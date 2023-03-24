Олімпіада-2024: як Україна бореться проти допуску Росії на міжнародні змагання

«Поза політикою»

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах учергове відзначився скандальною заявою про можливість допущення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

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Позиція МОК

Очільник МОК повідомив, що Комітет не може бути арбітром у глобальних політичних суперечках, а Олімпійські ігри мають бути на віддалі від політики, бо інакше нібито втратять свою об’єднувальну силу.

«Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднувальну силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки. І ми повинні зважати на це. Але ми не маємо припускатися помилки, підносячи себе до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою», — підкреслив він.

Президент МОК Томас Бах на конференціїї в Ямайці, березень 2023 року. © REUTERS / GILBERT BELLAMY

Наприкінці січня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет опублікував заяву, у якій йшлося, зокрема, про ймовірне повернення атлетів із Росії та Білорусі до змагань. Проте зазначалося, що це можливе, тільки якщо спортсмени виступатимуть у нейтральному статусі і суворо дотримуватимуться вимог.

Ухвалено рішення продовжити санкції і, зокрема, заборонити організовувати турніри на території Росії та Білорусі, використовувати прапори чи будь-які інші розпізнавальні знаки цих країн, бути присутніми на спортивних заходах державним чиновникам.

Росіяни несуть нейтральний прапор під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, лютий 2022 року. © AP / Jae C. Hong

Найбільш резонансним став пункт про допущення спортсменів. У ньому йдеться про «об’єднувальну місію Олімпійського руху, особливо під час війни», і про те, що жодному спортсменові не можна відмовити взяти участь у змаганнях тільки через його паспорт.

У зв’язку з цим міжнародним федераціям порекомендували вивчити можливість допустити росіян та білорусів за умов, якщо ці спортсмени:

будуть «нейтральними» і жодним чином не представлятимуть свої країни;

не виступали п роти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні;

раніше не були піймані на використанні допінгу.

Кожного спортсмена з Росії та Білорусі мають перевірити індивідуально.

Звісно, така заява викликала бурхливі обговорення в міжнародній спільноті — і МОК довелося реагувати. На офіційному сайті Комітету з’явилося повідомлення про те, що він наразі обговорює лише можливу участь спортсменів із Білорусі та Росії в змаганнях літнього сезону в Азії. А от рішення допустити атлетів цих країн до Олімпіади-2024 ще не ухвалено.

Водночас 10 березня на позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь у міжнародних змаганнях, від яких їх відсторонили з березня 2022 року. Рішення набуде чинності в другій половині цього квітня, тож вони будуть представлені на чемпіонаті Європи та світу 2023 року. Допускати спортсменів будуть індивідуально, за умови дотримання ними нейтральності.

В Україні припускають, що таким чином МОК готується дозволити росіянам та білорусам змагатися в Олімпіаді-2024, хоч і під нейтральними прапорами.

Протест проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 перед візитом президента МОК Томаса Баха в Німеччині, 22 березня 2023 року. © REUTERS / JANA RODENBUSCH

Остаточне рішення МОК має ухвалити під час засідання виконавчої ради, яке відбудеться 28–30 березня.

Реакція світу

Своєю чергою, група з 35 країн домовилася вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор у Парижі. За повну заборону виступають США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

Також у березні Європарламент виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до змагань Олімпіади-2024, ухваливши відповідну резолюцію.

Реакція України

Міністр молоді і спорту і президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що вони звертатимуться до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію і до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Він також припустив, що Україна бойкотуватиме Олімпіаду-2024.

«Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді», — сказав Гутцайт.

Олімпійські кільця на площі Трокадеро біля Ейфелевої вежі в Парижі © AP / Michel Euler

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута — подивитися на власні очі, «що нейтральності не існує».

Народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань молоді і спорту Ірина Борзова, коментуючи рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо спортсменів із Росії та Білорусі, припускає, що незабаром можна очікувати розгляду аналогічних питань іншими міжнародними спортивними федераціями.

«У цьому випадку треба максимально задіяти й наш дипломатичний корпус, і наших партнерів, щоб рішення не були ухвалені на користь РФ. Немає жодного сумніву в тому, що гасло "спорт поза політикою" — це не про Росію. Країна-агресор однозначно буде використовувати цей авторитетний міжнародний майданчик для просування своїх наративів і обов’язково задіє в цьому своїх спортсменів. Цього не можна дозволити», — зауважує політикиня.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк вважає, що, маючи «прецедент фехтування» інші міжнародні федерації будуть жвавіше ухвалювати рішення і допускати до змагань російських та білоруських спортсменів.

«Тож настає час вирішувати НОК та Міністерству спорту, що робити українським спортсменам на етапі відбору до Олімпіади, де будуть брати участь росіяни та білоруси. Вибравши бойкот відбіркових змагань, питання бойкоту Олімпіади Україною просто стає неактуальним, бо ніхто без ліцензій туди просто не потрапить», — зауважив він.