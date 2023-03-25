Інформація про можливий контрнаступ України викликає в Росії «значне занепокоєння», — ISW

Звіт ISW

Інформаційний простір Росії «зі значним занепокоєнням» реагує на повідомлення про можливий контрнаступ ЗСУ та сповільнення російський операцій, — про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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За даними Інституту, інформація про підготовку Сил оборони України до контрнаступу все частіше з’являється в російських медіа, говорять про нього і офіційні особи. Так, напередодні Дмитро Медведєв заявив, що РФ знає про підготовку українського контрнаступу, і що країна-агресор готує власні рішення та заходи реагування.

Аналітики ISW також зазначають, що російський весняний наступ «схоже, наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням».

Для того, щоб або запобігти кульмінації, або сами розпочати наступальні операції, Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, — ідеться в огляді Інституту. Проте, малоімовірно, що російська армія має достатньо сил.