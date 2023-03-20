Відчував, що можу зробити набагато більше: історія румуна-волонтера, який допомагає українцям

ІНТЕРВ'Ю RFI

Васіле Буд родом із Румунії, останні сім років жив у Великій Британії. У лютому приєднався до міжнародної команди волонтерів, які допомагають розбирати завали зруйнованих росіянами будівель. У вільний час — ремонтує велосипеди. Чому вирішив докорінно змінити життя і переїхати в Київ, Васіле розповів в інтерв'ю RFI.

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Васіле Буд народився в невеликому румунському місті біля кордону з Україною. Останні сім років працював менеджером у британській будівельній компанії.

«Від початку війни я донатив гроші. Однак я завжди відчував, що можу зробити набагато більше. І головне, що я хочу щось робити сам. Кілька місяців мені знадобилося, щоб зібрати всі потрібні речі й документи і знайти фургон, щоб переїхати до України», — розповідає Васіле.

Із середини лютого він винаймає житло в столиці України та добровільно допомагає постраждалим людям.

Іноземний волонтер

Ще до переїзду Васіле сконтактував із волонтерською організацією Brave to Rebuid («Сміливі відбудувати»). Це ініціатива покликана допомагати людям, будинки яких постраждали від російського вторгнення.

«Я домовлявся з кількома волонтерськими групами, які допомагають цивільним. Brave to Rebuid стали однією з перших. Питання мови та комунікації, адже я зовсім не розумію українськj], мало ключове значення. Я зараз навіть орендую житло біля того місця, де збираються волонтери», — розповідає Васіле.

Згодом чоловік доєднався ще й до волонтерів «Добробату» (добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим відновлювати житло й соціальну інфраструктуру на деокупованих територіях, — ред.). У команді батальйону чимало іноземців, історію одного з них ми уже розповідали.

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Волонтерство бере 5-6 днів на тиждень © Фото Zachary Lishchenko

Із понеділка до четверга Васіле допомагає одній волонтерській команді, на вихідних — іншій. Ірпінь, Буча, Гостомель та інші маленькі міста та села в Київській області він уже встиг побачити і планує надалі подорожувати Україною.

«Мій робочий день починається о 9-й ранку. Ми зустрічаємося біля метро та їдемо на місце. Робимо різне. Розбираємо пошкоджені будівлі, ремонтуємо, що вціліло. Інколи зводимо нові стіни, часто лагодимо дахи. Так я працюю 5-6 днів на тиждень», — розповідає волонтер.

Васіле Буд під час відновлення водопостачання © Особистий архів

Х обі, яке переросло в щось більше

Васіле Буд каже, що не може сидіти без роботи. У дні, коли завдань з відновлення житла мало або взагалі немає, він з однодумцями ремонтує велосипеди. Їх потім передають у постраждалі регіони країни.

«Велосипеди присилають з усієї України до Києва, а ми вже їх ремонтуємо та відправляємо назад. Це переважно з лінії фронту або поруч з нею, де ще живе цивільне населення. І такий вид транспорту є досить зручним там. Раніше я ремонтував велосипеди лише друзям. Це хобі, яке переросло в щось більше», — розповідає чоловік.

Ремонтування велосипеда © Особистий архів

Васіле розповідає, що звик до повітряних тривог. Пригадує, як під час чергового масованого обстрілу 9 березня прокинувся від вибухів. Тоді в Голосіївському районі столиці зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури, а у Святошинському районі уламками ракети було поранено двох людей.

«Того дня, коли в Києві пролунало два вибухи, — згадує Васіле, — це сталося приблизно за кілометр від мого будинку. Хоч то був і глибокий сон, я прокинувся від вибуху. Мене постійно питають, чи не боюся я. Так, це було досить гучно, але якби я боявся, то не приїхав до України».

Натхнений Україною

Васіле Буд не має родичів в Україні і до переїзду не знав тут жодної людини.

«Моїх заощаджень вистачить на рік волонтерства, але мені дуже подобається в Україні. Можливо, я пробуду тут довше і планую весь час допомагати. Мене надихнула стійкість, сміливість та єдність українців. Одного разу я захотів стати частиною цього. Я зрозумів, що мушу допомагати людям. Я працював у дотичній до реконструкцій будівель сфері, тому це те, що я міг і, думаю, повинен був зробити», — розповідає Васіле.

Під час розбору завалів на Київщині © Фото Artem Lenkov