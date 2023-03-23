Полон Максима Буткевича у розповідях близьких, рідних та правозахисників

БОРОТЬБА ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ

13 років колонії суворого режиму. Такий вирок ухвалив так званий суд самопроголошеної «ЛНР» пацифістові та правозахиснику Максимові Буткевичу. Як співзасновник «Громадського радіо», проєкту «Без кордонів» та «Центру інформації про права людини» потрапив до війська, а згодом у російський полон та що роблять для його звільнення — RFI-Україна запитала в його близьких, а також правозахисників.

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Філософ, якому довелося стати воїном

Відомий український правозахисник Максим Буткевич є випускником філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Саме під час навчання там він здружився з нинішньою доценткою цього університету Оленою Комар:

— Максим — це людина, яка дала мені світло до вступу на філософський факультет, тому що показав, що так можна насправді. Тобто, можна бути повністю в ідеях філософії і в активізмі. Буткевич — це для мене насправді завжди людина, яка шукала найбільш несправедливе місце у світі, яке можна тільки знайти, і намагалась його покращити. Причому максимально утопічно за соціальними настановами. Тобто, «будь реалістом, вимагай неможливого» — це теж одне з таких гасел не лише студентської революції, а й студента Буткевича. І він намагався завжди зробити максимум із того, що могло вплинути на покращення суспільного стану.

Максим Буткевич мав активну громадську позицію ще в сьомому класі, розповідає Олена:

— Революція на граніті була студентською, але там були й школярі. І один із небагатьох школярів, який брав участь у цих протестах, — це був Буткевич. Так що насамперед це людина дуже гострого відчуття соціальної несправедливості. І це для мене й пояснює, як він опинився на війні. Тому що, з одного боку, важко мені уявити собі людину, яка би настільки була далека від традиційного уявлення про військову структуру, службу. Буткевич — це людина, яка завжди всюди запізнювалася, принаймні в юності так було. У купі справ, максимально антисистемна, далека від уявлення про накази, підкоренні цим наказами. Мені важко уявити, як Буткевич, наприклад, виглядає в ролі командира, тому що це типовий філософ-комунікатор. Тобто людина, яка могла абсолютно спокійно розмовляти й переконувати, ніколи не переходячи на агресивний тон.

На думку Олени, Максим Буткевич є втіленням пацифізму:

— Як би це так трохи пафосно не звучало. Його дуже сильно в юності, скажімо, кидало в різні напрями, де можна було шукати ось цю основу справедливості, починаючи від того, що він колись хотів ще навіть вступити в семінарію, і завершуючи тим, що зрештою обрав соціальну філософію. Бажання приносити практичну користь згодом і привело його в правозахисну діяльність. Як на мене, то це основне, що він міг зробити. Тому для мене, наприклад, питання чи міг би Максим зробити більше, якби він не воював? Якби він, наприклад, продовжив займатися правозахисною діяльністю з його вмінням налаштовувати прихильних до себе людей певною харизмою. Можливо, він мав би більший вплив, аніж на війні, безпосередньо беручи участь у бойових діях. Але з іншого боку, я розумію, що оскільки найбільш гостра несправедливість відбувається на фронті, то тільки там він і міг би бути. Буткевич завжди був там, де коїлося якесь зло і де можна було спробувати щось зробити. На всіх революціях: від Революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності, акції Україна без Кучми — всюди був Буткевич.

Розмова з мамою Максима Буткевича

— Пані Євгеніє, як ви дізналися про полон Максима?

— По третій годині дня 24 червня нам зателефонувала волонтерка, яка допомагала взводу Максима, починаючи з першого дня їхнього на базі. Вона сказала, що їй дуже неприємно це казати, але зараз вийшов ролик на російському ТБ і там відео допиту наших військовополонених. Серед них Максим, а він — командир взводу. Нам надіслали лінк, і ми це все передивилася. Це було жахливо абсолютно. Коли він йшов у військо, ми розуміли, що можуть вбити, можуть поранити. Але ніхто з нас навіть не думав про полон. Тому це для нас було просто чимось неможливим. Який полон взагалі? А потім, коли ми дізналися всі обставини, стало зрозуміло, у чому справа. Так ми дізналися.

Максим Буткевич у полоні © скріншот з російських телеграм-каналів

— Якими були ці обставини?

— Вони тоді прибули на територію бойових дій під Сєвєродонецьком. Наші відходили, а їх використали як ар’єргард. Наскільки ми зрозуміли, вони прикривали відхід наших військ. І так вийшло, що коли його взвод виконував своє завдання біля населеного пункту Мирна Долина, то обставини склалися так, що в них не було зв'язку. Зв'язок зовсім пропав, і вже другу добу вони були без води, а ще більше вони вже були без їжі. І це все Максим сам розповідав на тому відео допиту. Він розповідав про обставини, за яких вони потрапили в полон, просто на камеру.

