Закордонні гастролі: Мінкульт сприятиме лише тим, хто має військово-облікові документи

ОБМЕЖЕННЯ ВИЇЗДУ

Відтепер тільки з приписним — Міністерство культури офіційно посилило правила для виїзду артистів за кордон. У відомстві переконані, що такі зміни не вплинуть на репрезентацію України свідомими митцями. Водночас низці гуртів уже довелось скасувати гастролі, а в мережі набув популярності хештег #культурнийшлях із проханням випускати артистів за кордон.

Реклама Читати продовження

Нові правила

Раніше міністр Олександр Ткаченко повідомляв про зміни порядку для артистів, журналістів і митців. Зокрема, поїздка не має перевищувати 60 днів, а для отримання дозволу треба надати:

підтвердження від своєї організації, що в ній ведуть військовий облік;

контракт, у якому зазначено мету виїзду, наприклад промоція української культури чи збір коштів;

звіти про зроблене під час поїздки.

Міністр культури України Олександр Ткаченко © Міністерство культури України

Більшість артистів після цих новацій, замість дозволу на виїзд, почали отримувати листи від Мінкульту з таким змістом:

Для розгляду питання щодо сприяння у виїзді за кордон громадян України, які мають намір у складі мистецьких колективів або індивідуально виїхати за межі країни для здійснення мистецької діяльності (професійні мистецькі колективи або окремі митці), необхідно надати особисте/колективне звернення, інформацію щодо мети поїздки та мотивації її здійснення (обов’язково надається контракт або договір про співпрацю зі стороною, що запрошує; запрошення від юридичної особи, оформлене належним чином), назви країни та населених пунктів, у яких за програмою поїздки проходитимуть заходи за участі мистецького колективу (окремої фізичної особи) із зазначенням назв мистецьких заходів, локації та дати проведення, фінансові умови перебування за кордоном, надаються посилання на публічні оголошення щодо проведення заходів (наприклад, продаж квитків, розміщення інформації на сторінках майданчиків та соціальних мережах тощо), заплановану точну дату перетину державного кордону на виїзд та орієнтовну дату повернення в Україну, пункт перетину, зобов’язання щодо повернення на територію України по завершенню заходів, дані по особі (дата народження, серія і номер закордонного паспорта) та контактний номер телефону. Також надається інформація щодо працевлаштування особи, надсилаються копії військово-облікового документа установленого зразка, сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання; наказ по підприємству, установі, організації про відрядження/відпустку працівників. У разі, якщо виїжджаючі особи не є штатними працівниками, необхідно надати документи, що підтверджують співпрацю з підприємством, установою, організацією

Також Мінкульт додає, що «перелік матеріалів є невичерпним», а відомство залишає за собою право змінювати або доповнювати цей перелік.

Реакція артистів

Зміна правил вже привела до того, що українські виконавці скасували низку турів. Інколи виїхати за кордон змогла тільки жіноча частина команд.

Учасники гурту White Ward © Facebook/ White Ward

Зокрема, так відбулося з блек-метал гуртом «White Ward»:

На даний момент ми скасували великий тур по 20 містам країн Європи та Сполученого Королівства. У рамках цього туру ми повинні були грати на двох великих фестивалях, один з яких — культовий «Roadburn Festival» у Нідерландах. Він має багато нагород і вважається одним із найпрестижніших у світі в ніші важкої незалежної музики. Ми повинні були бути першим українським гуртом в історії фестивалю, який би там виступив

Виконавці наголошують, що це був би вже не перший їхній закордонний тур із початку повномасштабного російського вторгнення:

Минулої осені, за сприяння Мінкульту, ми вже виїжджали у невеликий європейський тур, з якого успішно повернулися у повному складі, привізши з собою деяку суму грошей, за яку змогли закрити деякі потреби наших військових з ГУР МО. Планування поточного, уже скасованого туру ми почали одразу після повернення, бо зрозуміли, що є гарні перспективи як з точки зору розповсюдження української музики, так і з точки зору збору коштів на потреби ЗСУ. За останні місяці на це було витрачено багато часу, сил і грошей — як наших, так і нашого закордонного тур-менеджера

Музиканти розповідають, що буквальної відмови вони не отримали, проте Мінкульт надав новий перелік документів. Зібрати їх швидко неможливо, зокрема, йдеться підтвердження обов’язкового військового обліку:

В учасників нашого гурту різні ситуації. Хтось знятий із обліку за станом здоров’я. Комусь тільки виповнилося 27, і він знаходиться в проміжному стані, коли приписне свідоцтво вже не є дійсним, а військовий квиток ще не отриманий. У когось військово-облікові та медичні документи залишились у районі Херсона, який дуже часто підлягає обстрілам І таких ситуацій дуже багато і серед інших гуртів, якщо відштовхуватися від досвіду спілкування з нашими колегами. Ми поки що не зустрічали гуртів, у кого би все було прям ідеально з військово-обліковими документами

