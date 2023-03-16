«А потім стався обвал»: волонтер про порятунок людей з-під завалів

ІНТЕРВ'Ю RFI

Раніше пропагував здоровий спосіб життя та разом із братом організовував спортивні заходи в Краматорську — тепер розвантажує вантажівки з гуманітарною допомогою та дістає людей з-під завалів. Про роботу на лінії фронту, поїздки в Бахмут та ідентифікацію тіл окупантів у Святогірську Богдан Зуяков розповів в інтерв’ю RFI-Україна.

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У перший день повномасштабної війни на сайті міськради Богдан побачив оголошення про набір добровольців для побудови блокпостів на околицях Краматорська. Так і почалася його волонтерська діяльність:

— Ми з братом відразу вирішили поїхати туди. Потім ми укріплювали лікарні та адмінбудівлі мішками з піском. З цього все й почалося.

Зараз Богдан разом із братом створили «Краматорське об’єднання волонтерів». До його складу входять понад три десятки людей. Волонтерська команда розвозить гуманітарну допомогу, евакуює людей та допомагає розбирати завали після обстрілів:

— Завдяки спортивній діяльності в нас було багато знайомих. Так потроху починали приходити люди, робити одну справу і, таким чином, у нас сформувалася команда зі своїми ролями та обов’язками.

Фото Богдана на спортивному заході, Краматорськ, 2019 рік © Фото з особистого архіву

Плануючи маршрути для своїх поїздок, хлопці зазвичай обирають найгарячіші точки: «Наша ціль — ті села та міста, які ми не бачимо у волонтерських буднях інших організацій, де немає допомоги, куди ніхто не їздить. Ми не любимо їздити туди, де багато волонтерів, ми намагаємося допомагати там, де це дійсно потрібно».

Богдан разом із волонтерами © Фото з особистого архіву

Найстрашнішими, за враженнями Богдана, є подорожі в Бахмут: «Ми туди їздили десь раз на один–два тижні. Ми возили туди гуманітарну допомогу для цивільних: продукти, засоби гігієни та одежу. Відвозили на пункти незламності, а також розвозили по підвалах».

Волонтери у Бахмуті © Фото з особистого архіву

Останнього разу волонтери відвідали Бахмут 27 лютого, після цього місто закрили для цивільних: «Місцеві тоді казали нам, що це був найгарячіший день за весь час. Постійні обстріли були. Ми коли заїжджали до Бахмута, то бачили військових, котрі стояли вздовж дороги та вели бій буквально в сусідню посадку. Ми тоді подумали, що, можливо, повернутися бусом вже не зможемо і доведеться вибиратися пішки. Але встигли».

Волонтери у Бахмуті © Фото з особистого архіву

Попри постійні обстріли, за словами Богдана, наразі в Бахмуті живуть понад чотири тисячі людей:

— Це дуже дивне місто. Триває обстріл, а поряд люди ходять. Там до останнього моменту ринок працював, люди виходили торгувати. Але живуть усі в підвалах, звісно.

Під час кожної поїздки хлопці планують відвезти в місто допомогу, а повернутися з евакуйованими людьми, але так виходить не завжди:

— Кожного разу, коли ми приїжджаємо на лінію фронту, ми пропонуємо людям евакуацію. Але, на жаль, лише одна з десяти поїздок така виходить. У Бахмуті люди дуже агресивно на це реагують, відразу відмовляються. А зараз, до того ж, ховають дітей, бо вже розпочалася примусова евакуація. А вони все одно не хочуть нікуди їхати.

Богдан разом із командою відвідували Святогірськ відразу після його деокупації: «Ми возили туди речі, медикаменти, подарунки для діточок, а також годували тварин. Зараз у Святогірську лише проїздом, бо це доволі популярне місце серед волонтерів».

Волонтери годують тварин у Святогірську © Фото з особистого архіву

Під час однієї з таких поїздок команді Богдана довелося долучилися до ідентифікації тіл окупантів: «Треба було продивлятися місцевість та шукати залишки тіл, можливо, документи, якісь речі. Бо собаки люблять таке розтягувати, тому потрібно було все знайти. Ми тоді "зібрали" двох окупантів, які загинули під час відходу російських військ із міста».

Особисті речі російських військових © Фото з особистого архіву

Також Богдан завжди допомагає розбирати завали після обстрілів:

— Наприклад, на Марата ми приїхали раніше за ДСНС і відразу почали шукати когось. У перші хвилини ми врятували сім людей із охопленої вогнем будівлі. У рятувальників є певні правила, згідно з якими вони не можуть ризикувати своїм життям. Вони діють дуже обережно. У нас таких правил немає, тому ми можемо лізти туди, куди вони не лізуть. І цим ми дуже допомагаємо їм рятувати людей.

Розбір завалів у Краматорську © Фото з особистого архіву

Розбирати завали, каже Богдан, важко не лише фізично, але й морально:

— Було дійсно жахливо, коли ми чули голос чоловіка з-під завалів. Ми розмовляли з ним, казали, що ми його врятуємо. Намагалися все розібрати, тягали ці цеглини, руки були вже в крові. І коли ми були вже дуже близько, стався обвал... І більше ми нічого не чули. За кілька годин ми дістали тіло. Це жахливо, коли ти обіцяв людині, що врятуєш її і не зміг стримати слова.

Розбір завалів у Краматорську © Фото з особистого архіву

Понад рік без вихідних Богдан працює з ранку до пізнього вечора:

Важко, але якщо не ми, то ніхто цього не зробить. Коли я приїжджаю туди, де потрібна допомога і людина щиро дякує за це — я розумію, що роблю все це не дарма. Ніякі ризики не йдуть у порівняння з цим відчуттям. Воно дійсно того варте

Незабаром Богдан із командою планують відвідати Авдіївку та Вугледар: «Туди дуже важко проїхати, тому ніхто не хоче возити гуманітарку в ці міста, а ми хочемо спробувати».

Волонтери © Фото з особистого архіву