Рефат Чубаров: трансформація кримської автономії — це запорука безпеки України

9 РОКІВ ОКУПАЦІЇ

Рівно дев’ять років тому РФ офіційно окупувала перші українські території. 18 березня 2014 року в Кремлі оголосили про анексію Криму. Що цьому передувало, що відбувається на півострові зараз та що слід змінити після деокупації — в інтерв’ю RFI-Україна розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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— Повернімося трохи до часів підконтрольного Україні Криму. Які були передумови для його окупації?

— Передумов було достатньо багато. Про них можна говорити дуже довго. Перше, це дуже специфічна політика незалежної Української Держави щодо Росії в цілому. Можна говорити про вимушене, але все-таки задоволення інтересів Росії на території Кримського півострова,

Вид на Ялту з вершини Ай-Петрі в Кримських горах © AP / Alexander Zemlianichen

По-друге, це ухвалення в лютому 1991-го закону щодо відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі УРСР. Я тут хочу наголосити, що не сам статус відіграв цю дуже негативну роль, а сутність цього статусу, змістовність цієї автономії.

Тут варто зробити невеликий екскурс. Корінний народ Криму, кримські татари, були депортовані в 1944-му. І майже пів століття їм заборонялося повертатися. Тих, хто це робив, знову й знову викидали з Криму, саджали в тюрми. Тобто, кримськотатарський народ насильницьки утримували в місцях вигнання, а Крим в цей час заселяли людьми з внутрішніх областей Росії.

Відповідно, у Криму все було змінено, починаючи від назв, які згадували би кримських татар. Крим перетворювався на такий собі російськомовний регіон. Але коли наприкінці 80-х років кримські татари спромоглися вже де-факто масово повертатися на свою батьківщину, Москва злякалася того, що їхнє повернення потребуватиме відновлення автономії, яка була ліквідована в 1945 році.

Автономія Криму була змінена на Кримську область, і тепер татари виборювали право на повернення на свою землю одночасно з іншою вимогою — повернення і відновлення автономії. Це був такий слоган від кримськотатарського національного руху. І тут кримські татари почали масово повертатися. Москва не змогла їх зупинити, і Кремль вирішив перехопити ці їхні вимоги щодо відтворення автономії і закласти таку сутність, яка би запобігла намаганням кримських татар відновити свої права на території Криму.

Вони задумали цю автономію як монополію етнічної більшості на території Криму. Вона тоді була абсолютно російською. Майже 60% населення Криму напередодні розпаду СРСР були етнічні росіяни.

Також не забуваємо, що наприкінці 80-х років відбувались розбіжні процеси по всіх територіях Радянського Союзу. Тоді здобути незалежність намагались балтійські країни, Азербайджан, Грузія, Україна. У нашій країні набирав силу широкий демократичний рух, народний рух за перебудову.

І Москва тоді намагалася через створення певних проблем на території тих чи інших союзних тоді республік створювати якісь запобіжники, щоби ці території не виходили з-під опіки та контролю Кремля. Зокрема, Придністров'я трошки пізніше, Карабах набагато раніше. Спроби були в балтійських країнах. А тут, в Україні, є такий особливий район, як Крим. І я вважаю, що у 91-му році Москва заклала бомбу уповільненої дії. І вона вибухнула 2014 року.

Також передумовою було те, що у вже незалежній Україні влада в Києві не мала такої єдиної цілісної політики державної щодо Криму та щодо кримських татар, які поверталися. І все це було віддано на відкуп політикам, які виходили зі своїх тимчасових інтересів. А інтереси визначалися в тому, що там є якесь населення, назвемо його електорат, що їм потрібний. Для того щоб отримати їхні голоси, треба робити приємні для них речі. Оскільки більшість виборців там були етнічні росіяни, то політики полюбляли експлуатувати тему другої державної мови та тему братерства з Росією.

Кримські татари моляться в мечеті на честь свята Курбан-Байрам. Крим, 2014 рік © AP / Max Vetrov

І от ця політика привела до того, що абсолютно ніхто не бачив інтереси кримських татар, яких було 13%, та етнічних українців, яких у Криму, за різними оцінками, не менше ніж п'ятсот тисяч. Це приблизно 25% населення. Тобто, домінанта в управлінні Кримом належала абсолютно російській більшості.

Проблему створювала і велика інфільтрація агентів Москви в інститутах управління в Криму, українських інститутах, спеціальних інститутах, СБУ, прокуратурі. І більшість людей в управлінні були радянського виховання, училися в радянських інститутах та військових закладах, служили в радянській армії.

