Геть табу: чи може в українських школах з’явитися статеве виховання і чому воно важливе

Сексуальна освіта

Зараз на розгляді в Президента перебуває петиція про впровадження обов’язкового статевого виховання в систему освіти України. Потрібні для розгляду 25 тисяч підписів вона набрала дуже швидко — лише за місяць. Тож відповідь на запит українців має з’явитися вже найближчим часом.

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Коли йдеться про статеве виховання, суспільство традиційно поділяється на два табори: хтось підтримує ідею та закликає впроваджувати у вітчизняну систему освіти кращі закордонні практики, а хтось впевнений, що говорити «про це» зайвий раз не варто, а на заняттях і поготів.

Проте, переконана Тамара Злобіна, співавторка петиції про впровадження обов’язкового статевого виховання та головна редакторка експертного ресурсу «Гендер у деталях», суспільство починає потроху дозрівати та розуміти важливість цієї теми:

Суспільство емансипується не все одразу. Спочатку найактивніші групи сприймають прогресивні ідеї, потім доносять їх до інших. Те, що петиція набрала 25 тисяч підписів за один місяць, каже, що агентів і агенток змін стало більше

Тему статевого виховання у школах країн Заходу так чи інакше порушують уже з початкових класів, звісно, із урахуванням вікових особливостей. Із дітьми говорять про відмінності між дівчатками та хлопчиками, вчать правильно ставитися до свого тіла, розповідають, що таке дружба та симпатія, як оберігати особисті кордони тощо. І лише в підлітковому віці з дітьми починають говорити саме про секс, одностатеві стосунки, гендер, а окрему увагу приділяють поняттю «згода».

Статеве виховання: чому це важливо

За даними ООН (ЮНІСЕФ), середній вік початку статевого життя в Україні становить 15,1 року — для дівчат та 14,4 року — для хлопців. Приблизно 9% опитаних підлітків визнали віком сексуального дебюту 12 років, а майже 67% — 15 років.

Тільки третина молоді віком від 14 до 34 років можуть правильно визначити шляхи запобігання передачі ВІЛ. І лише 40% українок віком від 15 до 19 років використовують сучасні засоби контрацепції. Половина всіх випадків венеричних захворювань випадає на вікову групу від 15 до 24 років.

Рання вагітність — серйозно проблема в усьому світі © RFI

Попри такі цифри опоненти ідеї статевого виховання у школах побоюються, що сама лише наявність такого предмета спонукатиме дітей надмірно цікавитися сексом та рано починати статеве життя.

Як свідчить досвід цивілізованого світу, відсутність статевого виховання може тільки шкодити. Наприклад, у Великій Британії саме завдяки продуманій сексуальній освіті вдалося в рази зменшити кількість підліткових вагітностей, а в Нідерландах — підвищити вік сексуального дебюту до 18,1 року.

Якщо за кордоном із дітьми говорять спокійно та відверто, то в Україні більше наголошують на тому, до яких жахливих наслідків може призвести небезпечний секс. Натомість про те, як подбати про свою безпеку, інформації мало. Про зґвалтування, домагання чи секстинг (надсилання інтимних світлин, — ред.) говорити не прийнято, про одностатеві стосунки і поготів. За відсутності статевого виховання зростає не тільки кількість небажаних вагітностей, венеричних хвороб та ВІЛ, а й ризики насильства.

Петиція за впровадження статевого виховання як реакція на випадки насильства

Петиція про впровадження обов’язкового статевого виховання в систему освіти України з’явилася на сайті Президента 9 лютого. А рівно за місяць вона набрала потрібні для розгляду 25 тисяч підписів.

