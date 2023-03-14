Міністерство шукає таланти: у МЗС оголосили відкритий набір послів

ТОНКОЩІ ДИПЛОМАТІЇ

Відповідний розділ з'явився на сайті Міністерства закордонних справ України. Відтепер кожен українець може запропонувати свою кандидатуру на посольську посаду. І якщо її затвердять, уже незабаром очолити дипломатичне представництво в одній із двох десятків запропонованих країн.

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Про такий безпрецедентний крок Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

«Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без Послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — приймати нестандартні рішення», — написав Дмитро Кулеба.

Саме таким нестандартним підходом стало створення відкритого механізму, який дозволяє кожному українцю запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Треба лиш відповідати певним критеріям. Зокрема, майбутній голова дипломатичної місії має володіти іноземними мовами, «крім державної мови країни-агресора», мати вищу освіту зі ступенем не нижче за магістра та міцне здоров'я.

Перелік вакансій для послів у 21 країну Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Східної Азії уже доступний на офіційному сайті МЗС.

Новація як наслідок проблем системи

Зовсім новим для України такий підхід до формування дипломатичної когорти назвати не можна, пояснює Олександр Хара, магістр зовнішньої політики, ексзаступник керівника Департаменту зовнішньополітичних аспектів національної безпеки Апарату РНБО України. Хоча відкритого набору, як зараз, ніколи не проводили, але вже залучали людей, які не були кар'єрними дипломатами.

МЗС © Вікіпедія

«Якщо глянути в історію з початку відновлення незалежності і розширення Міністерства закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки, то тоді був великий набір дипломатів "з вулиці". Здебільшого це були лінгвісти, але також велика кількість була людей із технічною освітою. Необов'язково було мати диплом міжнародника. Потім певний час Міністерство розросталося і доволі потужно було представлене. Але, враховуючи економічні негаразди, велика кількість дипломатів, які поверталися з-за кордону, просто не хотіли повертатися до міністерства. І тому середня ланка в нас настільки молода, оскільки довелося добирати людей уже з освітою, із міжнародною, але ззовні, тобто поповнювати ряди. Схоже, що знов така ж ситуація склалася», — говорить Олександр Хара.

Крім того, справа ще й у простій математиці. Перебувати на посаді посла у певній країні людина, як правило, може до чотирьох років, після цього має відбутися ротація. Тобто, колишній посол повертається до Києва, а на його місце призначають нового.

«У Центральному апараті зараз близько 600 співробітників, а за кордоном майже вдвічі більше. І безумовно, якщо ми кажемо про високі посади, такі як послів, радників посланників, то після повернення в Київ дуже часто їм немає місця. Тобто, немає такої кількості посад заступників міністрів, директорів і заступників директорів департаментів. Тож, безумовно, що такі люди просто йдуть або у бізнес, або в якісь інші структури», — пояснює дипломат.

Окрім того, українська дипломатія, як і будь-яка структура в сучасному світі, має еволюціонувати, наголошує Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі Богдан Яременко.

«Змінюються вимоги до послів, і далеко не всі, хто все життя провели в дипломатії, готові перебудуватися і готові зрозуміти ці нові вимоги. Це теж звужує з числа кар'єрних дипломатів число тих, хто, з точки зору керівництва держави, яке їх призначає, відповідають цим посадам», — каже Богдан Яременко.

І ще, каже він, варто враховувати людський чинник для оцінки взаємодії найвищих державних кіл. Адже посол — це і обличчя країни, і голос її керівництва в іншій державі.

«Призначення посла — це з боку президента і міністрів формальне прохання до іноземних урядів: "Вірте йому, як мені"... Бувають проблеми довіри між Офісом Президента і Міністерством закордонних справ. Кандидатів на посла, хоч призначає їх Президент, завжди вносить міністр закордонних справ. Чомусь це кандидати іноді не проходять. Натомість з'являються якісь альтернативні джерела, які рекомендують якихось людей президенту, а в міністра, можливо, не вистачає політично політичного впливу наполягти на своєму. Такі суб'єктивні ситуації теж є. І цілком можливо, що щось таке має місце і сьогодні», — припускає Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі.

Україна, як розповідає Богдан Яременко, не раз опинялася в ситуації, коли одночасно 15-20 позицій очільників закордонних представництв України залишалися вакантними.

Професіоналізм, патріотизм та порядність

МЗС висуває вимоги також до особистісних якостей майбутніх дипломатів. І найголовніші з них, як зазначав другий міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко, це патріотизм, професіоналізм та порядність. Як приклад «антидипломатів» Олександр Хара наводить представників МЗС держави-агресора РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (комбіноване фото) © AP / Olivier Douliery

«І ми бачимо, до речі, по антидипломатах, я маю на увазі російських, і Лавров, і Небензя, й усі інші. Якщо люди вдаються до відвертої брехні, системної брехні, вони просто показують, що є нечемними, непорядними і, безумовно, що їм немає довіри. А в дипломата довіра — це така сама валюта, як і в банкіра. Якщо немає довіри до банкіра, то ніхто не принесе йому гроші на депозит, ніхто не буде мати з ним справу. Те саме з дипломатами. Якщо дипломат бреше, то з ним просто не матимуть справи», — наголошує Олександр Хара.

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А ще майбутнім послам точно не завадить стресостійкість, наголошує український дипломат Богдан Яременко, адже вони можуть зіткнутися з політичним булінгом. Як приклад наводить ситуацію, що склалася навколо призначення української пані-посла в Болгарії Олесі Ілащук. Це саме приклад людини поза системи, яку призначили на високу дипломатичну посаду. Торік улітку це призначення здійняло цілу хвилю критики, адже Олеся Ілащук раніше ні дипломатією не займалася, ні державних посад не обіймала.

«Не було ніяких підстав очікувати, скажімо так, що це суперзірка дипломатії, але і звинувачувати людину, що вона не професіонал, теж підстав не було... Можна прогнозувати проблеми у сприйнятті цих людей, які будуть добиратися ось так, фактично нізвідки. Проблеми у їхньому сприйнятті і довірі до них з боку державного апарату. Їх ніхто не знає. Як правило, послів, призначали з числа кар'єрних дипломатів, які працюють двадцять-тридцять років в системі Міністерства закордонних справ України. Про них хтось щось знає, може характеризувати з професійної точки зору, можуть довіряти їхнім професійним і політичним якостям. А тепер цієї історії не буде. І до цих людей будуть ставитися більш насторожено, їм буде важче репутацію свою професійну встановлювати. А політичну, я просто собі не уявляю», — говорить Богдан Яременко.

Допомогти уникнути цього може міжнародний досвід, вважає магістр зовнішньої політики Олександр Хара. На його думку, ідеальним варіантом могло би стати публічне слухання кандидатів у комітеті закордонних справ українського парламенту. Це би дозволило не лише познайомитися з кандидатом і загалу, і представникам української та світової дипломатії, а ще й побачити на практиці, чи має він хист до цієї роботи.

Сенат США © REUTERS / KEN CEDENO

«Я дуже часто дивлюся сенатські слухання США. І коли послів призначають, і коли дипломати розповідають про певні напрямки зовнішньої політики. Там є і жорсткі запитання, і є проявлення професійних здібностей дипломата виходити від гострих питань або відповідати на них. Ти розумієш рівень оцієї людини і те, що вона збирається робити. І можеш зрозуміти додатково певні аспекти зовнішньої політики Сполучених Штатів щодо інших держав. І, власне, такий приклад, мені здається, було би дуже правильно запозичити», — вважає Олександр Хара.