А потім нібито стали служити своїм незалежним державам. Але значна частина з них підтримувала старі зв’язки, зокрема з російськими спецслужбами. І тому дуже часто питання кадрів, я це говорю як очевидець, у Криму вирішувалися через знайомства, через лобіювання. Проводились спеціальні операції. І це показали події 2014 року, коли багато представників МВС та СБУ перейшли на бік Росії.

І був ще один такий момент, як демонізація кримських татар у російських ЗМІ за мовчазної згоди Києва. У нас був єдиний інформаційний простір. І це не вважалося поганим, коли всі телевізійні канали українські з ранку до ночі, з ночі до ранку демонстрували всілякі російські програми. Особливо полюбляли художні фільми про те, як там Росія бореться з ісламським тероризмом, як вона мочить терористів у Чеченській війні. Відбувалась демонізація кримських татар через їхню культурну й релігійну ідентичність.

Ханський палац у місті Бахчисарай, Крим © AP / Alexander Zemlianichenkо

Також не допускалися іноземні інвестиції до Криму. Це притому, що Україна взагалі всі роки незалежності дуже жадала інвестицій і вони віталися. Але щодо Криму, то росіяни не допускали чужі інвестиції. Вони не хотіли цього. Росіяни висували умови, щоб в Криму не відкривалися дипломатичні представництва іноземних країн у вигляді консульств. І єдине консульство країни Європейського Союзу, яке було, яке діяло напередодні окупації, — це було консульство Республіки Польща в Севастополі.

— Як ви вважаєте, дії РФ у 2014 році — це ретельно спланована загарбницька операція чи ситуативне використання політичного неспокою в Україні?

— Я сьогодні приходжу до твердого такого висновку, що це була заздалегідь заготовлена операція з дуже багатьма варіаціями. Я вам просто продемонструю на прикладі подій від 26 лютого до 21 березня.

По-перше, є один із монологів Путіна, де він говорить про те, що 23 лютого глибоко вночі він проводив засідання Ради Безпеки. І вже під ранок він сказав: час приступати. Тобто, він дав відмашку. Виходимо з того, що 23-го він вже прийняв остаточне рішення про захоплення Криму. Але плани були й готувалися набагато раніше і більше.

Російські окупанти у Криму © AP / Vadim Ghird

Ми ж визначили датою початку цієї спецоперації 20 лютого. Бо нагороди за окупацію Криму були вироблені 20 лютого. І з цього ми говоримо про те, що вони готувалися. Це дуже схоже на стиль Путіна та РФ, де не жалкують грошей, ресурсів на розроблення різних планів, варіацій. І вже в процесі ухвалюють остаточний варіант розвитку подій.

Ймовірно, ці плани готувалися заздалегідь або ж задовго до 2014 року. Але остаточне рішення Путін прийняв двадцять третього вранці. І тут починаються варіації. На 26 лютого була призначена позачергова сесія. І ми вже були впевнені в тому, що ця сесія збирається задля того, щоб створити дуже бажану для Москви гламурну картинку, коли легально чинний представницький орган Кримської автономії у вигляді Верховної Ради автономії збирається, розглядає поточну ситуацію в Криму і приймає рішення, щоб звернутися до Росії, що в Криму є загроза безпеці життю людей і все таке інше.

Це було абсолютно очевидно, що саме так воно відбуватиметься. Бо до того тижнями керівники Верховної Ради Криму не вилазили з Москви. Протягом січня — на початку лютого вони дуже часто відвідували Москву і робили там різні заяви. Зокрема, і такі, що, мовляв, якщо в Києві на Майдані переможе оця «фашистська» сторона, то не виключено, що кримчани, як вони тоді казали, будуть вже просити допомоги в Москви і проситися під Росію.

Мітинг кримських татар у Сімферополі © AP / Max Vetrov

Отже, от це все нам давало впевненість, що 26-го вони мають за це проголосувати. Меджліс кримськотатарського народу пізно ввечері 25 лютого провів термінове засідання. І ми ухвалили рішення перенести засідання Верховної Ради і поїхати на консультацію в Київ до тимчасового виконувача обов'язків Президента пана Турчинова. Для того, щоби вирішити питання формування, відставки і формування уряду в Криму. Бо, за Конституцією України, відставка голови Ради міністрів Криму і призначення нового голови відбувається за згодою Президента України.

