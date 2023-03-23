Ядерна безпека: що змусить Росію вивести війська із ЗАЕС

Є ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ

Після пів року спроб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції президент Володимир Зеленський заявив, що треба шукати більш дієві механізми для деокупації ЗАЕС. Наразі жодна міжнародна інституція не може розв'язати цієї проблеми.

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Санкційний тиск

Усі дипломатичні зусилля гендиректора МАГАТЕ щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС не вивершилися успіхом, каже незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

«З’ясувалося, що міжнародне співтовариство безсиле перед країною — ядерним терористом. Росія порушує Женевські конвенції від 1977 року. Там, у 56-й статті, прямо йдеться про неприпустимість ведення бойових дій біля об’єктів, що містять небезпечні сили (греблі та атомні станції). У Міжнародній конвенції протидії актам ядерного тероризму, ініціатором створення та підписання якого була Росія, є стаття друга, де перелічені кримінальні злочини, які кваліфікуються як ядерний тероризм. І ще багато інших міжнародних конвенцій, які брутально порушила Російська Федерація», — каже експертка.

Така незаконна діяльність російської сторони на ЗАЕС, а також ігнорування закликів та вимог із боку України, світу та міжнародних інституцій стали можливим, бо їхнім організатором є російська державна компанія «Росатом», вважає експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

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ЗАЕС під контролем російської армії, листопад 2022 року © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

Найбільш дієвим механізмом боротьби з нею експерти вважають запровадження санкцій. Однак уже рік колективний Захід не може внести «Росатом» до санкційних пакетів проти Росії.

«За винятком, що в лютому санкції ввела Україна та Велика Британія. Але в британців там невеликий перелік осіб та організацій, тому це все, як комариний укус. Без масштабних санкцій по відношенню до «Росатому» якогось прогресу досягнути не вдасться», — наголошує експерт

Поки найбільше стоять на перешкоді дві країни — Угорщина та Франція, каже Гончар. Із позицією Угорщини більш-менш усе зрозуміло: вони видали ліцензію на будівництво блоку АЕС у розпал російсько-української війни, у серпні 2022 року. У Франції є багато різних довгострокових угод із «Росатомом».

Крім того, «Росатом» заробляє на постачанні ядерного палива та будівництві атомних станцій по всьому світу. Ще 2014 року ЄС рекомендував країнам, які закуповують російське ядерне паливо, шукати ще одного постачальника, щоб знизити свою залежність від Росії. Але ніхто цим не займався. Проте хоча би зараз, пояснює Ольга Кошарна, країни почали укладати контракти з американською компанією «Westinghouse» щодо постачання палива.

«Тому, застосовуючи санкції, потрібно зробити виняток для свіжого палива для залежних країн, але визначити тимчасовий період. Особливо необхідно закрити всі проєкти з будівництва АЕС із "Росатомом" у різних країнах, необхідно обрізати їм кисень», — вважає експертка.

Чому санкції дійсно можуть спрацювати та змусити Росію вивести свої війська з ЗАЕС, Гончар пояснює: «Якби сумарний санкційний ефект проти "Росатому" оцінювався більше, ніж той набуток, який Росія отримала, окупувавши ЗАЕС, то вони би подумали, чи варто то робити, чи краще забратися звідти, чи хоча би пристати на пропозицію демілітаризованої зони. Поки що вони не бачать, що їм загрожують якісь втрати».

Військова або миротворча деокупація

Ще одним механізмом, який змусить росіян вивести війська зі станції, Гончар називає їхній тотальний розгром на фронті. Із такою думкою погоджується військовий експерт Олег Жданов.

Він взагалі не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання цієї проблеми, адже ні МАГАТЕ, ні ООН не показали результатів. Тож, на думку Жданова, є два способи військового звільнення ЗАЕС.

Російський військовий на території Запорізької АЕС, травень 2022 © AP

«Основний та найбезпечніший варіант — це прорив оборони противника та просування наших військ уздовж Дніпра до Нової Каховки, а з півночі — на Мелітополь. Тоді станція та місто Енергодар опиняється в оточенні. Далі ми ставимо ультиматум усьому їхньому гарнізону про вихід із ЗАЕС» — каже військовий експерт.

«Другий варіант — пояснює він, — це проведення спецоперації зі звільнення станції силами ССО. Але цей варіант більш небезпечний, тому що він передбачає застосування зброї. І хоча це легка стрілецька зброя, крупнокаліберні кулемети та гранатомети, яка для реакторів не несе небезпеки, але, тим не менше, це все одно небезпечно».

На думку Жданова, українська армія може вдатися до першого способу, коли розпочне контрнаступ. Та за будь-якого варіанту, зауважує експерт, після звільнення ЗАЕС наші сили мають просунутися далі і створити лінію оборони перед станцією.

Своєю чергою, Ольга Кошарна називає ще один дієвий, але наразі малоймовірний механізм деокупації ЗАЕС — миротворчий контингент ООН.

«Але це рішення має ухвалити Рада безпеки ООН, де Росія є постійним членом і має право вето, яким вона неодмінно скористається. Вирішити це може лише повне переформатування роботи ООН, щоби позбавити РФ цього права», — сказала експертка.