, що таке сексуальне насильство, куди звертатися по допомогу та як безпечно повідомити про злочин. Усі звертання конфіденційні. За допомогою чат-бота можна подати заяву про злочин, навіть не вказуючи імені і контактів.

В ООН вважають, що сексуальне насильство російських військовослужбовців в Україні є частиною «воєнної стратегії» РФ. Згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Серед постраждалих здебільшого жінки та дівчата, але загарбники також ґвалтують чоловіків і хлопців.