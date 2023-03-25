МЗС: Україна хотіла б зберегти нормальні відносини з Іраном, але він має зупинити поставки зброї РФ

Українсько-іранські відносини

Україна попередила Іран, що фіксація факту передачі РФ балістичних ракет матиме руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

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Якщо буде зафіксована поставка Росії додаткового озброєння, це може спричинити розрив дипломатичних відносин. Про це розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Він також зауважив, що Україна не зацікавлена в такому кроці та хотіла б зберегти нормальні відносини, але для цього Іран має зробити певні кроки. Зокрема припинити передачу Росії технологій та хоча б засудити використання іранських дронів проти України.

Іранська сторона натомість продовжує наполягати на своїй непричетності до поставок своїх дронів Росії. Україна розцінює такі заяви як намагання виграти час та продемонструвати, що з офіційним Києвом можна вести переговори навіть за умови продовження постачання дронів РФ.

Ми неодноразово підкреслювали, що надали обґрунтування наших дій і нашої позиції, тепер слово за Іраном. Для нас не має значення, коли почалася його співпраця з Росією. Апеляція до того, що ці дрони передавалися до початку широкомасштабного вторгнення, не змінює ситуації. Для нас важливо, щоб Іран припинив передачу цих технологій і, як мінімум, засудив використання його дронів проти України, якщо він не може цього зупинити, — говорить Максим Субх.

Розрив дипломатичних відносин з Україною, вважають у МЗС, збільшить міжнародну ізоляцію Ірану, а також негативно вплине на його діалог із ЄС та США.