Режисер та сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук у коментарі RFI розповів, що обмеження виїзду доброчесним митцям є серйозною проблемою:

Ми маємо також розуміти, що, от уявіть собі, зараз виїзд за кордон тим людям, які займаються просуванням країни у світі, стане неможливим. То явіть собі, скільки з'явиться платформ для того, щоби ви, а там з'явилися хороші росіяни, щоб там з'явилися оці віктивні наративи, які вже ми зараз починаємо після Оскара все більше і більше чути. Тобто, коли вони почнуть займати нішу. Тому що питання війни, поки вона триває, ми маємо розуміти, що вона розглядається в декількох контекстах. І мені важко назвати це на “культурному фронті”, бо це все-таки не фронт і далеко. Але в культурній площині ми маємо бути присутніми як повноцінна унікальна одиниця, яка має голоси всюди. І уявіть собі, що зараз все це може стати неможливим. А яку ведмежу послугу ми зробимо нашому ворогу?

Режисер та сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук © Facebook/ Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Дмитро вважає, що Мінкульт має сформувати процедуру контролю за поверненням митців:

Щонайменше треба надавати скан того, коли ти перетнув кордон на виїзд та в’їзд. Наприклад, коли ти сказав: “Я, там, виїду 10-го, повернусь 17-го”. Усе зрозуміло, але, може, людина там чимось займалася та запізнилась на пару днів. Напиши, чому? Тобто, це свого роду прозора процедура. Тобто має бути правовий алгоритм, якщо ми живемо у правовій державі у реаліях воєнного часу. І якщо би це був мирний час, звісно, це було би питання: навіщо взагалі це все? А якщо в воєнний час свобода пересування залежить від того, яка кількість чоловіків залишається, в країні, то напевно, ми маємо з повагою до цього ставитися. І до тих, хто захищає нашу країну і робить все можливе для того, щоб зберегти суверенітет, незалежність

Також Дмитро має запитання щодо практики перетину кордону:

Єдине, що мене там завжди дивувало, що ось, наприклад, коли перетин кордону завжди передбачав тільки одну точку перетину. Ось зараз же існує інтернет, існує вся ця комунікація, але все одно не можна було перетнути в іншій точці. Тобто, розумієте, наприклад, в останній момент водій автобуса або авто бачить, що один кордон заповнений і що він може поїхати на інший. Але з цим дозволом це було неможливо. Треба було чекати ці довжелезні черги

Позиція Мінкульту

У Міністерстві культури вважають,що подання відомостей про військовий облік стимулюватиме митців повертатися в Україну. Вони усвідомлюватимуть свій обов’язок перед країною, як пояснює заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

У Мінкульті зазначають, що видають не дозволи, а «листи сприяння», тож рішення про дозвіл на виїзд ухвалюють прикордонники. Також відомство не видає відмов:

«Ми надаємо лише роз'яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Якщо людина виносить якесь рішення у публічне поле як відмову МКІП, це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи»

Григоренко зазначає, що в Мінкульті розуміють потребу та значущість репрезентації України та її культури за кордоном та будуть підтримувати митців у цій справі.

Комік у Туреччині та режисер у Москві

Змінити правила у Мінкульті вирішили після нещодавніх скандалів.

Комік-утікач Андрій Щегель © Facebook/ Андрей Щегель

Так, стендапер Андрій Щегель хвалився в інтерв’ю своїм виїздом за кордон. Повертатись з цієї подорожі, судячи з його слів, він не збирається:

«У мене три повістки. Дві з Рахова та одна з Надвірної. Я не боюся військкомів, визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно, і що я більше не можу. І знайшов собі спосіб виїхати та пожити в комфортній психологічній обстановці. Чесно заявляю. Нічого не шкрябає. Я егоїст. Давно розставив пріоритети, у мене і так немає репутації. На початку повномасштабної війни я повернувся до України з Польщі та провів 10 місяців свого життя під час війни. Був корисний державі, наскільки міг. Зрештою, піклуючись про своє здоров’я та життя, просто з'ї***ся», – сказав Щегель.

Тарас Голубков © instagram.com/tarasgolubkov

Ще один утікач — режисер Тарас Голубков. Він просив дозвіл у Мінкульту для створення фільму про війну в Україні разом із латвійським продакшном. Натомість Голубкова помітили в Москві на зйомках кліпу для пропутінської співачки Клави Коки.