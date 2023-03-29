Ледве не вбили за штани: історія водія шкільного автобуса, який рятував жителів Київщини

ІНТЕРВ'Ю RFI

Звичайні водії змогли вивести і вберегти від російської окупації кілька десятків тисяч людей із населених пунктів Київщини в березні 2022 року. Про жахи евакуації, російські перевірки читачам RFI-Україна розповів водій-рятівник Станіслав Маковкін.

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Станіславу Маковкіну 56 років. І за кермом він уже 37 років, зокрема останні 16 водить автобус Володарського ліцею на Київщині. У перший місяць повномасштабного вторгнення Росії він вивозив мирне населення з Бучі, Ірпеня, Броварів, Бородянки, Немішаєвого, Рудні, а також Чернігова. За цей час пан Станіслав урятував сотні людей, доправивши їх у безпечні місця.

Перший день війни

Станіслав прийшов на роботу о шостій ранку, як і завжди. Почув вибухи вже на автобусній стоянці — і зрозумів, що почалась війна.

Пригадує, як пролітали ракети над головою: «Було холодно, тому автобус треба було заводити рано, аби все справно працювало. Нам дали команду заправити баки по повній та взяти з собою додатково каністри з пальним. Як заправлялись, пролетіло дві ракети дуже низько над землею. Та так низько, що ми всі аж поприсідали. Ось такий був у мене початок війни».

Фронт за кермом

Чоловіків його селища одразу викликали до військкомату, уточнити дані. Як Станіслав жартує, через вік та спеціальність він отримав фронт лише за кермом, тож почав возити чоловіків до військових частин:

— Прямо з 24-го числа і почав возити людей. Але спочатку хлопців по частинах. Це були добровольці й призовники, а потім — чоловіків із нашого селища для потреб ТРО возив на чергування, на блокпости. З 4 березня, коли росіяни дали евакуаційний коридор, почали вивозити цивільних».

Протягом березня Станіслав вивозив людей із Бучі, Ірпеня, Броварів, Бородянки, Немішаєвого, Рудні та інших містечок і сіл Київщини. Разом із п'ятьма іншими колегами виїжджали по черзі так часто, наскільки це було можливим. Зокрема, коли збиралась евакуаційна колона автобусів і російські військові давали гуманітарний коридор.

Він пригадує, що перший рейс був до Ірпеня:

— У мене в автобусі 25 сидячих місць, але брали стільки пасажирів, скільки могли. Люди переходили зруйнований міст пішки, тому що автобуси приїхати не могли. У них не завжди було з собою багато речей, іноді лише один портфелик із документами, тому брали всіх, кого могли, аби лише витягнути людей. Бували моменти, коли люди застрибували в автобус на ходу.

Підірваний міст через річку Ірпінь. Березень, 2022 року © AP / Vadim Ghirda

Російські перевірки

Коли автобус заїжджав в окуповані населені пункти, водіїв та пасажирів перевіряли на російських блокпостах. Чоловіків роздягали, шукали патріотичні татуйовання або синці на плечах від бронежилетів.

А на виїздах вивертали сумки та перевіряли речі у всіх без винятку. Під час однієї з таких перевірок його ледве не вбили. Справа в тому, що Станіслав возить під сидінням камуфляжні штани. Їх він використовує лише для ремонту автобуса, щоби не забруднити чистого одягу.

«Це було в перші дні, як ми почали вивозити людей. І я про них забув. А вони зелені, камуфляжні. Він стоїть із автоматом, а я йому кажу: "Дивись, вони в мазуті. Я в них під машиною лажу". Він так пильно подивився, перевірив усі інші речі і відпустив», — розповідає Станіслав.

Найстрашніше — бачити їхні очі

Із болем згадує водій-рятівник дорогу з Бучі. Каже, що це один із найскладніших маршрутів у житті:

— Коли в’їжджали в Бучу і бачили нові військові КамАЗи росіян, а всередині —спалені орки, то раділи звичайно. А коли заїжджаєш в саму Бучу, а там звичайні цивільні по тротуарах і канавах лежать, то це дійсно дико та страшно. Коли ми їхали по Стоянці, проїжджаючи між автівками, бачили розстріляних дітей. Там на багатьох машинах було фарбою просто намальовано «діти». Але по них все одно стріляли.

Однак, за словами Станіслава, найстрашніше інше: «Дивитись в очі дітям, трьох-чотирьох років, яких я вивозив. Вони дивляться на тебе великими очима, наче сова, і ти не знаєш, що їй говорити. Вона не плаче, але налякана. І ти не розумієш, що їй говорити».

Намалювали червоний хрест помадою, щоби ідентифікувати автобус як цивільний © Фото з власного архіву

Не боїться лише дурень

Станіслав не злякався і не кинув роботи, навіть коли дізнався, що росіяни застрелили його знайомого, водія евакуаційного автобуса: «Хлопці на передовій, під Бахмутом, але вони ж не кажуть, що набридло, що треба все залишити і поїхати. Страшно. Дурням тільки не страшно, але така робота».

Він ходив до психолога, тому що не міг спати майже чотири місяці через побачене, зокрема в селищі Стара Гребля на Київщині:

— Уже на виїзді з селища, коли ми забрали людей, перед блокпостом стоять росіяни — і кулемети в наш бік розвернуті. Ми зупинились на узбіччі метрів за 200 до них. І тут йде ціла колона танків. Було дуже лячно, але, як виявилось, це вони тікали з-під Макарова, тому що їх вибили наші хлопці. Це вже потім нам розповіли. Люди, коли ми під’їжджали до наших блокпостів і бачили українські прапори, плакали від радості. Уже коли ми приїхали, то працівники СБУ сказали, що вже нас не чекали, тому що знали, що нашим маршрутом йшла російська військова колона. Ось такі жахи евакуації.

Нині Станіслав продовжує возити дітей до школи © Фото з власного архіву