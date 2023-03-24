Навчання онлайн: освітні та емоційні наслідки для дітей

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Спочатку пандемія, а потім повномасштабне вторгнення — уже понад три роки учні змушені навчатися онлайн. Без галасливих перерв, черг у їдальні та командної роботи. Як таке навчання впливає на освітні результати та емоційний стан дитини — в інтерв'ю RFI розповіли психологиня, педагог, а також мама, яка переживає цю ситуацію.

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Понад 1,7 мільйона учнів в Україні навчаються дистанційно. Окрім цього, приблизно чотириста тисяч українських школярів перебувають за кордоном, ще близько ста тисяч — на окупованих територіях та здобувають освіту в українських школах онлайн.

Восьмирічна Орина — учениція третього класу. За ці роки в школу дівчинка ходила лише кілька місяців. Решту часу через карантин, а потім через повномасштабне вторгнення вона відвідує уроки онлайн.

За словами Олени Вороніної, мами дівчинки, навчаючись дистанційно, діти втрачають мотивацію:

— Коли вони сидять у класі, вони рівняються один на одного. Хочуть бути кращими. Удома ж такої мотивації зовсім немає. До того ж удома діти постійно відволікаються. У класі вони зосереджені на вчителі та на дошці. Дзвоник пролунав, двері класу зачинилися. Усе, йде урок. А вдома то в холодильник хочеться зазирнути, то собака прибіжить погратися, то в кімнату хтось зайде. Так увага і розсіюється.

Урок у школі © AP / Mstyslav Chernov

Через це більшість навчального матеріалу проходить повз дітей, а роль вчителя на себе доводиться брати батькам, жаліється Олена:

— Зараз набагато більше матеріалів дають на самостійне вивчення. І все це доводиться пояснювати мені.

Є в Орини старший брат Руслан. Хлопець навчається в дев’ятому класі. До початку пандемії юнак був відмінником, тепер, каже мама, оцінки в нього значно погіршилися:

— Немає стимулу навчатися. Раніше він любив ходити у школу, бо там були друзі, перерви. Котлетами можна у їдальні пожбурлятися. Тепер цього немає взагалі. Ми переселенці з Донеччини. Зараз живемо у Хмельницькій області, і тут знайти друзів йому важко, бо раніше він знаходив їх у школі. Школа ж — це не лише про знання. Школа потрібна й для того, щоб навчитися будувати відносини: із вчителями, друзями, ворогами. А як ти збудуєш якісь відносини, якщо бачиш лише зображення на моніторі? Щодо малої, то їй легше, бо її однолітки ще грають на вулиці й можна якось познайомитися, якщо дитина балакуча. А якщо трохи старші дітки, та ще й більш замкнуті, то дуже важко зайти в якісь стосунки.

Діти граються на подвір’ї © AP / Bernat Armangue

Олена планує, що наступного року діти підуть до школи:

— Ми ж думали, що ми тут, у селі, на кілька місяців, тому й не хотіли йти до місцевої школи. Вирішили залишатися на дистанційному навчанні в рідному місті. Але дуже важко, коли двоє дітей потребують простору для навчання, постійно сидять за моніторами. У нас тут для цього немає ні місця, ні можливостей. І я вже втомилася виконувати роль вчителя з усіх предметів.

Навчання офлайн в умовах війни

Попри війну є в Україні школи, які працюють очно. Так, на початку поточного навчального року 61% закладів відкрив свої двері для учнів, зокрема КМДШ у Києві.

Українська школа, 1 вересня 2022 рік © AP / Emilio Morenatt

За словами директора школи Михайла Альохіна, навчатися офлайн під час війни складно, але дистанційне навчання підходить не всім:

— Наприклад, якщо дитина гіперактивна і не може бути прикутою весь день до гаджета. До того ж в освіти є дві функції: власне освітня і соціальна. І якщо говорити про освітню, то під час дистанційного навчання її можна реалізувати. Соціальна функція в онлайні вилітає повністю. Дитина не соціалізується, вона не взаємодіє в просторі, вона може тижнями не комунікувати зі своїми однолітками. Саме тому важливо відвідувати звичайні уроки.

Щоби діти мали змогу ходити до школи та спілкуватися одне з одним, в укритті облаштували навчальний простір. Аудиторії створили з колишніх роздягалень, спортивних зал та складів. Завдяки цьому під час повітряних тривог освітній процес не зупиняється. Директор школи зазначає:

— У нас паралельно працює три формати: онлайн, офлайн та екстернат для тих учнів, які зараз навчаються за кордоном. Близько третини дітей відвідують саме навчання офлайн.

Навчання у КМДШ у Києві © КМДШ

За словами Михайла Альохіна, шалений попит цьогоріч має спілкування з психологом у школі. Кожну перерву діти хочуть зайти до спеціаліста, щоб розповісти про свої переживання або почути від нього пораду:

Діти відчувають утому просто від цих умов, які їх оточують. Дітям фізично і ментально складно впоратися з реаліями війни

Підбивати підсумки Михайло не поспішає. Каже, допоки всі діти не повернуться за парти, прогнозувати наслідки навчання онлайн неможливо:

— Допоки ми не будемо в рівних умовах, говорити про якесь вимірювання немає сенсу. Діти, які навчалися добре, і зараз продовжують навчатися добре. Діти-інтроверти, від яких у класі очікували усних відповідей, а вони в силу свого темпераменту не могли швидко їх надати, в онлайні стали навчатися краще. Діти, які й раніше мали нульову мотивацію до навчання, — погано вчаться як в офлайні, так і в онлайні. Про наслідки зможемо говорити, коли всі повернуться у звичайне середовище.

