Росія готується до наступу? Де чекати удару та як відповість Україна

РОЗБИРАЄМО ЗАЯВУ БІЛОГО ДОМУ

У Білому домі припускають можливість спроби ще одного наступу Росії на Україну в декількох напрямках та вважають, що найближчі тижні будуть критичними в російсько-українській війні.

Реклама Читати продовження

У РФ вистачає сил для наступу

На лінії фронту зараз перебувають близько 250 тисяч російських військових. Загалом вони зосереджені на так званій дузі: від Куп’янська через Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку до Вугледара. Це приблизно 500 км фронту, на яких відбуваються найбільш активні бойові дії, каже військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман

«250 тисяч російських військових — це майже у два рази більше, ніж у них було на початку широкомасштабного вторгнення. Приблизно 100 тисяч військових, дві тисячі одиниць важкої техніки та більше ніж 700 стволів артилерії зосереджено на півночі цієї дуги. Ще 120 тисяч військових із такою ж кількістю техніки, як на півночі, стоять на півдні цієї дуги. Усі інші розосереджені вздовж цієї лінії. Тож чи здатні вони продовжити наступ? Із такою кількістю техніки та людей, я вважаю, що так», — каже він.

Російська військова техніка рухається шосе в Маріуполі, 18 квітня 2022 року © AP / Alexei Alexandrov

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Владислава Селезньова, завдання російської армії на Сході України незмінне — вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. А отже, вони будуть і надалі виконувати путінський наказ.

Але ворог розуміє, що укріпрайони ЗСУ на цих напрямках дуже потужні і взяти їх у лоб майже неможливо. Саме тому окупанти можуть спробувати охопити угруповання українських сил на Сході у великі лещата.

«Ми бачимо, що концентрація російського угруповання військ на півдні Запорізької області та їх побудова у два ешелони дозволяє їм вести як оборонні бої, так і проводити наступальні дії. І концентрація сил та засобів дозволяє їм рушити вперед. Щоб взяти в так звані лещата угруповання українських сил на Сході, вони можуть рушити з півдня від Токмака та Василівки в напрямку Оріхового та Гуляйполя та далі повз Запоріжжя на північ у напрямку Павлограда», — пояснює він.

Також військовий експерт відмічає скупчення артилерії на Білгородському напрямку. Водночас там поки недостатньо особового складу для проведення наступу.

«З останніх повідомлень української розвідки, там зосереджено близько восьми тисяч особового складу. Але ми знаємо, що триває курс підготовки російських мобілізованих у навчальних центрах на території Білорусі та РФ. Тому цілком ймовірно, що протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів, які потрібні Росії для формування ударного угруповання, вони будуть готові до проведення масштабного наступу», — каже Селезньов.

Та Гетьман має певні сумніви щодо ймовірного наступу російської армії.

«Так, вони здатні наступати, але вони теж розуміють, що це вся їхня армія. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що на лінії фронту знаходиться 97 % російських військ. Якщо вони туди кинуть весь свій резерв, ми просто переб’ємо їх. І війна закінчиться», — сказав військовий оглядач.

Російські військові та техніка. © Міноборони РФ

Український контрнаступ

За словами Гетьмана, українські сили вже стримують наступ російської армії, який розпочався ще з кінця січня. Успішно обороняючись, ЗСУ відбиває хвилеподібні атаки ворога, завдаючи їм великих втрат.

Але поки ЗСУ тримають оборону, Україна готується до контрнаступу, який має відбутися вже цієї весни.

«У ГУР МО зазначали терміни початку контрнаступу: це середина квітня — кінець травня. Напрямком наступальних дій визначений південь країни, але не виключаю, що це може бути інформаційна операція, спрямована на введення в оману противника. Тому український контрнаступ може статися будь-де та будь-коли», — каже Владислав Селезньов.

Підрозділи однієї з бригад тероборони на військових навчаннях на полігоні в Запорізькій області, березень 2023 року. © AP / Kateryna Klochko

Головне, що ми маємо накопичити стільки сил, техніки та боєприпасів, щоб цього вистачило для 3–4 тижнів активних бойових дій, які потрібні для звільнення, наприклад, Запорізької області.

Для успішного контрнаступу нам потрібно 50–60 тисяч людей, близько 300 сучасних танків та багато іншої техніки та озброєння, пояснює Гетьман.

«Уже найближчим часом до нас мають прибути 150 одиниць танків “Леопард”. Не забуваємо і про ті танки, що в нас є, плюс ще певна кількість радянських танків, які нам також обіцяють сусідні країни. Ще є інформація про передачу нам танків "Челленджер" та "Абрамс". Але я не думаю, що ми будемо чекати на всі обіцяні танки. Тієї кількості, що вже збирається, достатньо для контрнаступу на певному напрямку. І в нас уже є сформовані батальйони, які зараз проходять бойове злагодження», — вважає військовий оглядач.