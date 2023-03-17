Як українські символи війни експлуатують у рекламі

Мотлохомаркетинг

Український ринок реклами відреагував на російське вторгнення не лише благодійними акціями та підтримкою патріотичного руху. Редис «Азовсталь», пиво «Герої не вмирають», напій «Буча» та запальничка із зображенням розстріляного українського військового розлютили громадськість. Чим керувалися такі запопадливі продавці та що чекатиме на рекламний ринок далі — маркетологи розповіли для RFI-Україна.

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Силует українського військовослужбовця, що встиг промовити «Слава Україні» і був розстріляний, став швидко упізнаваним у соцмережах. Ще до того, як загиблого остаточно ідентифікували і світ дізнався його ім'я — Олександр Мацієвський. Спритні підприємці, на вагаючись, розмістили трагічний образ воїна на запальничці.

Це викликало обурення користувачів соцмереж. Вони знизили рейтинг сторінки бренду та залишили гнівні коментарі.

Скріншот сторінки із рекламою запальнички. © twitter.com/vofchekpan

«Це актуально, ми заробимо грошей»

На думку маркетолога та головного виконавчого директора агенції «Trixter Digital» Бориса Гуртового, цей випадок, найімовірніше, ідейний прорахунок творців товару, які не вгадали настрій суспільства, а не спланована провокація заради галасу.

«Не думаю, що в когось був план зганьбити людину. Найбільш негативна, зла причина, чому так могло статися, — "це актуально, ми заробимо грошей". Але тому що це потрібно людям, це купують. З різних причин», — каже Гуртовий.

Це не перший випадок, коли продаж образів війни обурив суспільство. Маркетологи називають таке просування товару «ситуативним»: продавці намагаються заробити, скориставшись швидкоплинною зацікавленістю людей.

«Якщо ми говоримо про мирне життя, то були меми, челенджи. Хтось із політиків обмовився, наприклад, це використовують. Загалом, це було безневинно. Тепер я бачив, що образ розстріляного бійця використовують для різних прикрас у машині. З одного боку, це пам’ять про людину, про наших воїнів, про те, наскільки важко нам дається ця війна. З іншого боку, розумієш, що ця прикраса висітиме в машині, зверху буде ще якийсь освіжувач повітря, якийсь брелок. І ти розумієш, що людина зробила таку імпульсивна покупку. Ось на що і розрахований такий підхід», — пояснює маркетолог Юліан Аксьонов.

Образи українського супротиву, зокрема і трагічні, стали звичними елементами одягу, продуктів, аксесуарів та навіть десертів. Наприклад, такий вигляд має печиво, автор якого апелював до трагічної історії бомбардування росіянами драмтеатру з людьми в Маріуполі.

Скріншот світлини печива, що відтворює образ руїн драмтеатру в Маріуполі © t.me/novinach

В Україні є приклади вдалого використання образів війни або національних символів. Наприклад, обмежена серія пачок солі від «Артемсіль»: отримані з продажу гроші спрямували на купівлю дронів-камікадзе для ГУР.

Символічне упаковання солі «Міць» від «Артемсіль» © "Артемсіль"

Є реклама, яка ніби й не викликає негативних емоцій, але просуває під патріотичним гаслом неоднозначну продукцію

«Низькопробні маркетологи, підхоплюючи цей хайп, прибирають значимість того, що намагаються зробити інші бренди. Коли вони некоректно використовують усі ці гасла. У мене є приклад. Реклама прекрасно знята, вона пробуджує всередині бажання боротися далі, не опускати руки, продовжувати працювати. Те, що зараз є задачею громадянина України. Але рекламує не дуже гарний ресурс — спортивні ставки», — розповідає Анастасія Кулієва, співзасновниця маркетингової агенції «Ask&Go».

Така реклама маніпулює споживачем і дає йому те, що він хоче почути, наприклад закликає до єднання.

Нехитра стилізація національної символіки, використання улюблених українцями образів-символів сприяють продажам, проте можуть і підмочити репутацію бренду.

Реклама однієї з піцерій у Facebook. © Facebook

На думку маркетологів, частіше такі провали переслідують невеликі компанії. Ціна репутаційних втрат може бути колосальною. А великі бренди зазвичай так не ризикують. Але причина не лише в цьому.

«Великі компанії більш консервативні, маленькі більш мобільні, легше опановують тренди. Їм простіше щось протестити, запустити. Там, де в компанії з десяти осіб ініціатива придумалась і запустилась, то у великих компаніях це місяці креативних концепцій, узгоджень, пошук підрядників, тривала реалізація, а тренд уже минув», — каже Гуртовий.

Проукраїнська позиція бренду має значення для більшості українських споживачів, зазначають у звіті Google і Kantar за серпень 2022 року. Так, для 55% опитаних важливо, що бренд перераховує кошти на ЗСУ, а майже третину цікавить участь працівників компанії у волонтерській діяльності. Щодругий повнолітній українець до 60 років читає відгуки в інтернеті, щоби дізнатися про бренд більше.

Вирішує споживач

Український закон про рекламу передбачає покарання за використання, імітування зображення герба або інших державних символів, проте деякі випадки невдалої реклами не мають ознак порушення норм. Тож, як пояснює маркетолог Юліан Аксьонов, потрібні чіткіші правила.

«У цьому випадку віддати це на відкуп ринку не можна, бо відбуватиметься те, що ми зараз бачимо. З іншого боку, я розумію, наскільки важко буде законотворцям прописати ці норми. Зрозуміло, що не можна буде ухвалити закон щодо чогось конкретного, ось це не можна використовувати, і все. Бо таких випадків буде ще багато. Треба буде підібрати таке формулювання, яке би чітко визначило, що не можна», — каже Аксьонов.

Борис Гуртовий вважає, що дієвим механізмом впливу на порушників мають бути саме продажі. Якщо бренд осоромився, експлуатуючи болючу тему, карати його має насамперед споживач, а не держава.

Такі маніпуляції все одно працюватимуть на певну авдиторію, пояснює Анастасія Кулієва, тож держава має дати ринку самостійно все розсудити.

«Завдання держави — не пропускати на полиці низькоякісний продукт, який шкодить людині. А далі — суто справа смаку та візуального сприйняття. Тут повинні вирішувати споживачі, що купувати і в якому вигляді це має бути. Усе одно залишиться частина людей, які будуть здалека бачити українську символіку і просто купувати, вважаючи, що роблять щось значуще», — каже Анастасія.

Коробка з українськими товарами. © depositphotos

За її словами, патріотичний вибух у рекламі, що стався на початку повномасштабного вторгення, уже спадає. Насамперед це позначилося на візуальному образі товару.

«Якщо ми кажемо про упаковання, раніше багато брендів маркувалися українською символікою. Зараз це пішло з полиць. У великих супермаркетах вже практично немає таких продуктів. Також на початку війни з’явилось багато рекламних кампаній, роликів, фото, банерів на тему війни. Зараз теж вже цього менше. Споживач перенасичується, і маркетологи обирають повернутися до старих перевірених тригерів», — пояснює Анастасія.

На думку Гуртового, говорити про закінчення тренду на українське ще зарано. Тож бізнес, який планує й надалі працювати в Україні, довго нейтральним бути не зможе.

«Цей тренд буде ще якийсь час домінувати. Усім компаніям треба буде показати свою позицію до війни з Росією, якщо вони хочуть привернути симпатії проукраїнської спільноти. Ми зараз бачимо на прикладі найбільших холдингів, які активно використовують, наприклад, тризуби та державні прапори у своїх комунікаціях, зокрема і в соцмережах, хоча раніше цього не робили», — по каже Гуртовий.