Це була наша вимога, але керівництво Верховної Ради Криму її відкинула. І тоді наступного дня, 26 лютого, від 12 тисяч кримських татар прийшли під будівлю Верховної Ради. Головне гасло було перенести позачергову сесію Верховної Ради. Для нас було дуже важливо, що в цей день не відбулося те рішення, яке вони готували. До нас приєдналися якраз частина українців, люди інших національностей.

Під стінами кримського парламенту в Сімферополі відбувся масштабний мітинг. 26 лютого 2014 року © AP / Darko Vojinovic

Свій мітинг влаштували і проросійські організації, які вивели на вулицю десь 2,5 тисячі чоловік. Почалися сутички і бійки. Цього дня загинуло двоє людей у тій частині, де були проросійські сили. Вони погано стежили за станом здоров'я та ситуацією серед своїх прихильників.

Отже, ми тоді досягли того, що сесія не відбулася. Я сам був у залі як депутат Верховної Ради Криму. І коли вони вирішили розпочати, ми їх попередили, що ми рахуємо депутатів по головах. Їх у залі було 49, а має бути 51 для кворуму. І якщо, не дай боже, табло покаже фальсифіковану цифру, то люди просто вже не будуть утримуватися. Вони були вимушені провести об'єктивну реєстрацію.

Це потім ми дізналися, яких сил вони докладали, щоб зібрати депутатів. Але багато з них усвідомлювали, що їх затягують в якусь халепу. Вони боялися, вони не прийшли. Таким чином, ми 26-го увечері розійшлися, будучи впевненими в тому, що ми врятували себе, врятували Крим, врятували Україну. Була якась ейфорія. Я пам'ятаю телевізійні канали всеукраїнські, де всі говорили: яка добра новина і наскільки все добре завершилося в Криму.

Російський солдат біля української військової бази у Криму © AP / Ivan Sekretare

Але близько до ранку в приміщення Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму захопили так звані «зелені чоловічки» — невідомі озброєні люди з великою купою зброї, яку вони туди занесли. Ця інформація до мене надійшла близько п'ятої години від голови начальника Головного управління СБУ в Криму. Він мені зателефонував і сказав, що така ситуація. Я спитав: «Чого ти мені телефонуєш? Займайся своїми повноваженнями! Ти знаєш, що робити». Він сказав, що телефонує мені для того, щоб попередити, що ці люди занесли велику купу зброї.

І що він це мені говорить, щоб я просто не кидав людей під озброєних бандитів. Я йому подякував і одразу зателефонував журналістам кримськотатарського каналу АТР, який мовив тоді цілодобово. І вони одразу цю інформацію розповсюдили. І, здається, Крим уже прокинувся з усвідомленням того, що росіяни захоплюють будинки органів державної влади.

— Що росіяни зробили з півостровом за ці дев’ять років?

— Вони перетворили його в те, що хотіли. Крим зараз є остаточно таким укріпленням та військовим форпостом. Це плацдарм для Росії з метою розширення подальшої експансії. Тут багато сучасної зброї, літаки, військові. Вони відновили старі аеродроми, удосконалили робочі аеродроми. І вони всі стали такими потужними плацдармами для нападу. Скажімо, Джанкойський аеродром. На ньому базуються сучасні гелікоптери. Звідси вони прикривали вторгнення російських колон 24 лютого до материкової частини України. У Криму встановлені сучасні ракетно-зенітні комплекси С-300 та С-400. Також тисячі ракет були запущені по материковій Україні з Криму або з прибережних вод Криму, тобто з військових кораблів.

Москва реалізовує й інші свої інтереси. Севастополь тепер став базою постачання військового обладнання, потрібних товарів до баз російських, які влаштовані в Сирії. Тут можна говорити про спорудження мосту через Керченську протоку, яке перетворило Азовське море у внутрішнє море Росії виключно. А це величезні економічні втрати для України.

Пропагандистський російський плакат напередодні «референдуму» у Криму © AP / Andrew Lubimov

Вони принесли в Крим справжній «русскій мір». Його суть в тому, щоб максимально пригнобити всіх нелояльних до окупації на цих територіях і насадити там своїх людей, зруйнувати все те, що нам нагадує про попередніх людей і про їх історію. І переселити туди своїх людей. У результаті кримські татари стали об'єктом цілеспрямованих переслідувань, гонінь і репресій з боку окупаційної влади. Бо саме вони у відкритий і публічний спосіб проявили неприйняття окупації. Політика Росії завжди була спрямована на те, щоби абсолютно знищити корінний народ.

Паралельно вони вже перевезли туди майже мільйон своїх людей. І вони думають про те, що їм вдасться залишити їх там, коли РФ покине Крим. Тому одним з наших завдань є те, щоби жодної душі цих колоністів не залишилося під час звільнення Криму від російських окупантів.

