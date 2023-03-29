Цензура війни: що не так із новими правилами роботи журналістів на фронті в Україні

МЕДІАФРОНТ

Українські воєнкори обурені поділом фронтових територій на «кольорові» зони та забороною працювати в червоній, яка нині охоплює практичну всю лінію фронту. Нові правила, на думку журналістів, ускладнять висвітлення подій із зони бойових дій.

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Що змінилося

Згідно з новими правилами, фронтові території поділено на три зони:

Зелена зона: Журналісти можуть вільно працювати без присутності пресофіцера, повідомивши про свої наміри відповідне угруповання військ або місцеву військову адміністрацію.

Жовта зона: Журналісти можуть працювати тільки в супроводі пресофіцера.

Червона зона: Журналісти не можуть працювати у жодному з форматів.

Що обурило журналістів

Учасники Медіаруху, українські та іноземні журналісти заявляють про неприпустимість нових надмірних обмежень роботи медіа під час воєнного стану. Вони зазначають, що червона зона охопила майже всю лінію фронту, а також деокуповані населені пункти.

Журналісти наголошують, що навіть під час контрнаступів улітку та восени від медіа було закрито лише окремі ділянки, де тривали активні операції, а не весь фронт.

Українські воєнкори записали відеозвернення, у якому наполягають на недопустимості існування закритих зон та просять не перешкоджати їхній роботі.

RFI-Україна поспілкувалася з однією з авторок відеозвернення — воєнною кореспонденткою телеканалу ICTV Тетяною Наконечною, яка детальніше розповіла, чому медійники незадоволені новацією.

«Що так обурило журналістів? На наш погляд, є дві основні проблеми — це так званий "світлофор" та "списки обраних". Поділення на зони фактично унеможливлює роботу журналістів на передовій, оскільки почервоніла фактично вся лінія фронту. І доступу ми туди не маємо. Звісно, ми пробуємо працювати, домовлятися, їздити, але, як правило, йдеться про другу лінію. Ми не можемо потрапити до людей, які стоять на "нульових" позиціях», — пояснює журналістка.

Щодо роботи в жовтій зоні, усе теж не так просто. Дозвіл журналісти отримають, а от із супроводом пресофіцера виникає проблема: їх просто не вистачає на всіх медійників, які зараз працюють у зоні бойових дій.

«Друга проблема — списки журналістів, яким нібито дозволено працювати в червоній зоні. Ми ці списки в очі не бачили, а хто до них потрапив, ми дізналися негласно з власних джерел», — розповіла вона.

Тетяна зізнається, що її ім’я є в списках, але вона обурена самим фактом його існування та переконана, що не має бути ніякого поділу.

Причини таких змін, як каже Тетяна, журналістам не повідомляли. Але незабаром має відбутися зустріч представників Генштабу з медійниками з приводу їхньої подальшої роботи. Журналістка сподівається, що ця зустріч матиме результати.

«Ми розуміємо всю небезпеку. Ми не перший день і навіть не перший рік працюємо. Ми завжди знаходимо порозуміння із командирами та пресофіцерами: якщо нам кажуть, що туди їхати не можна, ми не їдемо. Ми не займаємося самоуправством. Але коли не можна потрапити нікуди, це неправильно», — додає військова кореспондентка.

Журналісти працюють у зоні бойових дій в Україні. © REUTERS

У Генштабі проблем не бачать

Начальник Управління зав’язків із громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник розповів у коментарі RFI, що досвід поділу на зони фронтових територій існував і раніше, ще за часів проведення операції Об’єднаних сил. І зараз медіаорганізації просили повернутись до цієї практики.

Керівниця «Інституту масової інформації» Оксана Романюк, зауважує, що медійники справді рекомендували зональний підхід. Проте позначення території як червоної мало бути у виняткових випадках, а не так, як зараз, для кількох десятків населених пунктів.

Сеник пояснив, що питання, пов’язані із запровадженням зонування, делегували командувачам оперативно-стратегічних угруповань (ОСУ).

«Ми ж із Києва не можемо визначати зони, не розуміючи оперативної обстановки. Тому цим займаються командувачі на місці. Ви ж розумієте, сьогодні ситуація на певних ділянках фронту одна, а завтра може бути інша. Журналісти як працювали, так і працюють. Усе, що наразі випрацювано, усе це робилося для сприяння їх роботи», — сказав він.

Це підтверджують і керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, і начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

За їхніми словами, жодних проблем із роботою воєнкорів у зонах їхньої відповідальності немає — усі працюють так само, як і раніше. А запровадження закритих для преси місць вони пояснюють правилами безпеки.

«Там можуть бути певні операційні дії, які вимагають на певний час відсутності журналістів у цій зоні. Або ж це може бути обумовлене також і тим, що в зоні проведення операцій зараз ведуться активні бойові дії і є високий ризик травмування або загибелі журналістів», — говорить Ілля Євлаш.

Робота журналістів на фронті. © Центр стратегічних комунікацій

До того ж командувачі ОСУ можуть оперативно реагувати на ситуацію та за потреби допускати журналістів навіть до червоної зони.

«Ми будемо реагувати й на ситуації, які потребуватимуть негайного висвітлення. Ми залишаємо за собою право командувача ОСУ оперативно розглянути питання щодо доступу на конкретну ділянку навіть червоної зони для об’єктивного висвітлення і доведення до світової спільноти тієї ситуації, яка того потребує», — пояснила Гуменюк.

Коментуючи інформацію про списки журналістів, Богдан Сеник припустив, що йдеться про певні міжвідомчі службові комунікації.

«Я думаю, там буде якесь рішення щодо комунікацій від Міністерства культури та інформполітики та Міноборони. Щодо розмов про те, що в списки нібито потрапили журналісти "телемарафону", можливо, є якісь клопотання держкерівництва каналу та якісь державні завдання. Але це питання не в нашій компетенції», — пояснив він.