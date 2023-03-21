ChatGPT в Україні: як штучний інтелект може змінити наше життя

Технологія мабутнього

Майбутнє вже тут. І хоча Скайнет ще десь забарився, до нас завітав інший штучний інтелект — ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. Когось його поява лякає, а когось, навпаки, надихає.

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Компанія OpenAI запустила ChatGPT у жовтні 2022-го, а вже в лютому наступного року він став доступним в Україні. Як повідомляє компанія, головна мета розробки — бути корисною для людства. Адже розуміння розвитку нейромереж допоможе створити безпечний та корисний штучний інтелект (ШІ).

ChatGPT: помічник або загроза

Можливості чат-бота дійсно вражають. Він не просто змістовно відповідає на запитання користувачів, а й може виконувати їхні завдання: легко генерує тексти, дає поради та навіть дискутує. Боту можна ставити будь-які запитання з найрізноманітніших сфер життя: він відповідатиме максимально розгорнуто та зрозуміло. Уже зараз він пише книги, курсові роботи та програми, допомагає генерувати ідеї та відповідати на складні запитання. Тож не дивно, що в суспільстві розгорнулася дискусія, як ChatGPT вплине на ринок праці та навіть на розумові здібності людей.

І хоча алгоритми та нюанси роботи чат-бота розробники ретельно приховують, відомо, що йдеться про технологію «генеративний штучний інтелект». Інформацію для відповідей він бере із величезного пулу інтернет-даних та джерел. Яких саме? Невідомо.

Що справді відрізняє чат-бот від інших нейромереж — це вміння спілкуватися та навчатися, а також опрацьовувати та запам'ятовувати отриману під час взаємодії з користувачем інформацію.

ChatGPT зацікавив людей в усьому світі © REUTERS / DADO RUVIC

Днями було оголошено про вихід нової мовної моделі GPT-4, яка працює не тільки з текстом, а й із зображеннями. Штучний інтелект швидко вчиться. Настільки, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман навіть зізнався, що трохи побоюється свого дитиська.

Фактично ми маємо справу з новим типом інтелекту, альтернативою нашому. Але чи має він межу розвитку та чи не витіснить згодом людський? На це запитання ще доведеться шукати відповідь. І, можливо, швидше, ніж усі думали.

Штучний інтелект в Україні: «Дія» та освіта

А поки у світі дискутують, наскільки швидко ChatGPT еволюціонує до такого рівня, що поневолить людство, в Україні нову технологію зустріли з ентузіазмом. А отже, почали інтегрувати її в різні сфери життя.

Так, Мінцифри спільно з Microsoft уже тестують можливість упровадження чат-бота в «Дію». Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, його команда «бачить варіанти використання» ChatGPT у застосунку та навіть уже перевіряє їх, наприклад у роботі контакт-центру.

Ми хочемо, — розповідає Федоров, — навчити штучний інтелект давати українцям будь-яку відповідь щодо отримання послуг

Згодом ChatGPT планують використовувати і для аналізу поведінки користувачів, щоби на основі цих даних пропонувати їм інші сервіси.

Найчастіше лунає побоювання щодо впливу чат-бота на освіту. Адже в дітей з'являється величезна спокуса не працювати самостійно, а попросити про допомогу штучний інтелект. Але насправді його можна використати із користю.

Так, освітній проєкт «На Урок» розробив перший українськомовний чат на основі ChatGPT, який дозволяє поспілкуватися із видатними діячами минулого. І хоча розроблено «Чат «На Урок»: спілкування із видатними постатями минулого» насамперед для навчання, але поговорити із Лесею Українкою або Альбертом Ейнштейном можуть усі охочі.

Завдяки інтеграції з ChatGPT усі охочі можуть поставити кілька запитань видатним особистостям минулого © Освітній проєкт «На Урок

Щойно ChatGPT почав ширитися світом, ми стали шукати варіанти його інтеграції в освітні продукти, — розповідає Дмитро Перепелиця, засновник освітнього проєкту «На Урок». — Через те, що українською мовою ШІ відповідав не дуже вправно, у нас був час подумати. Коли компанія OpenAI випустила оновлення і створила можливість підключити чат, ідея прийшла швидко. Ми з командою сформулювали перелік із 40 відомих імен, про які ChatGPT має достатньо інформації, увідповіднили їх зі шкільними предметами, розробили технічне рішення. У результаті в нас вийшов класний інтерактивний освітній інструмент

Насправді штучний інтелект зовсім не всесильний: як зазначають представники компанії OpenAI, модель вчили на базі знань, що була актуальною на кінець 2021 року. Тож чат-бот «плаває» в деяких питаннях, зокрема, пов’язаних із російсько-українською війною. А про видатних діячів культури, науки та історії України він взагалі знає не так багато, як хотілося би, тож подеколи припускається смішних помилок.

Саме тому чат із кожним діячем ми поступово доповнюємо власною базою даних, розширюючи знання ШІ, — пояснює головна редакторка освітнього проєкту «На Урок» Любов Цукор. — Це дозволить покращити симуляцію розмови, зробить її більш змістовною. Додати більше фактажу про українських діячів принципово важливо. На сьогодні додано 40 постатей, але це не межа

Чудово, якщо штучний інтелект стане ефективним інструментом і полегшить роботу вчителів, допоможе їм зацікавити та мотивувати учнів. Але чи не позбавить він згодом освітян роботи? Такі побоювання цілком природні, зауважує Любов Цукор, адже комусь справді може не пощастити:

Певні професії зникають, як колись зникли телефоністи, але використання ШІ створить нові професії, це вже факт. Але переконана, що вчителя замінити не можна. Адже у ШІ є один великий недолік — відсутність емоцій, емоційного інтелекту як такого. Цілком імовірно, що послуга навчання у вчителя стане більш елітарною, можливо, дорожчою, але його точно не замінить

ChatGPT запевняє, що не здатен замінити людину, але готовий допомагати © ChatGPT, скріншот

Аби не програти штучному інтелекту слід насамперед зрозуміти і прийняти той факт, що ШІ нікуди не зникне. І нам потрібно не ігнорувати його, а навпаки — співпрацювати з ним. А ще постійно розвиватися та навчатися, переконана Любов Цукор. На її думку, ШІ не знищить освіту, а може стати чудовим помічником учителя та учнів:

Боятися нового — це зрозуміло. Але потрібно перебороти страх, вивчити питання і знайти можливості використання штучного інтелекту. Саме тому, зокрема, чат «На Урок» здатен допомогти опанувати базові принципи роботи з ШІ, якісно залучити інноваційний інструмент у навчальний процес. Попереду багато роботи, але це страшенно цікаво і, переконана, корисно

А поки ChatGPT продовжує вчитися, над своїми прототипами ШІ працюють такі технологічні гіганти, як Amazon, Google і Meta. Майбутнє вже настало — і, здається, людству саме час пригадати три закони робототехніки.