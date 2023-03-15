Найтяжча посівна: що буде з продовольчою безпекою в Україні на другий рік війни

ПОСІВНА КАМПАНІЯ-2023

Посівну кампанію 2023 року в Україні вже називають найтяжчою за останні три десятки років. Зменшення посівних площ, нестача фінансування, дорогі ресурси та проблеми з логістикою — це основні виклики. Водночас на 100% у країні забезпечена внутрішня продовольча безпека.

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Урожаю буде менше

В Україні стартувала друга посівна із часу повномасштабного вторгнення Росії. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на середину березня вже посіяно перші 16 тис. га зернових та зернобобових культур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що 2023 року в Україні буде засіяно близько 22 млн га, що на 7 млн га менше ніж за довоєнний 2021 рік. Через бойові дії або тимчасову окупацію територій наразі неможливо використати чверть посівної площі.

Російські військові контролюють збір врожаю на полі поблизу окупованого Мелітополя, липень 2022 © AP

Як каже генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьона, посівна 2023 року, очевидно, буде найтяжчою для українського агросектору за 30 років. Справа в тому, що торік для посівної були певні запаси: ще до початку війни було закуплено насіння, добриво, пестициди, паливо тощо.

«Посівна в Україні розпочалася з підживлення озимих культур, але не скрізь воно відбулося в потрібній мірі, тому що довелося суттєво економити на добривах. Аграрії змогли закупити лише 40% добрив та пестицидів від того обсягу, який був у 2021 році. Зрозуміло, що це позначиться на рівні врожайності культур та певному зниженні їхньої якості», — розповів він.

За його словами, найгірша ситуація залишається в північно-східних регіонах, які ближче до лінії фронту, а також у тих, хто має довшу логістичну відстань до точок експорту.

«Очікується, що в цих регіонах урожайність знизиться орієнтовно на 30%. У західних областях, де є можливість експортувати та які менш постраждали від війни, а також Одеська область, яка має доступ до портів, ситуація краща, але сільгоспвиробникам доводиться суттєво економити, тому там також очікується зниження врожайності», — сказав гендиректор УКАБ.

За даним НБУ, урожай зернових культур 2023 року становитиме близько 46 млн тонн, що на 15% менше, ніж торік.

Зменшення врожайності зернових пов’язано ще й з тим, що через здорожчання собівартості вирощування цих культур, аграрії збільшуватимуть посівні площі під олійні: ріпак, сою, соняшник. А от під пшеницю площі засіву зменшуватимуть, так само як і під трудомісткі культури — передусім борщовий набор, а також під ранню сезонну продукцію.

Проблеми в аграріїв наростають

Найбільший виклик повномасштабної війни для українських аграріїв — заміновані поля. Через це на звільнених від російських окупантів територіях Україна ризикує не засіяти близько 500 тис. га: йдеться про райони Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Нерозірваний снаряд лежить у полі в Харківській області, 28 травня 2022 року. © AP / Bernat Armangue

У Мінагрополітики прогнозують, що до кінця березня цього року вдасться очистити та засіяти третину з нині замінованих полів.

Та не лише в цьому проблема, кажуть експерти.

«Окрім замінованих полів, у нас значною частиною зруйновані машинно-тракторні парки, елеватори та бази господарств. Крім того, частково розкрадена техніка та відчувається нестача робочих рук», — каже Сластьона.

Бракує аграріям і фінансів, зазначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. На щастя, Кабмін усе ж продовжив програму державної підтримки аграріїв під час посівної, що допоможе виробникам отримати дешеві кредити.

«У 2022 році державна програма "Доступні кредити 5–7–9%" дуже допомогла аграріям. Програмою скористалися приблизно 40 тис. товаровиробників, що допомогло залучити близько 95,5 млрд грн», — розповів він.

Однак гендиректор УКАБ вказує, що ця програма часто не діє для аграріїв, чиї поля розташовані близько до фронту. Та в цьому промисловцям допомагають державні банки та міжнародні донорські організації.

Продовольча безпека України

Незважаючи на всі складнощі, внутрішня продовольча безпека, зазначає Марчук, забезпечена на 100%.

«В Україні споживається близько 6 млн тонн пшениці. Минулого року ми забезпечили 21 млн тонн, у поточному році врожай буде меншим — до 16 млн тонн. Але все одно це буде в 2–2,5 рази більше, ніж ми споживаємо», — каже він.

Із ним погоджується і Роман Сластьона. За його словами, навіть зі зниженням врожаю, Україна буде забезпечена всією потрібною агропродукцією, за чим уважно стежить Мінагрополітики.

Комбайн збирає пшеницю в селі Київської області, 9 серпня 2022 року. © REUTERS / STRINGER

З експортом складніше

Як прогнозує УКАБ, експортний потенціал України 2023 року впаде десь утричі.

«Якщо у 2021 році ми розраховували, що можемо експортувати понад 60 млн тонн зерна, то із цього врожаю буде в районі 20 млн тонн, не більше», — заявив Сластьона.

Денис Марчук пояснює, що таке зниження експортного потенціалу негативно відіб’ється на економіці нашої держави.

«Це означає, що буде зменшення валютної виручки, що буде відображатися на підтримці економіки. Навіть у важкий 2022 рік ми змогли експортувати аграрної продукції на 23 млрд доларів. Тоді в загальному експорті сільгосптовари становили 53%, тобто аграрний сектор — це номер один за експортним потенціалом. І від того, скільки ми виростимо та зможемо продати, залежить економіка країни», — каже експерт.

Ще один момент, який погано позначається на експортних можливостях України, — постійна невизначеність із роботою «зернового коридору».

«Зараз тривають розмови про те, що нібито скорочується термін реалізації "зернової угоди" зі 120 до 60 днів. Такі коливання викликають певну стурбованість, через що відбувається спад закупок у товаровиробників. Тому до 20-х чисел березня така невизначеність ситуації, — пояснює Марчук. — Ми очікуємо, що угода буде продовжена не менше ніж на 120 днів, і в цьому нас підтримують наші партнери — ООН та Туреччина. Це важливий момент, і ми сподіваємося, що він буде функціонувати».