Між Україною та США зростають розбіжності: як це може визначити перебіг війни

Розбираєм публікацію «Політіко»

У публічному просторі лунають заяви про підтримку й повну злагоду. Проте за лаштунками суперечності між Києвом і Вашинтоном щодо цілей війни і сценаріїв її закінчення зростають. Про це пише «Політіко» у великій статті, аналізуючи відносини країн-партнерів.

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У свої статті американське видання «Політіко» визначає декілька головних точок напруженості між Україною і США:

► ймовірна українська диверсія на «Північних потоках»;

► виснажлива оборона Бахмута;

► намір України звільнити Крим до початку будь-яких мирних переговорів;

►відмова США надати далекобійні ракети «Атакамс».

Якщо з диверсією історія доволі туманна і навіть у Росії сумніваються в причетності України, то напруження у відносинах з інших питань не нове, вважає головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

«Різниця в підходах простежувалась певний час до цього. Ще влітку в США були побоювання, що "Атакамс" може бути застосований нами по легітимних військових цілях у Криму, що призвело би до ескалації. Ця позиція опосередковано показувала, що й по звільненню півострова в нас різні думки», — пояснює експерт.

Так само думки різняться і щодо оборони Бахмута. У Пентагоні вважають, що значення міста радше символічне, ніж тактичне.

Годі й казати про розуміння «української перемоги».

«Ми говоримо про кордони 1991 року, а США максимум говорить про рубежі 24 лютого 2022 року», — каже Микола Бєлєсков.

Джо Байден і Володимир Зеленський, Київ, 20 лютого 2023 © AP

Таких розбіжностей не уникнути, вважає політолог-американіст, аналітик «Інтерньюз-Україна» Владислав Фарапонов.

«Звісно, Україна отримує допомогу, але вона не просить за неї воювати. Такого роду публікації є виправданими лише з погляду того, що вони не знаходяться в безпосередній війні з Росією. Різні парадигми породжують різні бачення», — каже американіст.

З цим погоджується і політолог Микола Давидюк. На його думку, для України головне, щоби ці розбіжності не впливали на надання допомоги.

«Головне, що всі наші союзники неодноразово заявляли, що Україна сама буде вирішувати, де та яким чином завершувати війну. А вони обіцяли та підписувались допомагати до фіналу», — наголошує він.

Допомоги від США менше не стане

Хоча розбіжності в поглядах на перебіг війни між Києвом та Вашингтоном певною мірою впливають на військову допомогу Україні, як із «Атакамс», проте є багато рішень щодо інших категорій озброєння, які розширюють українські спроможності в наступі.

«Чи матиме це ефекти й надалі, тут багато факторів, які можуть впливати на масштаби допомоги. І різниця в пріоритетах — не єдиний фактор, який може впливати. Ми бачимо, що наростає опозиція по наданню допомоги частини республіканської партії США. Але ключове, що наші партнери погоджуються в тому, що Україна має провести хоча б одну контрнаступальну операцію. А що буде далі, треба ще дожити, у нас зараз трохи інший горизонт мислення та планування», — каже Бєлєсков.

До того ж у США не унеможливлюють надання Україні далекобійних ракет.

«Деякі політичні інсайдери у Вашингтоні кажуть, що США розглядає можливість надати Україні далекобійні ракети, якщо Китай буде більш агресивно вступати в російсько-українську війну», — вважає Давидюк.

Збройні сили Південної Кореї запускають армійську тактичну ракетну систему (ATACMS) під час військових навчань, 24 березня 2022 © AP

Микола Бєлєсков бачить у цьому значний прогрес, бо ще пів року тому риторика Вашингтона зводилася до того, щоб не дати Росії перемогти, а Україні програти. Тепер у США чітко говорять про звільнення тимчасово окупованих територій материкового півдня.

«Та що буде після контрнаступу, прогнозувати важко. Можливо, будуть більш сприятливі обставини, а може, і навпаки. Вони скажуть, що ми провели успішний контрнаступ, наші позиції покращилися, ми відвоювали значні території, тож тепер намагайтеся продемонструвати як мінімум відкритість до переговорів», — каже експерт.

Страх перед майбутнім

У статті «Політіко» розбіжності поглядів між США та України пояснюють тим, що Вашингтон побоюється ескалації з боку РФ. Але експерти вважають, що це не зовсім так.

«Я не думаю, що в США є якийсь страх ескалації при їх оборонних бюджетах та технологіях. У них є небажання ескалації в плані розширення географії конфлікту на країни НАТО та страх ймовірності використання ядерної зброї», — пояснює Давидюк.

Із цією думкою погоджується і Владислав Фарапонов. На його думку, США боїться не так військової ескалації, як невизначеності: шо буде після Володимира Путіна, чия політична кар’єра завершиться після перемоги України.

Джо Байден і Володимир Путін, Женева, 16 червня 2021 © AP / Alexander Zemlianichenko

«Вони досі виходять із парадигми контрольованої ескалації. Так, війна йде й домовлятися поки ніхто не збирається, але хоча би не доходили до тієї точки, коли могла бути використана ядерна зброя. Така ситуація задовольняє Захід більше, ніж якщо ядерна зброя опиниться в невеликої когорти неконтрольованої групи людей. Тому я думаю, що не скільки бояться ескалації, а скільки того, що буде в Росії після Путіна», — вважає американіст.