І тоді було дуже спекотно. Це ж Донбас, кінець червня. Вони не розуміли, що їм далі робити взагалі і чи є хтось біля них, чи нема. Тобто, повна незрозумілість ситуації. А потім вони вирішили шукати воду, залишили частину людей у місті. Але тут їм зателефонував розвідник якийсь, який виводив їх на ці позиції, і сказав, що вони вже майже в оточенні і їм треба все кинути. Він надав координати точки, куди вони повинні вийти, і він там буде їх чекати і допомагати їм виходити з оточення.

Але коли вони пішли, то це був марш-кидок. Такий величезний марш-кидок жахливий у такому стані, як вони були вже тоді, виснажені. І коли вони підійшли до цієї точки, це була така посадка серед степу, він знову зателефонував і сказав, що він уже в полоні, а вони — під прицілом. І в них є тільки дві можливості: або скласти зброю і здатися в полон, або вони зараз будуть всі розстріляні, бо вони, як мішені в тирі, як на долоні всі. А вони ніколи не бачили. Не було, із ким вступати в бій. Максим, звісно, все ж треба розуміти, що, по-перше, це правозахисник. І він не міг сказати людям, що всі загинемо. Неможливо взагалі. І вони вирішили скласти зброю. Наскільки я пам'ятаю, вони потім (представники РФ — ред.) ще отримали за нього нагороду, за вдало проведену операцію із залучення українських військових в засідку. Там Міноборони Росії нагородили за це, за цю операцію.

— Що ви думаєте про так званий вирок самопроголошеної «ЛНР»?

— А що ми можемо думати? Усе, що ви бачите, абсолютний фейк просто з початку до кінця. Причому ми вже начебто звикли до постійної російської брехні. Але, вибачте, слідчий навіть не намагався якось підтягнути факти під звинувачення. Там починаючи з дати, що 4 червня Максим в Сєверодонецьку. По-перше, 4 червня вони були тут, на базі. Їх там просто не було. Вони вирушили на Донбас після 14 червня і прибули туди десь 18-19 червня. Точно не знаю. Вони воювали біля Золотого й Гірського. Вони ніколи не були в Сєвєродонецьку. Цієї ситуації не могло бути в принципі за фактом. А нещодавно нам надіслали скрін з програми НТВ від десятого числа. Це той день, коли ми вирок прочитали. Там взагалі написано, що Максим Буткевич у березні в Маріуполі вбив кілька людей. Це взагалі на голову не налазить. Вони навіть не намагаються якусь видимість якоїсь правди робити. Просто фейк із початку до кінця.

Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич © УГСПЛ

— Що вам відомо про дії держави для звільнення з полону Максима?

— Розумієте, усі ці 9 місяців, які ми чекаємо наших хлопців, Максима і його взвод, координаційний штаб наш… Ми зустрічалися з ним неодноразово, і вони з нами. І кожен раз вони нам кажуть, вони всюди пишуть останній абзац: «Ми робимо все можливе для звільнення всіх наших полонених». От на тому і стоїмо. Більше нічого.

— Хто наразі найактивніше допомагає повернути Максима?

— Друзі, правозахисники, колеги, журналісти, велика медійна кампанія у світі, петиція на чендж крапка орг. Люди роблять те, що вони вміють робити, що вони можуть робити. Щодо нашої сім'ї, то вже працюють три адвокати, вони будуть подавати апеляцію. А що робить держава? Я уявлення не маю. Чесно кажучи.

Позиція голови Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка

— Які кроки робить для звільнення Максима як держава, так і правозахисна спільнота?

— Для того щоби говорити про звільнення Максима, треба говорити про його статус. Це перше. Зараз він по факту є військовополоненим, і він опинився в полоні ще в червні 2022 року. Росія фактично прагне змінити його статус, видаючи його за кримінального злочинця або навіть за воєнного злочинця. І тут треба на цьому етапі ставити питання про те, щоб повернути йому статус військовополоненого. І тоді він вже буде як військовополонений в загальному процесі звільнення або обміну брати участь. І, відповідно, матиме можливість повернутися до України. Це ось, як на мене, найсуттєвіше, що треба враховувати.

Передовсім це і політичні процеси мають бути. Це мають бути переговори якісь між тими, хто може впливати на прийняття цього рішення. Хоч зараз це досить така примарна перспектива. Ураховуючи те, що Росія взагалі започаткувала цей процес переслідування українських військовополонених в якості воєнних злочинців. І на цьому етапі варто максимально прагнути дотриматись прав Максима як учасника процесу, якого звинувачують у вчиненні воєнних злочинів. І тут йому надається правова підтримка та забезпечується адвокат. У цьому плані якраз це і потрібно.

