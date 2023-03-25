Зеленський не отримував пропозицій зустрітися з Сі Цзіньпіном

Україна та Китай

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Сі Цзіньпіном, проте відповідних пропозицій від Китаю ще не надходило.

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Про це глава держави розповів в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

«Я не отримував пропозиції від Китаю про посередництво. І не отримував пропозицій зустрітися. Але дипломатичними каналами я прямо повідомив, що хочу поговорити з лідером Китаю», — заявив Зеленський.

Також Президент зауважив, що скептично ставиться до запропонованого Китаєм «мирного плану», адже в ньому не йдеться ані про повне виведення російських військ, ані про повернення всіх захоплених Росією територій.

Натомість Володимир Зеленський нагадав, що в листопаді минулого року Україна представила власний мирний план із 10 пунктів, де зокрема йдеться про повне виведення російських військ з України та відновлення її територіальної цілісності. Тож Президент закликає офіційний Пекін підтримати цей план.