Радіоактивна істерія: як Росія лякає українців боєприпасами зі збідненим ураном

ПОТІК ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Екологічна катастрофа, стрімке ширення раку серед населення, «брудні бомби» і просто злочин проти людяності — це лише деякі меседжі російської пропаганди, які почали заповнювати інформаційний простір на тлі новини про передачу Україні британських боєприпасів зі збідненим ураном.

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Уранове осердя

Заступниця міністра оборони Великої Британії баронеса Аннабель Голді підтвердила, що разом із 14 танками «Челленджер 2» Україна також одержить 120-мм бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном. «Такі снаряди дуже ефективні для ураження сучасних танків і бронетехніки», — відповіла Голді на онлайн-запит члена Палати лордів барона Реймонда Джолліффа.

Імовірно, йдеться про бронебійні підкаліберні постріли L26A1 («Чарм 1») та L27A1 («Чарм 3»).

Ще в січні Костянтин Гаврилов, глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями, заявив, що Москва розцінюватиме постачання Києву урановмісних снарядів західного виробництва як застосування брудних ядерних бомб проти Росії.

Повідомлення баронеси Голді спровокувало в РФ та Білорусі нову хвилю заяв. Володимир Путін на спільній пресконференції з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що Росії доведеться реагувати на застосування «колективним Заходом зброї з ядерним компонентом».

Голова російського Міноборони Сергій Шойгу повідомив, що в контексті можливого ядерного зіткнення «пройдено ще одну сходинку».

«А Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном», — розповів самопроголошений очільник Білорусі.

Відреагувало і Посольство РФ у Великій Британії. У заяві дипвідомства, яке поширила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, йдеться про начебто широковідому «радіоактивність, токсичність і канцерогенність» боєприпасів із урановим осердям, які завдають «максимальної шкоди населенню фронтових регіонів».

Боєприпаси для основного бойового танка Великої Британії «Челленджер 2» © Flickr / @messy_beast

У Лондоні назвали дезінформацією потік повідомлень із РФ, у яких збіднений уран порівнюють зі зброєю масового знищення. Речник британського Міноборони пояснив, що армія Сполученого Королівства десятиліттями використовувала збіднений уран у своїх бронебійних снарядах:

Це стандартний компонент, і не має нічого спільного з ядерною зброєю чи її можливостями. Росія це знає, але свідомо намагається дезінформувати. Незалежне дослідження вчених із таких груп, як Королівське товариство, показало, що будь-який вплив на особисте здоров’я та довкілля від використання боєприпасів зі збідненим ураном, ймовірно, буде незначним

«Порівнювати збіднений уран з ядерною зброєю — це наче порівнювати мисливську зброю з автоматом Калашникова», — стверджує екологічний аудитор, судовий експерт з питань екології Тетяна Лампіка:

Це маніпуляція назвами речовин. Мовляв, давайте використовувати найстрашнішу, яку люди бояться понад усе. Це уран. Бо назва «уран» у нас асоціюється з ядерною бомбою. Насправді це зовсім різні матеріали. Це різна зброя. І не можна плутати всі ці поняття

А втім, підміна понять є однією з найпоширеніших тактик російської пропаганди. Найвідомішим прикладом є твердження про так звану «громадянську війну» в Україні. З 2014 року саме цим поняттям ЗМІ в РФ прикривали участь військ країни в бойових діях на Донбасі. А вже 2022 року агресію Росії та її повномасштабне вторгнення в Україну замаскували назвою «спеціальна військова операція».

Заяви РФ є особливо цинічними, ураховуючи, що вона сама виробляє боєприпаси зі збідненим ураном.

Історія снаряду

Бронебійний підкаліберний снаряд призначений для ураження важкоброньованих об'єктів, зокрема танків. Він, як правило, не має заряду вибухової речовини, а його бронебійна дія забезпечується кінетичною енергією.

Цей боєприпас складається з корпусу, у який вставляється високоміцне осердя. У середині минулого століття його виготовляли переважно з карбідів вольфраму. А через те, що запасів цього матеріалу не так багато, економічно вигіднішим стало виготовлення осердя зі збідненого урану.

Збіднений уран (ЗУ) є відходом процесу збагачення урану. Це щільний метал, який використовують у боєприпасах через його проникливу здатність, а також як захисний матеріал у бронетехніці. Він є токсичним і радіоактивним. Може також використовуватися як ядерне паливо.

За словами військового експерта, підполковника Миколи Саламахи, такі боєприпаси зараз виготовляють лише Велика Британія, США та Росія, а до 1991-го їх випускали в СРСР:

У Радянському Союзі в 1982 році в калібри 125 міліметрів був прийнятий снаряд «Надфіль-2». У 1984 році був розроблений снаряд із шифром «Вант». У 86-му — снаряд із шифром «Свинець». На його основі вже Росія розробляла «Свинець-1». Він на постачанні з 2004 року, але виготовлено було всього-на-всього приблизно 2 тисячі одиниць

Частину армія РФ використала під час тренувань, а частину — під час бойових дій, зокрема і в Україні. Як розповідає експерт, такі снаряди потрапляли військовослужбовцям ЗСУ як трофеї.

