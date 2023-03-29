Молитви, погрози та судовий позов: як УПЦ (МП) намагається уникнути виселення з Лаври

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

29 березня представники Української православної церкви Московського патріархату мають залишити територію Києво-Печерської лаври — раніше заповідник розірвав договір оренди.

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Підстави для виселення

10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що розриває договір від від 19 липня 2013 року через порушення його умов чоловічим монастирем УПЦ (МП).

Попередження в. о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександра Рудника © www.lavra.ua

У Мінкульті називають такі порушення:

самовільна перебудова, добудова та перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника;

нецільове використання об’єкта держвласності;

неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення — книжкового складу, корпус 113.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Києво-Печерської лаври в Києві. 22.11.2022 © СБУ

Крім того, корпуси Лаври було передано в суборенду Митрополії УПЦ та Київській духовній академії та семінарії, що порушує пункт договору про зобов'язання не передавати без дозволу Нацзаповідника «Києво-Печерська лавра» майно третім особам.

Не здаватимуть Лавру «без бою»

Протягом останніх тижнів керівництво УПЦ МП на чолі з митрополитом Павлом (Лебідем) намагалося звинуватити владу України та чиновників Мінкульту в «ультиматумі», вимоги якого нібито не мають юридичних підстав. Священний синод УПЦ МП заявив, що захищатиме Києвську лавру всіма законними способами. Делегація ієрархів також намагалася потрапити на прийом до Зеленського, однак в Офіс Президента їх не пустили.

За словами релігієзнавця Дмитра Горєвого, цей візит, як і відмова представників УПЦ (МП), можуть мати підтекст:

«Вони спонтанно поїхали туди. Вони не домовлялися заздалегідь про зустріч. І до них вийшли представники Офісу Президента, які сказали, що ми можемо взяти документ і передати президенту, але вони не захотіли цього зробити. Мені здається, що, напевно, вони хотіли запропонувати президенту те, що називається в політичному середовищі "договорняк". І вони боялися, що якщо вони його письмово оформлять і передадуть через помічників, то це виллється у ЗМІ. Якій це міг бути "договорняк", ніхто не знає, але можна припустити, що це могла бути якась електоральна підтримка».

Митрополит УПЦ (МП) Павло Лебідь © lavra.ua

Згодом митрополит Павло (Лебідь) записав зверненння і закликав парафіян «захищати святиню». А також додав, що представники УПЦ (МП) не виселяться з Києво-Печерської лаври до 29 березня, адже не встигають вивезти всі свої речі.

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До цього митрополит заявляв, що представники УПЦ (МП) з Лаври виселятися не збираються, а ченці «ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять».

Підготовка «до двох сценаріїв»

Між тим, ще за тиждень до «дедлайну» священники УПЦ МП почали активно вивозити речі з Києво-Печерської лаври. Цей процес зафільмували журналісти Радіо Свобода. Вони звернули увагу, що під час переїзду зі стін дальніх печер Заповідника зникли ікони, які раніше там висіли.

«Отці розповіли, що планують вивезти з заповідника все, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю УПЦ (МП)», — додали у виданні.

Релігієзнавець Дмитро Горєвий каже, що представники Української православної церкви (Московського патріархату) дійсно ведуть два паралельні процеси: «З одного боку, вони кажуть у відеозаписах, як от від Павла, що вони нікуди не підуть, що вони Лавру не здадуть. А з іншого боку, вони кожен день вивозять майно».

«Вони готуються до двох сценаріїв. Перший, що влада все ж таки не буде їх виселяти, що станеться якесь диво і влада передумає. І в принципі, для релігійного світогляду сподівання на диво, на втручання чогось надприродного — це доволі логічний сценарій мислення. А з іншого боку, вони готують собі запасний аеродром. І в разі, якщо влада не змінить свого рішення, вони все ж таки вивозять майно, бо бояться, що потім, умовно кажучи, Лавру опечатають, і вони взагалі нічого не зможуть вивезти», — пояснює фахівець.

Віряни біля Києво-Печерської Лаври, 19 березня 2023 © REUTERS

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За переїздом ченців стежать представники поліції та СБУ. Крім того, з 21 березня представники спецкомісії, створеної за наказом Мінкульту, перевіряють умови зберігання та стану культурних цінностей на території Києво-Печерської лаври.

Судовий позов

За кілька днів до граничного терміну виселення Чоловічий монастир УПЦ (МП) подав судовий позов у Господарський суд міста Києва проти Нацзаповідника «Києво-Печерська лавра», який стосується визнання недійсним одностороннього розірвання договору.

Позов УПЦ (МП) на сайті держпорталу «Судова влада України» © ki.arbitr.gov.ua

Уже 28 березня на сайті держпорталу «Судова влада України» з'явилось повідомлення про призначення першого засіданні у справі на 11 вересня 2023 року.

Позов УПЦ (МП) на сайті держпорталу «Судова влада України» © ki.arbitr.gov.ua

За словами адвоката Дениса Ципіна, це, по суті, унеможливлює виселення представників церкви з Лаври проти їхньої волі, поки суд не ухвалить рішення в цій справі: «Рішення суду буде про два питання: чи законно знаходиться там ченці після 29 березня і чи потрібно їх виселяти чи ні. І все. Оце буде рішення суду. Але ж воно може бути і через три роки».

Фахівець пояснює, що якщо ченці добровільно не бажають залишати територію Києво-Печерської лаври, змусити їх це зробити можуть лише правоохоронці. Але лише за умови, що вони матимуть законні підстави «застосувати примус». Зокрема, це може бути рішення суду.

Денис Ципін, адвокат © tsypin.partners

«З одного боку, ченці лаври вважають, що вони знаходяться в лаврі законно. З іншого боку, керівництво заповідника вважає, що вони знаходяться там незаконно. А що робити поліції у цій ситуації? Застосовувати примус до кого? З приводу чого? Що вони там знаходяться незаконно? Тоді вони (поліція — ред.) стають на сторону заповідника. А насправді суд має вирішити питання, що законно, а що не законно», — каже адвокат.

Звіт ООН та реакція МЗС

24 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило звіт про права людини в Україні. У документі, зокрема, зазначено, що «дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер».

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У відповідь речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав УВКПЛ «утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах».

На сайті УПЦ (МП) повідомили, що клерки церкви надаватимуть свідчення ООН «про ситуацію навколо релігійних громад УПЦ».

Делегація УПЦ (МП) в ООН, 28 березня 2023 року. © news.church.ua

За словами релігієзнавця Дмитра Горєвого, дії ченців безперспективі, адже йдеться суто про майнове питання.

«Питання не йде про заборону, чи припинення діяльності, чи ліквідацію релігійних організацій. Питання йде про те, що держава повертає собі своє майно, розриваючи договір оренди через те, що орендар неналежним чином використовував це майно. Ніхто не забороняє їм побудувати новий монастир, або взяти в оренду якесь інше приміщення, або в особняках Павла (митрополита УПЦ (МП) — ред.) розмістити цих всіх монахів. Ніхто їм це не забороняє, не виселяє з території України», — резюмував релігієзнавець.