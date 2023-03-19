На що витрачають гроші українці, чого очікують від економіки, та чи справдяться ці сподівання — відповідь експерта

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Пацієнт скоріше живий, аніж мертвий. А втім, його добробут наразі цілком залежить від грошових «переливань» західних донорів. Саме так можна схарактеризувати стан фінансових справ в Україні. Що буде з курсом, у якій валюті тримати заощадження, що відбувається з економікою країни сьогодні та чого від неї очікувати завтра — на ці та інші запитання відповідає Григорій Кукуруза, економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування «Ukraine Economic Outlook».

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Результати дослідження споживчих настроїв українців у лютому, «Інфо Сапієнс» © Info Sapiens

—У четвер, 16 березня, компанія «Інфо Сапієнс» опублікувала результати дослідження споживчих настроїв українців у лютому. Громадяни оптимістичніше оцінили своє поточне становище, вважають доцільнішими великі закупи, покращилися навіть очікування щодо курсу гривні. Показники, як порівняти з січнем, хоч і виросли, але лише на кілька пунктів. Григорію, про що це свідчить?

— За останній рік ми бачимо, що структура споживання населення сильно змінилася. Зміна доходів і зміна очікувань не завжди рухаються одночасно. Нещодавно вийшло важливе опитування КМІС, Київського міжнародного інституту соціології. І всіх здивували результати, що кияни оцінили свій рівень життя і економічного добробуту краще, ніж до війни. Хоча, якщо ми говоримо про реальні доходи, то вони більше 20% втратили. Тобто, при втраті реальних доходів, при фактично суттєвому погіршенні якості життя з точки зору побуту, безпекових ризиків, тієї ж комендантської години населення оцінює своє економічне благополуччя значно краще, ніж рік тому.

Особливості воєнного часу: споживчі настрої часто корелюються не з рівнем зміни доходу, а з іншими позаекономічними чинниками

У ритейлі навіть, за спостереженнями, продажі йдуть хвилями. Якщо є позитивні військові новини, чи успішний наступ, чи отримання якоїсь зброї, то населення легше сприймає ризики невизначеності на майбутнє. Тобто, вони краще оцінюють ймовірність перемоги, починають більшу частину коштів витрачати, меншу заощаджувати і навпаки. Найбільший спад якраз спостерігався в перші місяці війни, коли ще економіка взагалі до неї не адаптувалася. І по споживчих настроях доходи, умовно, залишилися попередні, але майже все формувалося в заощадження, а на споживчий ринок йшли мінімальні суми. Тобто, ми балансуємо між цим.

Якщо людина себе відчуває краще, вона з того ж доходу починає витрачати більше. Якщо вона почуває себе гірше через телеграм-канали, погані новини, то вона заощаджує значно більше

— Відповідно до цього ж дослідження, українці позитивніше оцінюють розвиток економіки у найближчий рік, але не так оптимістично налаштовані у довгостроковій перспективі. Як ви вважаєте, чому так?

— По-перше, існує високий рівень умовної визначеності, тобто є певні макропрогнози, є розуміння, що війна точно триватиме до кінця року. Уже переглянули військові видатки під це припущення. У принципі, зрозумілі поточні кордони, зрозумілий рівень середньої заробітної плати в 400-450 доларів США, є певне вікно захисту в Європі. Але ніхто не розуміє, що буде через декілька років. Так, є імовірність активної відбудови. Але є ризики і негативних, не вигідних для нас сценаріїв, зокрема продовження війни. Люди це розуміють, люди звичайно оцінюють ці ризики. Звичайно, що є високий рівень невизначеності.

Інфографіка Нацбанку на основі матеріалів Інфляційного звіту за січень 2023 року © Нацбанк України

— Григорію, як ви можете оцінити поточний стан української економіки?

