«Пункт незламності — Бахмут»: режисер розповів про створення документальної стрічки

ІНТЕРВ'Ю RFI

В ефірі угорського телеканалу відбулася прем’єра документального фільму «Пункт незламності — Бахмут». Про знімання під обстрілами, написання сценарію та створення другої частини український режисер-сценарист Олександр Качура розповів в інтерв’ю RFI-Україна.

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Знімати фільм Олександр почав торік наприкінці листопада.

Тоді всі говорили, — згадує він, — що Бахмут цю зиму не переживе. Що це буде найважча зима не тільки для мешканців цього міста, але й для всієї України

До Бахмута Олександр їздив супроводжувати журналістів. Сам паралельно знімав усе, що відбувалося навколо:

— Наприкінці осені я повіз туди групу особливо сміливих журналістів. Разом з ними ми пробули в Бахмуті чотири дні. Жили в пожежній частині, підвалі, госпіталі. За цей час ми повністю побачили життя цього міста зсередини: як живуть люди в сховищах, як працюють військові на передовій, як працюють магазини, виживає бізнес. Узагалі все там було на рівні виживання.

Олександр Качура у Бахмуті © Фото з особистого архіву

Створювати фільм Олександр не планував, знімав здебільшого для себе, а також робив включення наживо для телеканалів:

— Я зрозумів, що з цього вийде гарний фільм після того, як я побачив напис на стіні: «У нас все буде добре». Тепер це графіті завершує мій фільм. Це було після того, як ми зробили інтерв'ю з чоловіком, який сказав, що війна не вічна, життя продовжується і ми у будь-якому випадку виживемо. Він сказав це, сів на велосипед — і під обстрілом поїхав вулицею вгору до себе додому. У мене було враження, наче людина просто розчинилася. Попереду обстріл, а він спокійно їде туди. Тоді я спробував знайти укриття і побачив цей напис на стіні.

Це було осяяння. Я зрозумів, що це повноцінний фільм. Усе, що було в мене в голові, склалося воєдино

«Пункт незламності – Бахмут» © Обкладинка фільму

Стрічку тривалістю п’ятдесят хвилин Олександр знімав майже три місяці. Кілька тижнів знадобилося для написання сценарію та монтажу:

— Фільм показує все, що я бачив на власні очі: людей та що вони говорили (хто стріляє, як стріляє, куди стріляє); розповіді людей про те, як вони виживають; чому вони вирішили залишитися; про смерть їхніх родичів та близьких; про те, як вони виїжджали в евакуацію та поверталися. Військові розповідали про трофеї та бої. Там багато унікальних кадрів про те, що саме відбувалося в Бахмуті.

Бахмут © Фото з особистого архіву Олександра Качури

Презентувати стрічку саме на угорському телебаченні режисер вирішив невипадково.

У них там інформаційний вакуум. Вони бачать лише російську пропаганду. Під час великої війни я працюю з іноземними журналістами і за цей час я не бачив жодного угорського кореспондента. Як вони можуть говорити про війну в нас, якщо вони бачать там лише кадри російської пропаганди? — риторично запитує Олександр. — Я хочу, щоби люди там нарешті побачили, що відбувається насправді. Тому я віддав свій фільм єдиному опозиційному телеканалу, щоб хоча б якось пробити цей інформаційний вакуум

Бахмут © Фото з особистого архіву Олександра Качури

Олександр планує зробити англійські субтитри, щоби показати стрічку ширшій аудиторії. Українці можуть подивитися «Пункт незламності — Бахмут» у ютубі. Якщо фільм зацікавить глядачів, режисер хоче створити його другу частину:

— До цього в мене був лише досвід написання книжок. Це також були твори про війну: «Шмаття війни. Донбас» та «Шмаття війни. Крим». Фільм створював уперше. Це була проба пера, так би мовити. Але я гадаю, що я продовжу знімати, допоки йде війна. Я хочу показувати людям, що насправді відбувається.

«Пункт незламності – Бахмут» © Обкладинка фільму