До того ж, каже директор, дуже різниться досвід, який переживають зараз діти:

— Кожен по-своєму переживає травму. Виїхати за кордон, наприклад, це одна історія, а перебувати в підвалі в окупації — зовсім інша. І ці психотравмувальні моменти залишаться шрамом на серці дитини на все життя. Умовно, у нас є випадки, коли в минулому зухвалі старшокласники отримали такий стрес, що зараз стали наймилішими дітьми у світі, які дбають про всіх. А є історії, де хтось категорично закрився. Тобто він був екстравертованою особистістю та базікою, а тепер, коли став свідком якихось подій, для нього кожен шурхіт є повторною травматизацією. Тому складно говорити про те, як поводитимуться діти в контексті соціальної взаємодії в майбутньому. Це залежить від того, як вони зараз соціалізуються в цілому і який досвід вони переживають.

Думка психолога

Краще залишатися на дистанційному навчанні, а брак спілкування з однолітками компенсувати, відвідуючи гуртки та секції

На початку розмови психологиня Ганна Бартиш наголошує, що в останні роки всі норми соціалізації дітей та вікової періодизації трохи зсунулися. Це відбувається через диджиталізацію, пояснює вона:

— Тобто, зараз уже норма, якщо дитина починає говорити пізніше, аніж це було десять років тому, наприклад. І так з багатьма сферами. Норми соціалізації змінилися не тільки через ковід та війну, а, по-перше, через те, що йде великий вплив гаджетів.

Маленька дитина з телефоном © AP / Mark Lennihan

На думку психологині, ковід та війна ускладнюють процес, а не є першопричиною:

— Ми вступили в нову еру розвитку дітей та й людства взагалі. Майбутнє — за меншою кількістю комунікації та взаємодії. Зараз майже все ми робимо онлайн, навіть у магазині тобі не потрібно підходити до касира, бо ти можеш скористатися касою самообслуговування. Тому чим більше ми розвиваємося у комп’ютерній сфері, тим більше це впливає на наші комунікативні навички.

Ганна не радить відправляти дітей до школи, допоки в Україні триває війна, бо кожна повітряна тривога та спуск у сховище без батьків може травмувати дитину:

— Дім — це безпечний простір. Батьки сприймаються дитиною як щось комфортне і спокійне. Якщо вони просто обіймуться й уткнуться носиками під час повітряної тривоги чи чуючи вибухи, то для дитини вже на фізіологічному рівні це буде сприйматися як безпека. Учитель цього забезпечити не може.

Мама обіймає доньку в укритті під час повітряної тривоги © AP / Emilio Morenatti

Окрім цього, на думку Ганни Бартиш, дистанційне навчання допомагає дитині не відчувати тиску суспільства:

— Це можна розглянути як позитив, бо дитина росте такою, яка вона є. Її щастя залежить лише від неї, а не від дітей в класі, не від одягу, телефона, хто кращий, хто вищий. Ці порівняння нічого не вирішують, а лише вмикають ці негативні упередження, через які потім дорослі люди звертаються до психологів.

Головне в дистанційному навчанні, щоби всі члени родини ставилися до цього процесу із повагою, наголошує психологиня:

— Потрібен графік та правила, ніхто не може заходити в кімнату і турбувати дитину, допоки вона навчається. Це про дисципліну та кордони. Це такий же урок і така ж робота. Усі члени родини мають поважати це.

Навчання онлайн © AP / Mark Lennihan

Брак спілкування психологиня радить компенсувати відвідуванням гуртків і секцій:

— Потрібно максимально знаходити своїх людей. Це працює і з дітьми, і з дорослими. Саме тому ми можемо спостерігати, як популяризуються зустрічі, якісь кола, тренінги тощо. Так світ намагається тримати баланс.

Якщо відвідувати гуртки немає можливості, закрити прогалину в спілкуванні можуть батьки. Вони мають проводити із дитиною час якісно:

— Велика проблема, що зараз батьки і в Україні, і в Європі увійшли у режим «Вижити». І вони зараз усі свої ресурси витрачають на це. Це важливо, але потрібно не забувати про комунікацію з дітьми. І хоча би раз на тиждень виділяти час на те, аби зробити якийсь виріб, прогулятися, приготувати разом щось. Важливо, аби заняття було до душі дитині й ви могли розмовляти в цей момент.

Мама грається з дітьми у кімнаті © AP / Craig Mitchelldyer

Погіршення результатів та невідповідність знань

Дослідження Державної служби якості освіти свідчать про непропорційне зростання завдань для самостійної роботи під час війни. Так школи компенсують втрачений навчальний час. Через це результати учнів погіршуються, зокрема з таких предметів, як математика, іноземна та українська мови, інформатика. За словами голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака, умови повномасштабної війни негативно впливають на загальний психолого-емоційний стан учнів, а це спричиняє зниження їхньої мотивації.

У лютому перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив про намір провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів. За його словами, у МОН готуються досліджувати, чи відповідають знання учнів заявленим у програмі компетенціям. Вимірювання охопить три попередні роки: два роки ковіду і перший рік повномасштабного вторгнення.