— Очікування рівно рік тому були значно гірші, ніж вийшли фактичні показники за підсумками 2022 року. Чому? Тому що ще в травні під час більшості обговорень ніхто навіть не міг закласти цифри по новій фінансовій допомозі, які дійсно Україна де-факто отримала 22-го. Це близько 33 мільярдів доларів США, які були направлені в нашу економіку. І звичайно, що вони підтримали і державний сектор, і внутрішній попит. Фактично, тому ми вистояли. Поки що ми знаходимося в такому стані... Просто в стані стабілізації. У нас немає поки що підстав для відновлення. Тобто, усі прогнози на поточний рік знаходяться насправді в діапазоні від мінус 5% до плюс 5% (темпи зростання ВВП, — ред.). Наш прогноз плюс 2,0% після падіння на понад 30% минулого року. Це просто коливання, які не особливо відчутні для бізнесу. Ті підприємства, які вистояли, або були орієнтовані на експорт і особливо не залежали від внутрішнього стану економіки, або це підприємства, які зав'язані на оборонно-промисловий комплекс. Якось вони вбудовані в систему державних витрат, які також є стабільними. Ось це наразі два таких ключових стовпи нашої української економіки. Із 13,5 мільйонів громадян, робочої сили, економічно активного населення ми втратили 5 мільйонів. Це ті, хто покинув Україну. Безробіття зросло приблизно до 2,5 мільйонів. Тому коридор — 2,5–3 мільйони.

Звичайно, є проблема з внутрішнім ринком праці. Дійсно, близько 15% у нас зараз офіційний показник безробіття. Це надзвичайно багато

А з іншого боку, є відкритий зараз коридор. І якщо зовсім немає коштів, то завжди є можливість виїхати за кордон, якщо ми говоримо про літніх людей, про дітей, про жінок. Є можливість отримати базову соціальну допомогу, отримати допомогу для початку нового життя за кордоном. Ці можливості все ще зберігаються. Якби всі ці люди залишились в Україні, було би значно складніше. Це вікно спрацювало.

— А якщо говорити про українські банки, як би ви оцінили їхню роботу після початку повномасштабного вторгнення і протягом 2022 року?

— Насправді всіх надзвичайно приємно здивував Національний банк, тому що в них був готовий план дій на випадок повномасштабного вторгнення. Тобто, і технічна частина повністю вистояла. Банки зараз — це ж не лише фінансова сторона, це і надзвичайно складний всередині технологічний процес з хмарами (хмарне сховище як одна з моделей збереження даних, — ред.), серверами і так далі. Росіяни на ефірах говорили, мовляв, ми будемо бити по банківській інфраструктурі, але вона децентралізована, у хмарі.

Банківська система, Національний банк готувалися до можливого наступу. У них протоколи безпеки були прописані, і вони повністю рухалися за ними

Платежі можна було здійснювати о дванадцятій ранку, тобто з 5-ї по 8-му годину ранку не працювали платежі. Коли почалася війна, Національний банк ще не видав тоді свою першу легендарну постанову. А потім з восьмої ранку, плюс–мінус, система вже повністю запрацювала. Це так і мало би бути. У перші буквально десятки днів, можливо, 10-15 днів, були проблеми з тим, що не вистачало готівки в банкоматах, терміналах — її просто фізично не встигали підвозити.

Зараз немає проблем в банках ні з ліквідністю, ні з забезпеченням технологічних, технічних рішень. Абсолютно все працює

Що відбувається з активами, то я допускаю, що їх можливо буде коректно оцінити лише по завершенню війни.

— Що чекає на українську економіку 2023 року? Які основні тренди можете назвати?

— Усі прогнози на 2023 рік, які будувалися приблизно під прийняття бюджету, — це серпень, вересень, жовтень. Вони всі базувалися на тому, що війна завершиться в середині 2023 року. Це був і прогноз Мінекономіки, і прогноз Національного банку, і прогноз нашої компанії. Там є така гарна фраза, розмита — «завершення активної стадії бойових дій». Поки що єдине, що ми бачимо, що потрошки всі ці прогнози зсуваються хоча б на початок 24-го року. А ключове, що зараз всі обговорюють, і для всіх це якась велика неочікуваність, що в нас бюджет на 2023 рік приймався з огляду на те, що війна завершиться в середині року.

Наразі тривають обговорення, що потрібно збільшити військові видатки ще на пів трильйона гривень. Звичайно, їх потрібно збільшувати, тому що мінімум на пів року потрібно буде більше і довше воювати

Поки що ринок це сприймає з негативом. Це, виходячи з внутрішнього розуміння, спілкування з іншими аналітиками. Це абсолютно нормальне припущення, що потрібно планувати ще мінімум на ці пів року, друге півріччя 2023 року. Закладати високі військові видатки. Якщо відкинути якісь очікування, хайп і так далі, то економіка в нас плюс–мінус впала в реальному еквіваленті на 33%, у доларі — на 25%. Однак ми тримаємось за рахунок зовнішнього фінансування. Зовнішнє фінансування вдалося налаштувати приблизно в серпені-вересні, щоб воно було стабільним і, у принципі, у зрозумілих рівних обсягах.