Приклади бронебійних підкаліберних снарядів радянського виробництва © RFI

Сполучені Штати збіднений уран використовують також для посилення броні своїх основних бойових танків «Абрамс». На думку Миколи Саламахи, це свідчить про безпечність металу для солдатів:

Є різні точки зору на ці всі речі. Отже, американці дуже серйозно підходять до здоров'я свого особового складу, так само, як і британці. Наявність у складі броньового захисту в американців і в цих двох країнах снарядів з осердям зі збідненого урану є яскравою ілюстрацією того, що не тільки для екіпажів ці снаряди і цей броньовий захист абсолютно безпечний

Збіднений уран не є надто радіоактивним. Як повідомляється на сайті Системи військової охорони здоров'я США, якщо людина не мала прямого контакту з цим важким металом, то він не загрожує її життю.

Поширеною помилкою, — пояснює експерт, — є те, що радіація є основною небезпекою збідненого урану. У більшості сценаріїв на полі бою це не так. Збіднений уран приблизно на 40% менш радіоактивний, ніж природний. Збіднений метал випромінює альфа- і бета-частинки, а також гамма-промені. Альфа-частинки, основний тип випромінювання, блокуються шкірою, тоді як бета-частинки блокуються черевиками та бойовою уніформою військовослужбовця. Гамма-промені є формою високопроникаючої енергії, але кількість гамма-випромінювання збідненого урану є дуже низькою. Збіднений уран незначно додає радіаційного фону, із яким ми стикаємося щодня

У США існує низка стандартів щодо цього металу. Зокрема, розповідає експерт, якщо снаряди з осердям зі збідненого урану перебувають у боєкомплекті танка, то екіпаж може цілодобово протягом 80 днів бути в машині.

Токсичний слід

Супутникові знімки полів у Донецькій області, Україна, фото 1 — 6 червня 2022 р., фото 2 — 9 лютого 2023 р. @ Maxar Technologies, AP / LIBKOS

За інформацією Програми ООН з довкілля, підтверджено, що боєприпаси зі збідненим ураном уперше були використані під час війни в Перській затоці 1991 року. Потім у 1994-95-х роках — у Боснії та Герцеговині, 1999-го — під час конфлікту в Косово, 2003-го — в Іраку.

За офіційною статистикою іракського уряду, до війни у Персидській затоці реєстрували 40 випадків захворювання на рак на кожні 100 тисяч населення. У 1995 році кількість недужих зросла до 800, а до 2005 році фіксували ще вдвічі більші показники. Влада Іраку стверджує, що виявляти рак у більшості громадян почали саме через те, що територія країни забруднена боєприпасами зі збідненим ураном, які використовували Сполучені Штати.

У США кажуть, що наслідки використання боєприпасів із осердям з важкого металу було добре досліджено. Однозначних доказів, що саме збіднений уран призвів до зростання захворюваності на рак в Іраку, немає. До того ж актуальна статистика Всесвітнього фонду дослідження раку свідчить про те, що наразі в країні реєструють 133 випадки захворювання на 100 тисяч населення. Як порівняти, то зараз в Україні цей показник дорівнює 206 випадкам на кожні 100 тисяч громадян.

Відповідно до даних Програми ООН з довкілля, людина під час взаємодії зі збідненим ураном може зашкодити собі, якщо буде:

торкатися корозійних капсул і не мити після цього руки;

збирати капсули з-під снарядів або скалки та зберігати їх у кишені днями чи тижнями;

вдихати пил збідненого урану, особливо за кілька годин, днів, тижнів після атаки;

ковтати уламки збідненого урану під час споживання забруднених продуктів чи води.

В Організації також стверджують, що контакт зі збідненим ураном найбільш імовірний на території, де відбувалися танкові бої. А втім, у резолюції Генасамблеї ООН від 2018 року сказано, що радіоактивна загроза внаслідок локального забруднення важким металом не є суттєвою.

За словами екологічного аудитора, судового експерта з питань екології Тетяни Лампіки, малоймовірна і довготривала шкода від боєприпасу зі збідненим ураном, який не було знайдено та знешкоджено одразу:

Якщо він у капсулі снаряда, із ним нічого не буде відбуватися. Тобто, через 50 і більше років. Уже в нас є приклади схожих снарядів, які знаходили після Другої світової війни. Нічого не відбувається. Спеціалісти можуть знешкоджувати цей снаряд, і нічого не буде. Не буде відбуватися взаємодії ні з ґрунтом, ні з атмосферою