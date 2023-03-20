Урядові кадрові зміни: Камишін та Лісовий замість Рябікіна та Шкарлета

ОНОВЛЕННЯ КАБМІНУ

Мінус три міністри — за результатами сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Парламентарі звільнили очільників МОН Сергія Шкарлета, Мінстратегпрому Павла Рябікіна та Мінцифри Михайла Федорова. Щоправда, останній йде на підвищення та вже зовсім скоро повернеться в Кабмін на посаду віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації. Павло Рябікін, ймовірно, поїде послом до Китаю, а замість нього призначать Олександра Камишіна.

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Довгоочікувана відставка

Інформація про відставку Шкарлета з’явилась у п’ятницю 17 березня. Хоча громадськість вимагала його звільнення від самого дня призначення виконувачем обов’язків міністра освіти та науки.

До призначення і вже на посаді міністр Шкарлет не раз ускакував в історії. Його звинувачували в науковому плагіаті, у зв'язках із нині забороненою «Партією регіонів».

Шкарлет, звичайно, звинувачення відкидає.

Сергій Шкарлет © Міносвіти

Проте в мережі збереглися його старі інтерв’ю, тоді ще ректора Чернігівського державного технологічного університету:

«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи “Партії регіонів”. Впевнений, разом із Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину», — казав Шкарлет 2010-го.

Плагіат у роботах Шкарлета виявило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та ресурс «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

У відповідь Шкарлет вирішив судитись із агентством, а його міністерство подало законопроєкт щодо позбавлення інституції незалежного статусу.

Уже ексочільник МОН ставив під удар не лише власну репутацію, а й освітню співпрацю з Європейським Союзом. Зокрема, його відомство планувало реорганізувати директорати, створені у взаємодії з ЄС. Усе завершилось попередженням із боку партнерів припинити фінансувати українські освітні реформи та виправданнями Шкарлета перед послом ЄС.

Ще один одіозний приклад роботи Міносвіти за його каденції — ситуація з виборами президента НаУКМА. Тоді МОН не затвердило результатів волевиявлення університету, що привело до протестів із вимогою відставки Шкарлета.

Акція протесту за відставку Шкарлета © Апостроф

Уже під час повномасштабної війни йому закидали погану організацію евакуації іноземних студентів із України.

Проте до звільнення Шкарлета призвели не всі ці скандали, а розширення повноважень Михайла Федорова, вважає політолог Ігор Петренко:

Федоров з його прогресивним молодіжним баченням дуже імпонує президенту Зеленському. Тому у владі вирішили, що Федоров буде корисним та зможе принести інновації у сфері освіти та науки. Також РНБО розглядала і піднімала питання з приводу наукових установ та їхнього позитивного ефекту для держави. Вони заслухали керівників та ухвалили рішення, що потрібно більше інноваційності, тобто потрібні реформи, зміни тощо. Тому вирішили, що цим би займався Федоров. При цьому, скажімо, зі Шкарлетом у них немає жодних суперечностей та проблем. Але, вочевидь, Федоров захотів бачити на цій посаді більш інноваційну та енергійну людину

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров AP - Armando Franca

Саме такою людиною вважають наступника Шкарлета — доцента, кандидата наук із філософської антропології Оксена Лісового. Він із самого початку повномасштабного вторгнення воює у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади. Водночас Оксен залишається на посаді очільника Малої академії наук України (МАН).

Кандидат на голову МОН Оксен Лісовий © Facebook/ Оксен Лісовий

З позитивною оцінкою Лісового погоджується й Ігор Петренко:

У принципі, те, що робила Академія наук, зокрема, дуже хороший проєкт у столичному ВДНХ. Я маю на увазі, лабораторія для дітей. Дуже популярна, і там дійсно такі сучасні, дуже інноваційні методи активно застосовували. Тому я думаю, що просто розуміють, що він буде краще для цієї посади, ніж Шкарлет із огляду на те, що він все ж таки більше таких традиційних поглядів на науковий світ

Із Кабміну до Китаю

Павло Рябікін очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України від листопада 2021 року.

Уже колишній урядовець має строкату біографію: він тричі був нардепом, працював директором аеропорту «Бориспіль», обіймав посаду заступника очільника столиці Кличка та навіть встиг побувати послом України в Данії.