Петицію за впровадження статевого виховання в систему освіти України підтримало суспільство © Офіційне інтернет-представництво Президента України, скріншот

Ми з Іриною Тишко (голова Громадського альянсу «Політична дія жінок» — ред.) створили цю петицію як відповідь на ситуацію з блогерами, які робили п’яні вечірки, коїли там насильство над дівчатами і стрімили це в інтернет, — розповідає Тамара Злобіна, — У них була багатотисячна аудиторія, і вони зовсім не боялися показувати те, що є зґвалтуванням, за визначенням законодавства

Ця ситуація, як зазначає Тамара Злобіна, показала, що рівень сексуальної освіти молоді дуже низький, а про принцип згоди і взаємоповаги ані ці блогери, ані їхня аудиторія ніколи і не чули. А це, на думку експертки, системний провал української освіти:

Пропаганда насильства в інтернеті заміняє українській молоді адекватне статеве виховання. Саме тому ми висунули вимогу впровадити статеве виховання і сексуальну освіту на всіх рівнях освітнього процесу — від дитсадочка до університетів

Наразі дисципліни з назвою «статеве виховання» або «сексуальна освіта» в українських школах немає. Однак у деяких навчальних предметах і факультативних курсах для школярів різного віку передбачено кілька тем, які так чи інакше стосуються анатомії, репродуктивного здоров’я, сексу та стосунків. Відсутність цього предмета часто пояснюють тим, що програма і так перевантажена.

Ще однією поширеною відмовкою є широкий доступ до інформації. Дійсно, зараз у мережі можна знайти фактично будь-що, але саме це і небезпечно. Діти, як зазначають авторки петиції, не мають достатніх навичок аналізу та можуть сприймати все, що їм демонструють, за чисту монету.

Чи готова Україна впровадити уроки статевого виховання

За даними CEDOS, майже 84% батьків та 83% вчителів вважають, що у школах має бути сексуальна освіта. До того ж 40% педагогів упевнені у власних знаннях і готові проводити такі заняття. Але водночас вони транслюють чимало небезпечних стереотипів. Так, 62% опитаних учителів переконані, що дівчата у короткому одязі та з макіяжем спонукають хлопців активно залицятися. 33% виступають за заборону абортів в Україні, 36% — за лікування негетеросексуальної орієнтації. А 19% думають, що діти з ВІЛ не мають вчитися разом з іншими.

Хто саме викладатиме новий предмет, коли і якщо він з’явиться в українських школах, надзвичайно важливо, погоджується Тамара Злобіна:

Якщо тема "репродуктивна система людини" дається на самостійне опрацювання, теми про сексуальну освіту відпрацьовує вчитель християнської етики чи священник, які демонізують секс до шлюбу, а класний керівник чи куратор в університеті розповідає про "віктимну поведінку" і що дівчатам не можна носити короткі спідниці і "провокувати", то такі заходи будуть мати негативні наслідки. І мають, як ми бачимо. За останні роки було вже кілька гучних скандалів про сексуальні домагання викладачів в університетах до студенток. У Львові дали вирок педофілу-організатору християнських таборів, який більше як 15 років безкарно ґвалтував дітей

Наявні в освіті підходи, зауважує експертка, не працюють: не плекають поваги до особистих кордонів і культури згоди, не убезпечують дітей і молоді. Вихід, на її думку, у тому, щоби МОН співпрацював із громадськими організаціями, із активістами й активістками, із просвітниками й просвітницями, які вже мають хороший досвід:

Потрібно розробити єдину методологію, відповідну віку. У дитячому садочку навчати кордонів власного тіла, правилам безпеки, у молодшій школі — продовжити про безпеку. Адже педофілів цікавлять саме найменші дітки, які не розуміють, що з ними роблять, соромляться поскаржитись.

Експертка підтримує ідею обов’язкового статевого виховання, адже насильство загрожує всім дітям, незалежно від того, у яких родинах вони виховуються. До того ж, згідно зі статистикою, сексуальні злочини проти дітей найчастіше коять родичі і знайомі.

Діти та молодь є найвищою цінністю суспільства в часи демографічної кризи і масового виїзду молодого населення за кордон. Тож украй важливо, наголошує Тамара Злобіна, зробити все, щоб вони могли зростати вільно, безпечно і щасливо:

Сподіваємося, відповідь (на петицію — ред.) буде: "Доручив Уряду розглянути і напрацювати рішення". Далі справа за МОН