Кожен місяць надходить 2,5–4 мільярди доларів. Вони направляються на фінансування видатків бюджету

Ясно, що вони надходять у валюті. Це ключова подушка стабільності. Ті підприємства, які залишились на ринку, у принципі, у них достатній запас міцності для того, щоб 23-й рік продовжувати роботу. Ключове те, що у нас усіх болить, це надто позитивні очікування, що точно-точно зараз. Чи 23-й рік, чи хтось очікував уже в середині 22-го року, що розпочнеться надзвичайно стрімке відновлення: надзвичайно високі нові заробітні плати, масовий приплив іноземних інвестицій.

Те, що я для себе побачив, — дуже високий розрив між розумінням ситуації, що відбувається на фронті, у військових та в економістів, які роблять певні прогнози

Якщо ви пам'ятаєте конференцію в Лугано, це був липень минулого року. Усі активно обговорювали 750 мільярдів доларів, план відновлення України, прописували, у які галузі їх інвестувати... У липні ситуація на фронті була не найкраща. Ми тоді відходили з Лисичанська, Сєвєродонецька. Зараз економісти краще розуміють військову ситуацію. Є розуміння, що неможливо завтра побудувати умовний Дубай в Донецьку, тому що цей Донецьк спершу дуже важко потрібно відвоювати. І це складні втрати, складний процес.

Касир міняє банкноту в 50 євро на долари США в обміннику © AP / Gregorio Borgia

— Григорію, що наразі відбувається з курсом гривні? Чи очікувати її подальшого укріплення?

— Момент перший. Готівковий курс укріплюється, долар прибився з 43 до 38,5 гривень. При цьому готівковий ринок сам по собі невеличкий. Абсолютно вся фізична купівля — це менше ніж 1,5 мільярда доларів на місяць. При цьому є величезний ринок, який називається Міжбанк. Він найбільший, там усі операції проходять по фіксованому курсу 36,57. Для того щоби ці операції на Міжбанку балансувалися, у різні періоди від третини до половини всіх обсягів пропозиції формував Національний банк. Тобто, бралася валюта, яка приходила, наприклад, від міжнародних донорів, чи МВФ (Міжнародний валютний фонд, — ред.), чи десь запозичувалася. Бралася ця валюта, відправлялася на Міжбанк. І за рахунок цього Міжбанк балансувався.

Сказати, що є дуже стійке поле для укріплення гривні, — це трошки буде наївно. Долар не буде по 25 у найближчий період

Так, національна валюта укріплюється, та лише за рахунок того, що частина попиту на готівковому ринку переноситься на безготівковий. Яким чином? Є спеціальні тримісячні валютні депозити. Люди приходять в банки і купують валюту з розміщенням її на три місяці по курсу від 37 гривень. Різні банки — різні пропозиції. Вони приходять через три місяці у свій банк, забирають свої декілька тисяч доларів, відносять їх в обмінник — і таким чином готівковий ринок насичується валютою.

Бажання людей сидіти в валюті зрозуміло. Усе достатньо закономірно

Фіксований курс ми використовуємо як якір стабільності. Коли плюс–мінус усе стабілізується, буде менше ризиків, то ми одразу відмовимося від нього і повернемося до ринкового, до плаваючого. Просто зараз трішки не ті умови. Можливо, це буде третій або четвертий квартал 2023 року. Можливо, це буде перший квартал 24-го. Поки що передумови не сприяють поверненню до плаваючого курсу.

— Як ви рекомендуєте тримати заощадження, якщо ми говоримо про готівку?

— В ідеалі, у родини має бути певна сума готівкової валюти, яка забезпечить її життя на декілька місяців за кордоном. Це якщо все зовсім пішло не так — поки ви там знайдете роботу і так далі. Це виключно безпековий складник. Також, я думаю, що ми зараз побачимо серед невеликих банків, хоча, у принципі, вони можуть бути цілком надійними, зростання ставок по депозитах на 1–1,5 роки. Невеликі банки, але там цілком можуть бути цікаві пропозиції з точки зору збереження доходів і заощаджень. Тобто, це не буде реальний приріст, але ви хоча би зможете вийти в якийсь нуль в умовах інфляції.