Як Росія готує дітей на окупованих територіях до нової війни

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Діти стоять біля паркану пошкодженого будинку з написом «Діти і люди» в окупованому Росією Маріуполі. 25 лютого 2023 року.

Кремль намагається виховати покоління, ідеологічно налаштоване проти України та країн Заходу, йдеться в дослідженні Східної правозахисної групи. За даними аналітиків, до кінця 2023 року окупанти планували ідеологічно перевиховати понад три мільйони українських дітей. Експерти називають це підготовкою до нового вторгнення.

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«Хто зараз із окупантів воює проти України? Це люди 80–90-х років народження. Тоді ще не було такого ідеологічного виховання. Зараз вони йдуть у бій, тому що стоять загороджувальні загони "кадирівців", інших підрозділів. А РФ хоче виховати ціле покоління, яке ідеологічно буде натискати на гачок», — каже Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Ця установа разом із правозахисниками вивчає методи агресивної політики РФ, зокрема й на окупованих територіях України.

Інформація зі звіту правозахисників. На першому фото — кадетський корпус на тимчасово окупованих територіях © Східна правозахисна група

Ідеологічне виховання молоді там почалося ще 2015 року, а з 2020 року усі навчальні заклади в непідконтрольних українському уряду районах перейшли на стандарти РФ. Це передбачає викривлення історії для виправдання агресії, кажуть дослідники.

Наприклад, дітям вживлюють тезу, що Україна «штучна держава» і завжди «належала» Росії. Для цього використовують пропагандистські «навчальні» посібники. Один з них, «Історія України», створили за участі Олександра Малкевича, російського політтехнолога, наближеного до лідера ПВК «Вагнер» Пригожина.

Також правозахисники знайшли цілі стоси книжок із «альтернативної історії», у яких основний акцент роблять на значимості «російського світу» та говорять про перевагу однієї нації (росіян) над іншими. Існування інших народів, зокрема українців та білорусів, заперечується.

Інформація зі звіту правозахисників. На фото — ілюстрація з навчального посібника для 7-11 класів. © Східна правозахисна група

Молоді закладають думку, що проросійські окупанти насправді є «героями» — і це суперечить тезам кремлівської пропаганди про «бажання миру».

«Для чого встановлювали меморіали бойовикам, які впроваджували агресивну політику Кремля на окупованих територіях, позбавляючи українців домівок, роботи, життя? Ці меморіали вони встановлювали під час того, як брехали на міжнародних майданчиках про те, що мають намір виконувати «мінські домовленості» і, не зупиняючись, упроваджували ось таку політику», — пояснює Віра Ястребова, директорка ГО «Східна правозахисна група».

2022 року до обов’язкових ідеологічних тезисів Кремля додали «Історичні передумови спеціальної військової операції».

Інформація зі звіту правозахисників. На фото — матеріали для навчання учнів середніх шкіл © Східна правозахисна група

На думку аналітиків, у такий спосіб Москва закладає фундамент для виправдання військових злочинів в Україні для наступних поколінь. Такий предмет викладають і на території самої федерації.

«У РФ уже прогнозують, що молодь, діти на тимчасово окупованих територіях не зрозуміють, чому почали цю військову агресію. Дуже багатьом людям вони зламали життя. Тому впроваджують такі ідеологічні інструменти, аби сьогодні вбивати дітям в мізки інформацію, що РФ права», — пояснює Лисянський.

Це перший із трьох етапів пропагандистського оброблення.

Інформація зі звіту правозахисників. На даних зображеннях — польові навчання та «урочисті заходи» для дітей на окупованих РФ територіях України. © Східна правозахисна група

А другий — це організація «військово-патріотичних клубів». У них молодь змушують носити військову форму, привчають до зброї та агітують поповнювати лави окупаційних військ РФ.

«Маленька дитина стріляє з кулемета — це перший–третій клас. Йде плавний перехід. Спочатку викривляють історію, потім вони це питання героїзують. І під це плавно підносять зброю. Фактично вони кажуть: "Була така ситуація, наші люди пішли, захистили, померли, ви тепер повинні брати в руки зброю і йти захищати"», — пояснює Лисянський.

Інформація зі звіту правозахисників. На цьому зображенні — один з військово-патріотичних клубів на окупованій РФ території України. © Східна правозахисна група

Дослідникам вдалося зафіксувати десятки подібних «військово-патріотичних клубів» на окупованих територіях. Через них вже пройшли вісім з половиною тисяч підлітків. Також неодноразово фіксували випадки, коли діти від семи років виїжджали на полігони і проходили уроки бойової підготовки.

Таке виховання аналітики називають примусовим, бо якщо батьки відмовляються, їх викликають до школи і погрожують позбавити батьківських прав.

Навіть поза школою діти занурені в ідеологічну бульбашку — це третій етап оброблення. За словами правозахисників, усі сфери життя на окупованих територіях, а також спорт, культура та ЗМІ налаштовані на формування ненависті до України.

Інформація зі звіту правозахисників. На цьому фото — пропагандистський матеріал в одному з підконтрольних Росії ЗМІ на окупованих територіях України. © Східна правозахисна група

«Викликає занепокоєння, що РФ вдається повністю контролювати "виховання" дитини як поза шкільного навчання, так і в навчальній програмі. Фактично РФ, почавши військову агресію проти України, забрала в дітей дитинство. Забрала їхніх батьків на фронт під час мобілізації, зруйнувала промисловість на окупованих територіях. А зараз спаплюженими історичним фактами через своїх "учителів" готують із маленьких українців майбутніх солдатів», — каже Віра Ястребова.

На її думку, це один із двох методів забрати в України майбутнє. Другий полягає в депортації неповнолітніх на територію Росії.

Саме через це 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєловой.

Віцепрем’єрка України Ірина Верещук вимагає від Москви надати список усіх дітей, незаконно вивезених на територію РФ.

За словами дослідників, депортація дітей і ідеологічне виховання — це факти знищення української нації та акт геноциду. Проте такі дії можуть нашкодити й іншими країнам.

«Не закінчивши ще цю військову агресію, вони вже готуються до нової. Ми з колегами впевнені, що РФ у майбутньому готує своє покоління і на тимчасово окупованих територіях до війни. Можна зробити висновок, що вони готуються за 15-20 років повторити військову агресію. Я не знаю, на якій території. Можливо, це північний Казахстан, тому що риторика туди направлена. Вони роблять там зовнішній сепаратизм, як свого часу робили на Донбасі», — пояснює Лисянський.

Інформація зі звіту правозахисників. На цьому фото — «урок мужності» для школярів на окупованій РФ території України. © Східна правозахисна група

Щоби протидіяти планам Москви, Україна має дати дітям на окупованих територіях альтернативну точку зору, зокрема і через інтернет, каже Лисянський.

Експерти підготували конкретні рекомендації. Вони мають сформувати позитивний образ України як сучасної, відкритої цивілізованої держави на противагу Росії, яка архаїзується і йде до самоізоляції.

Кремль водночас застосовує відпрацьовані на Донбасі методи ідеологічного оброблення вже на нових окупованих територіях. Дослідники прогнозують, що темпи поширення російської пропаганди пришвидшаться.

«Ворог посилює свою ідеологічну агресію. Усе жорсткіше і жорсткіше. У 2015 році тільки збирали–розбирали автомат на тимчасово окупованих територіях, а в 2020-му вже дівчат вивозили розтяжки ставити на полігонах», — каже Лисянський.