— Які настрої зараз панують на окупованому півострові? Чи чекають там українську армію? І що має зробити Україна після деокупації Криму для вдалої реінтеграції регіону? Чи достатньо було би просто виселити росіян?

— Цього було б украй недостатньо. І це є обов'язковим кроком. Бо не можна залишати людей, які користувалися тим, що вони контролюють украдене. І вони, посміхаючись, із радістю поселилися у вашому домі і там хазяйнують. І коли ви повертаєте свій дім, вони кажуть, мовляв, давайте будемо жити чи в сусідній кімнаті. Чи поруч із вашим ліжком поставив би свої мільйон мішків. А завтра, коли ми будемо вирішувати питання, як нам далі облаштовувати наш дім, ми будемо один до одного прислуховуватися, голосувати.

Навіщо нам цей мільйон людей, які прийшли до наших могил, щоби там танцювати на них, щоби там знову облаштовувати своє життя? Це не просто негідники. Це мерзотники, це злочинці, які вирішили скористатися тим, що нас убивають, щоб захопити наше майно, нашу землю. І тут я не знаю, яким треба бути просто дурним, щоб ґвалтівників залишити біля свого ліжка.

Щодо того, хто чого очікує. У Криму є сотні тисяч людей, які не зламалися, які не приймають окупацію, які залишаються віддані Українській Державі. Це кримські татари, це значна частина етнічних українців. Не всі вони можуть виходити на площі та вже активно протестувати.

Тому тут треба виходити з того, що все одно в Криму є сотні тисяч людей, які так і не сприйняли окупацію. Вони намагаються виживати в окупованому Криму. Вони роблять це для того, щоби не порушувати закон. Це дуже важко, бо вони мають утримувати свої родини, але вони не йдуть на такі роботи, які укріплюють окупацію. Ці люди чекають звільнення.

Крим = Україна: антиросійські протести в Криму © AP / Darko Vojinovic

Але в Криму є колоністи або ті, які були провідниками російської окупації. Вони у значній частині залишаються і сьогодні такими проросійськими людьми, але вже більше не через свої переконання, а через свій переляк. Бо вони усвідомлюють, що їм ніхто не вибачить ті злочини, які вони скоїли. І тому ці люди будуть до останнього намагатися протидіяти звільненню Криму. Але вони не здатні на якісь рішучі дії, щоб взяти зброю, обороняти Крим. Як тільки російська армія потягнеться з Криму, то всі ці колаборанти просто мають встигнути також покинути Крим.

Також Київ має трансформувати кримську автономію, удосконалити її. Деякі українські політики говорять, що єдиною головною передумовою окупації Криму був його статус. І тому треба знову перетворити Крим в область, ліквідувати автономію. Ми абсолютно з таким підходом не погоджуємося. Бо не автономія була передумовою захоплення, а сутність цієї автономії. І коли ви абсолютно безпідставно надали всі правові умови одній етнічній спільноті, яка є більшістю і з'явилася там після депортації кримських татар як переселенці. І ви нічого за двадцять три роки не зробили задля того, щоби урівняти з ними в правах етнічних українців та кримськотатарський народ.

Це говорить про те, що ви просто абсолютно не розумієте, як управляти такою дуже специфічною територією, якою є Крим. І тому трансформація кримської автономії полягає в тому, щоби визначитися з суб'єктом кримської автономії, із її джерелом. І цим суб'єктом є корінний кримськотатарський народ, який до того ж послідовно протягом десятиліть намагається реалізувати своє право на самовизначення на власній землі й у складі Української Держави.

Я хочу сказати, що ставлення до розуміння цієї кримської проблеми, усвідомлення прагнень кримськотатарського — це все в українському суспільстві кардинально позитивно змінилося з 2014 року. Бо раніше багато хто думав, що ми потенційні сепаратисти, якісь мусульмани, що хочуть бути з Туреччиною, що зазіхають на український Крим. Виявилося, що ті, про кого так думали, виявились тими, хто масово виступили на захист української незалежності й українського Криму.

А ті, кого вважали братами, партнерами, союзниками, захопили наш Крим. І тому це визначення сутності кримської автономії має відбуватись через призму самовизначення корінного кримськотатарського народу. І зрозуміло, що ця форма реалізації цього права на самовизначення відбувається у формі невід'ємної частини Української держави. Отже, трансформація кримської автономії — це запорука того, щоб у нас не було повторення тих трагедій, які прийшли на нашу землю 2014 році і все ще продовжуються.