Звільнення Криму: які можливості для ЗСУ надала «бавовна» в Джанкої

Розбираємо, що сталось

Увечері 20 березня в місті Джанкой тимчасово окупованого Криму пролунало з десяток вибухів. Місцеві активно викладали фото, а також відео зі звуками «прильотів» і стрілянини.

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Пізніше окупаційна влада підтвердила атаку безпілотників на місто, заявивши, що нібито всі цілі збила ППО, а деякі уламки апаратів пошкодили будинки та магазин.

Удар по російській ППО

Головне управління розвідки МОУ повідомило, що вибухом у Джанкої знищено російські крилаті ракети «Калібр НК», які везли залізницею. А втім, Україна не бере прямої відповідальності за удар, у розвідці обмежились згадкою «загадкової бавовни».

У виданні «Радіо Свобода» проаналізували фото уламків і припустили, що для цієї атаки використали комерційні дрони SkyEye, як у випадках із НПЗ у Новошахтинську і штабом Чорноморського флоту в Севастополі.

Військово-політичний експерт групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не зміг ні підтвердити, ні спростувати цієї інформації. Проте він звернув увагу на цікавий факт: безпілотник точно був цивільний чи комерційний, але не військовий.

«Якщо окупанти звинувачують в атаці Україну, то в мене постає питання: до Джанкоя десятки кілометрів повітряного простору через окуповані території Запорізької та Херсонської областей, де зараз знаходиться найщільніша ешелонована російська протиповітряна оборона. Так само в окупованому Криму, де ешелонована ППО формувалася роками, особливо в Джанкої, який є важливим стратегічним транспортним вузлом забезпечення не лише Криму, а й тимчасово окупованих територій південної України. Й ось якийсь комерційний БПЛА, який можна купити в інтернеті, і не один, а декілька, змогли пролетіти весь цей повітряний простір. І їх не могли знищити?» — запитує Коваленко.

Уламки збитого БПЛА в Джанкої, 20 березня 2023 року. © Telegram / kryuchkovoleg

Крім того, він зауважує, що на відзнятих місцевими відео чути автоматні черги. Це означає, що окупанти помітили безпілотники лише тоді, коли вони долетіли до міста, і намагалися збити їх зі стрілецької зброї.

«Це репутаційний удар по російській ППО. Так само, як це було з "бавовною" на аеродромі в Енгельсі, який знаходиться за 800 км від кордону з Україною», — зазначив військовий експерт.

Кримська «бавовна» набагато значуща

Успішно атакувати та знищити крилаті ракети «Калібр», пояснює Коваленко, вдалося завдяки системному виявленню роботи російської ППО в окупованому Криму та її аналізові.

«Ми ж бачимо, що там постійно відбувається якась "бавовна". Але в більшості випадків це виявляється не атакою, а прольотом звичайнісінького дрона, який можна купити в інтернеті. І ми дивимося, як на нього реагує ППО. Тобто, це не просто для проведення розвідки, хоча і для цього теж, але це ще й можливість не тільки виявити позиції ППО, а й дізнатися на якій відстані вони фіксують такого роду об’єкт, які вони застосовують можливості по його знищенню, на якій відстані та висоті», — розповів військовий аналітик.

За його словами, якщо ціллю справді було знищити «Калібри», то це означає, що за результатами зібраних протягом 2022 року даних уже зроблено певний висновок.

«Російська ППО на сьогодні не здатна перехоплювати такі малогабаритні об’єкти. Ми це вже бачили неодноразово, коли навіть на території РФ відбувалися певні інциденти з дронами та БПЛА. Це є доказом того, що російська ППО є технічно та технологічно значно більш відстала та не відповідає тим характеристикам, про які вони роками розповідали», — каже Коваленко.

Він також зазначив, що, маючи повну інформацію про можливості ворожої ППО, ЗСУ незабаром зможуть діяти зухваліше на території окупованого півострова.

Ще один крок до визволення Криму

Джанкой — це вузлова залізнична станція, через яку росіяни постачають зброю до окупованих південних областей материкової України. Тож учорашня атака не лише тимчасово ускладнить логістику окупантам, а ще й завдала серйозного психологічного удару по колаборантах, вважає народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Це вже не вперше в Криму лунають вибухи, і можливості наших сил оборони дуже надихають наших співгромадян у Криму. Уже зранку ми отримали інформацію, що силовики почали швидко розпродавати своє майно та бізнес. І це впливає на колаборантів та на моральний стан тих, хто вважав, що Крим ніколи не повернеться до України. Це найважливіше, тому що в них і раніше не було бажання захищати Крим. Вони можуть підтримувати Росію, лише лежачи на дивані», — розповів нардеп.

За його словами, настрої в Криму змінюються. І це можна помітити, якщо проаналізувати візит очільника Кремля в річницю анексії півострова.

Візит Володимира Путіна до окупованого Севастополя, 18 березня 2023 року. © via REUTERS / SPUTNIK

«Усе відбулося без пафосу, не було, як раніше, якогось символізму. І в Криму багато хто знівелював його приїзд. Біля Путіна не було деяких знакових фігур серед колаборантів. Настрій у Криму змінився, і він усе більше нагадує вислів, що "цар несправжній"», — каже Чийгоз.

Найкраще те, що падіння морального духу окупантів бачать і наші західні партнери. Деякі з них часто казали, що Крим звільняти військовим шляхом буде дуже важко. Але останні події демонструють інше.

«Я завжди кажу, що ніякої різниці між деокупацією Криму та Херсона не буде. Тому що коли ми будемо підходити до Криму, вони всі будуть тікати так само, як із Херсона», — переконаний заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.