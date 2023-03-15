«Внесок у майбутнє»: Нідерланди та Бельгія передадуть Україні мінні тральники

Корабельна коаліція

Питання небезпеки в морі не втратить своєї актуальності після закінчення війни, вважає пані міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Вона анонсувала надання Україні двох кораблів-мисливців за мінами. А міністр Резніков повідомив про створення нової коаліції.

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Українські моряки цьогоріч почнуть опановувати мінні тральники класу «Alkmaar». Вони призначені для пошуку та знешкодження підводних бомб. Два таких кораблі країна має отримати до 2025 року. За словами Оллонґрен, це має убезпечити узбережжя та зерновий коридор.

Мінний тральник класу «Alkmaar». © defensie.nl

«Ми говорили про захист зернової ініціативи в довгостроковій перспективі. У Нідерландах як у мореплавній державі є морська традиція. Ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб імпортувати їжу. Це, безумовно, має зв’язок із рештою світу», — заявила пані міністерка під час візиту до Одеси.

Пані міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в Одесі. 14 березня 2023 © RFI / Дмитро Долматов

Готуватимуть екіпажі також Бельгія та інші союзники. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що військові моряки швидко опанують нову техніку. І це прискорить процес передачі кораблів, проте є три моменти.

«Перше — це час підготовки екіпажу. Друге — поки триває відкрита фаза війни, через Конвенцію Монтре прохід військових кораблів у принципі неможливий через Босфор. І третій етап: перемога України після звільнення територій потребуватиме побудови безпекової архітектури в Європі, яка передбачатиме певні гарантії безпеки України. Поки ці гарантії не будуть зрозумілими, зокрема і для Росії, розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним», — пояснює Резніков.

Пані Оллонґрен підкреслила, що швидкість надання військової допомоги зараз критично важлива. Саме тому, за її словами, міністри оборони ЄС під час зустрічі в Стокгольмі погодились збільшили кількість боєприпасів для ЗСУ. Проте для опанування нової техніки потрібен певний досвід. І українська армія, яка зараз перебуває у стані переходу до стандартів НАТО, його отримає.

Тож мінні тральники Оллонґрен називає внеском у майбутнє.

«Ми розуміємо, що зараз має значення швидкість та обсяг. Ми продовжуємо підготовку українських військових, підрозділів. Аби надавати їм нові спроможності, ми обмінюємось досвідом, експертизою одне з одним. Це матиме не лише миттєвий ефект на полі бою, але й створить базу для майбутнього ЗСУ», — пояснила пані міністр оборони Нідерландів.

Міністр оборони України Олексій Резніков в Одесі, 14 березня 2023 © RFI / Дмитро Долматов

Олексій Резніков назвав майбутню передачу мінних тральників політичним сигналом про створення «корабельної коаліції». Міністр нагадав, як країни-партнери до цього узгоджували та надавали Україні танки й артилерію.

«Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією. Перед тим була артилерійська коаліція. Завдяки оголошенню пані Кайси можемо сказати, що, по суті, утворюється корабельна коаліція. Велика Британія вже передала нам два подібних мисливці на міни. На них вже є два українські екіпажи. До них приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів, також бере участь Бельгія. Ось вже три країни цієї коаліції», — повідомив Резніков.

Також він нагадав, що завдяки ракетам «Гарпун», які раніше передали Нідерланди, Україна звільнила острів Зміїний та створила зерновий коридор.

Окрім цього, Україна отримали від Амстердама шість самохідних артилерійських установок «Панцергаубиця 2000» та ракети для систем ППО «Насамс». Попереду ще танки «Леопард» і системи протиракетної оборони «Патріот».

За словам Кайси Оллонґрен, українські військові успішно використали всю зброю від партнерів. І факт того, що вона приїхала до Одеси після року повномасштабної війни з РФ, доводить незламність країни.

«Я дуже зворушена від того, що побачила в Одесі та в Миколаєві. У Миколаєві я на власні очі побачила спустошення внаслідок російських атак. І тому дуже важливо, щоб ми ніколи не звикали до такої картини, до війни. І продовжували військову допомогу, щоб переконатися, що Росія не виграє цю війну», — зазначила Кайса Оллонґрен.