Хоч тут слід зауважити, що робота адвоката в умовах тих, де відбуваються ці так звані суди, інші процеси, схожі на суди, будемо говорити так, більше маніфестаційна, ніж реальна. Справді там система права не працює. І навіть якби були стовідсоткові докази, і вони є, щодо відсутності вини Максима у злочині, у якому його обвинувачують, то це не працює на рівні отих процесів, які існують в Росії.

— Як ви гадаєте, публічність допомагає в цьому процесі чи ні?

— Я думаю, що публічність цього грає у великий мінус. І величина вироку, і отой вирок — це, власне, плата за оцю публічність.

— Але якщо говорити, наприклад, про історію зі звільненням Олега Сенцова? Там публічність зіграла вагому роль? Чи це різні обставини?

— Сенцов був зовсім в іншому статусі, тому що він був фактично цивільним заручником, якого справді переслідували за політичними мотивами. Хоч тоді я пам'ятаю, «Амнесті Інтернешнл» робила ще застереження. Вони не визнали його якраз політично переслідуваним через те, що він начебто мав причетність до підриву цього офісу в тій соціалістичній чи комуністичній партії там, у Сімферополі. І, відповідно, це для них неприйнятні такі факти, і коли особа має дотичність хоча би до якихось силових дій.

Олег Сенцов та Олександр Кольченко очікують вироку суду, 25 серпня 2015. © REUTERS / Sergey Pivovarov

Але там мали місце справді величезні грубі порушення зі сторони Росії, коли цю особу, по-перше, примушували або просто нав'язували їй їхнє російське громадянство. Це робилось для того, щоб через це російське громадянство судити його за своїми законами як особу, яка мала дотримуватися законодавства, якого не було. Був абсурд на абсурді у цій ситуації.

І ми говоримо про те, що кампанія за звільнення Олега Сенцова була виправданою, як на мене, і вона сигналізувала взагалі про існування цієї великої досить групи переслідуваних за політичними мотивами, до яких належали там той самий Клих, Сенцов і низка інших. Геннадій Афанасьєв, який загинув у цій війні минулого року. Це якраз було знаково, і це було потрібно на тому етапі.

Максим Буткевич із закликом звільнити Сенцова та Кольченка на одязі © Радіо Свобода

Питання, наскільки логічно розгортати кампанію за звільнення Максима Буткевича? На цьому етапі, коли вже всі визначилися з позиціями, припиняти цю кампанію теж немає сенсу. І її треба підтримувати. Я можу сказати, що вже зараз це не грає великої різниці, і це не вплине на долю Максима, яку вирішує Російська Федерація.

От якби його доля була хоча би в якомусь паритетному, скажімо, поєднанні між українською стороною та російською стороною, можна було там вести діалог. А так це все перебуває в руках Росії, і, власне, вони маніпулюють цим. І їм потрібен такий жупел, яким вони будуть розмахувати і казати: дивіться, ось воєнні злочинці з боку України. І вони будуть розкручувати такий його образ, демонізуючи його. І не тільки його, але й інших. Там засуджено троє осіб.

Зокрема, це те, чого вдалося уникнути, до речі, по відношенню до захисників «Азова», щодо яких планувалися ще гірші сценарії. Там були загрози і смертної кари і таке інше. Але вдалося вибити цей факт або цей варіант розвитку подій завдяки і, зокрема, тому процесу, у який втрутилися треті країни. І допомогли звільнити з полону основних фігурантів цієї, скажімо так, азовської справи.

Звільнені з російського полону командири «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Денис Шлега. 22/09/2022 © via REUTERS

Натомість, бачте, розгортається сценарій з іншими військовополоненими. Зокрема, ось Максим Буткевич якраз опинився серед тих, хто використовується Росією в якості отакого іміджевого начебто воєнного злочинця, як вони малюють. І зараз іде таке певне, скажімо так, протистояння і намагання з боку цієї кампанії звільнення Максима Буткевича. Як на мене, воно вже розпочалось. І говорити про те, що воно не принесе результату чи, навпаки, треба все призупинити — цього говорити жодним чином не треба. Звичайно, тому що це буде деморалізувати або зменшить бажання щось робити.

Але в процесах обміну зайва інформація завжди лише тільки шкодить. Можу сказати, що це не буде грати на пришвидшення звільнення або на якесь рішення в інших так званих судових інстанціях. Нагадаю, зараз іде питання про апеляційну процедуру після рішення суду першої інстанції так званого суду в Луганську. І тут є питання щодо того, наскільки це впливає, скажімо, на ті процеси, що відбуваються на непідконтрольній, на окупованій території або на території Російської Федерації. І можу сказати, що це просто буде підвищувати ціну обміну або звільнення Максима.