Вже колишній міністр Павло Рябікін © Facebook/ Павло Рябікін

Згідно з інформацією від деяких народних депутатів, Рябікін, ймовірно, знову повернеться до дипломатичної роботи.

Говорити про ефективність Рябікіна на посаді посла в Китаї поки зарано. Водночас сам факт появи цієї кандидатури — це вже дуже добре. Так прокоментувала для RFI ситуацію головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко:

Незважаючи на те, що він не є кар'єрним дипломатом і взагалі ніяк не працював, як я розумію, по китайському напрямку. Тим не менш, він має досвід роботи на дипломатичній службі і вже був послом у Данії. Тому це вже великий плюс. Як, у принципі, і сам факт призначення, бо в нас більше двох років у Китаї немає посла. Там тимчасово повірена у справах. За ці два роки наші відносини, українсько-китайські відносини, по великому рахунку, стогнували. Не було активної комунікації, на відміну від наших сусідів, які на китайському треку працювали в рази активніше

Головний виклик, з яким зіткнеться новий посол у Китаї, — це протистояння потужній російській пропаганді, вважає пані Аліна:

Хоча це, звісно, дуже важко, ураховуючи рівень цензури. Але, тим не менш, за роки поширення свого інформаційного впливу в Китаї росіянам вдалося просунути свої власні наративи і сформувати багато міфів і стереотипів про Українську Державу. Зокрема, наприклад, про те, що Україна є, за великим рахунком, пішкою Заходу, яка повністю підпорядковується інструкціям із Вашингтона. Тому посол має задачу працювати на інформаційному полі, руйнувати всі ці міфи, стереотипи, доводити, що Україна є суверенна держава, незалежна, має свої національні інтереси, які вона буде досягати. Комунікація на рівні чиновників, на рівні політичних еліт буде надзвичайно важливою. Звичайно, що поширення інформації взагалі про Україну і про державу, про історію України, що Україна не є частиною Росії. Це культурна дипломатія, культурні заходи. Це також буде важливим напрямком його діяльності. Питання залучення китайських інвестицій недавно й на сьогодні є трохи контраверсійним, ураховуючи позицію китайської сторони щодо російсько-української війни, ураховуючи ідеологічну підтримку, яку Китай надає Російській Федерації при конфронтації з Заходом. Але це зовсім не означає, що в нас не має бути жодної прагматичної комунікації з китайською стороною

Кризовий менеджер із «Укрзалізниці» замість Рябікіна

Нещодавня відставка Олександра Камишіна з посади голови правління «Укрзалізниці», ймовірно, була абсолютною несподіванкою і для нього самого. У березні 2022-го уряд уклав із ним чотирирічний контракт, а до того він рік був виконувачем обов’язків. Та й сам Камишін ще зовсім недавно ділився зі ЗМІ планами роботи в компанії на 2024 рік.

Колишній керівник «УЗ» повідомив про своє звільнення у соцмережах. Каже, це рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єром Олександр Кубраковим.

На посаді очільника «Укрзалізниці» Камишін показав себе успішним реформатором та кризовим менеджером. До його приходу компанія була збитковою, а вже 2022-го мала 460 мільйонів гривень прибутку.

Із початком повномасштабної війни залізниця вдало допомогла евакуювати мільйони українців. В умовах закритого неба її пасажирами стали найвпливовіші світові лідери. Усі позитивно відгукувались про ці подорожі.

Олександр Камишін © УЗ

Звільнення Камишіна з «УЗ» та висування на посаду очільника Мінстратегпрому відбувається саме через його відмінні менеджерські якості, вважає Ігор Петренко. На його думку, Камишину вирішили доручити складнішу та важливішу роботу. Хоча йти з посади з «Укразалізниці» він, ймовірно, не хотів:

Вочевидь, було наполегливе прохання з боку вищого керівництва держави з тим, щоб він зайнявся, скажімо так, стратегічною галуззю в цілому, а не лише в межах одного підприємства. Хоча, звичайно, я його чудово розумію, йому було би куди комфортніше і зручніше набагато бути якраз на позиції в “Укрзалізниці”. У нього там дійсно є успіх, і вже все проопрацювано, доопрацьовано і проблем особливих немає. А це, звичайно ж, великі виклики — очолювати таке складне доволі міністерство